Voici l’arme secrète que Huawei lance pour dominer iOS et Android !

Ce mardi, cela a été le lancement officiel de HarmonyOS Next, le système que Huawei mettra dans ses montres connectées afin de concurrencer iOS d’Apple et Android.

C’est une sortie qui sonnera le glas de la collaboration avec Android. Mais voici plus en détail ce qui est dit sur le sujet.

Une séparation qui survient après des années assez compliquées

Selon de nombreux blogueurs, cela fait déjà quelques années que les relations entre l’entreprise chinoise Huawei et les États-Unis se sont considérablement détériorées. Mais est-ce vraiment pour contrer iOS et Android que le système HarmonyOS a été mis au point ? Eh bien oui.

Les restrictions au pays de l’oncle Sam sont trop importantes pour Huawei. C’est pourquoi, la conception et le lancement de ce nouveau système marque une rupture définitive avec l’écosystème Android. Et en ce sens, les applications de Google ne seront désormais plus prises en charge.

HarmonyOS dans tous les produits Huawei pour contrer iOS et Android?

HarmonyOS Next sera d’abord intégré dans les smartphones Mate 60 et Mate X5. Puis, il sera sur la nouvelle tablette MatePad Pro. Et c’est à partir de ce 15 octobre 2024 que les choses deviennent sérieuses. Puis, une intégration sur les montres connectées de la marque se fera sans doute progressivement.

Il sera donc normal d’ici peu que votre Watch GT 5 de dernière génération ou votre Watch Ultimate aient accès à ce nouveau système. Il paraît même qu’environ 10 000 applications sont déjà prises en charge par HarmonyOS Next.

Et si vous possédez un de ces appareils et que vous avez peur qu’une application Android vous manque, Huawei a communiqué des infos dessus. Il mentionne que les applications disponibles dans ce « Store » au lancement couvriront les principaux besoins des utilisateurs. Mais il va falloir véritablement les produits pour en avoir le cœur net.

HarmonyOS était disponible depuis janvier 2024, mais seulement pour les développeurs

Si c’est seulement maintenant que Huawei est sûr de lancer HarmonyOS et de se séparer d’ iOS et d’Android, c’est parce que les tests de ce système ont été probants. En effet, la société a dit avoir « parcouru plus d’une décennie de développement d’écosystèmes et de systèmes d’exploitation étrangers en seulement un an ».

De ce fait, on pourrait en déduire que de nombreux bugs ont été corrigés et de nombreux ajouts ont été faits. Et selon des études sur le sujet, des entreprises auraient même conçu des versions natives de leurs applications sous HarmonyOS Next.

Un essor bien mérité

En fait, le système existait déjà en Chine depuis 2019. Mais Huawei devait encore fédérer une base d’utilisateurs plutôt solide. Actuellement, la marque est suffisamment présente sur le territoire chinois pour s’émanciper d’Android. Après tout, durant les trois premiers mois de l’année, HarmonyOS a représenté 17 % du marché chinois des smartphones.

Et d’ailleurs, il est dit qu’HarmonyOS a surpassé Apple en Chine. C’est ainsi devenu le 2ème système d’exploitation le plus utilisé dans l’empire du Milieu. Selon les chiffres, HarmonyOS est juste devant iOS (15 %) et loin derrière Android (68 %). Mais le système peut parfaitement concourir contre ces géants.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.