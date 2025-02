Honda lance son Airbag moto : la sécurité des motards enfin assurée ?

En collaboration avec In & motion, Honda dévoile un gilet airbag intelligent destiné aux motards. Il promet une protection inédite en cas d’accident. Présenté au Salon du Deux Roues de Lyon, ce dispositif pourrait bien devenir un incontournable pour tous les passionnés de moto électrique ou non.

Un accessoire ultra-réactif pour une protection maximale

Ce gilet airbag pour motards de Honda est le fruit de plusieurs années de recherche. Il repose sur une technologie de pointe qu’a développée In & motion. Grâce à un algorithme avancé, il analyse en temps réel les mouvements du motard. Il détecte également toute situation anormale. En cas de danger, l’airbag se déclenche en quelques millisecondes pour protéger les zones vitales. Cela comprend notamment le thorax, l’abdomen ainsi que la colonne vertébrale.

Honda, fabricant de motos japonais, ne s’est pas arrêté là, car le système de cet airbag pour motard évolue continuellement. Cela est rendu possible grâce aux données recueillies auprès de plus de 100 000 utilisateurs ayant parcouru plus de 300 millions de kilomètres. Cette approche permet alors d’améliorer constamment la précision de détection. Elle offre aussi une sécurité toujours plus efficace aux motards.

L’airbag pour motards de Honda, une solution pratique et abordable

Si on critique habituellement les airbags des motards pour leur prix élevé, Honda a cherché à rendre cette technologie plus accessible. Le gilet est réutilisable après déclenchement, parce qu’il ne nécessite que le remplacement de la cartouche de gaz. Proposé à 399 euros, il est également disponible sous forme de location. Cela garantit ainsi un coût réduit et une mise à jour continue des fonctionnalités.

Avec cet airbag pour motards, Honda réaffirme son engagement en faveur de la sécurité routière. D’autre part, la marque démontre son ambition de réduire à zéro le nombre de décès sur les routes d’ici 2050. Le gilet sera d’abord commercialisé dans 35 concessions françaises avant un déploiement à l’échelle européenne. Une avancée majeure qui pourrait bien sauver de nombreuses vies. En plus des motos, Honda fait aussi partie des plus grands fabricants de voitures électriques !

