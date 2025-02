Harley-Davidson en crise : les ventes de motos électriques s’effondrent !

Harley-Davidson traverse une période difficile avec des ventes en forte baisse, notamment dans le secteur des motos électriques. LiveWire, sa filiale électrique, a clôturé l’année 2024 avec un déficit important, ce qui a bien déçu les attentes pour son virage vers l’électrique. Face à cela, la marque lutte aussi contre une baisse de ses ventes de motos thermiques.

La chute des ventes de LiveWire, filiale de Harley-Davidson

LiveWire a connu une chute dramatique de ses ventes en 2024. Elle compte seulement 236 unités écoulées au dernier trimestre, soit une baisse de 54 % par rapport à 2023. Les motos électriques de la marque peinent à attirer les consommateurs. Elles ont surtout des difficultés face à la concurrence croissante. Harley-Davidson avait pourtant beaucoup misé sur cette filiale pour se renouveler et toucher une clientèle plus jeune et éco-responsable.

De plus, les ventes des motos thermiques de la filiale de Harley-Davidson ont baissé de 15 % sur la même période. Cela démontre ainsi un problème plus large pour Harley, qui ne parvient pas à redynamiser ses segments historiques. LiveWire, malgré ses efforts, n’a pas trouvé sa place sur le marché des motos électriques. Elle enregistre des résultats bien en deçà des attentes.

Un avenir incertain pour la célèbre marque de moto électrique

Malgré les mauvaises performances en termes de ventes de 2024, Harley-Davidson espère un rebond en 2025. Pour ce faire, la firme mise sur ses nouveaux modèles électriques. J’entend notamment les LiveWire S2 Alpinista et S2 Mulholland. Ces derniers partagent une plateforme améliorée et ont toutes les chances de séduire une nouvelle clientèle. Le modèle S2 Mulholland commence à arriver en Europe. Il donne alors un nouvel espoir à Harley pour redresser la barre.

Tout cela laisse donc présager un redressement des ventes de Harley-Davidson. En revanche, ces nouveaux modèles restent chers, avec des prix proches des 20 000 euros. Cela pourrait limiter leur accessibilité, surtout dans un marché où le prix est un facteur décisif. L’homologation 100 % A2 prive par ailleurs la marque de la clientèle des motos électriques 125, un segment clé en Europe. Le géant de la moto devra, par conséquent, surmonter ces obstacles pour espérer un retour en force.

