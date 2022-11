Halloween : Comment la machine Disney a exporté la fête en Europe ?

Halloween est bel et bien une fête américaine qui, avec l’aide de Disney, s’est rapidement exportée en Europe et dans le monde entier.

Disney a largement aidé à exporter Halloween, cette fête purement américaine partout dans le monde en diffusant largement des films qui y sont dédiés. Hocus Pocus, L’Étrange Noel de monsieur Jack… sont les exemples type de ces films qui ont vulgarisé cette tradition américaine. Voici comment cela s’est passé.

L’origine d’Halloween

Cette fête a une origine celtique. Elle proviendrait de la « All Hallow’s Eve », la seule nuit où les esprits des morts peuvent revenir sur Terre. Les Écossais et les Irlandais, ces descendants des Celtes, ont emporté leurs coutumes folkloriques avec eux en émigrant aux États-Unis. Ce pays s’est par la suite rapidement approprié cette fête en celle que l’on connaît aujourd’hui au XXe siècle.

Dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale, les entreprises de confiserie ont adopté cette coutume. Elles l’ont exploitée en proposant des friandises spécialement conçues pour l’occasion. Les autorités locales ont d’ailleurs encouragé ce détournement de la fête pour faire oublier aux jeunes son côté plus destructeur.

Halloween, une fête américaine exportée dans le monde grâce à Disney

Auparavant, la célébration de cette fête se limitait à quelques petits regroupements d’adultes gothiques néo-païens. Les enfants pouvaient quant à eux danser et se raconter quelques histoires effrayantes ou tout simplement regarder des films.

Vient alors Hocus Pocus en 1993, le film qui s’est rapidement imposé comme un incontournable d’Halloween. Ce film de Disney dans toute sa splendeur fantasmagorique reflétait tout ce dont auquel aspirait le public. Tout le monde voulait ce que ce film montrait. Un véritable festival de peur, des activités dans toute la ville pour les enfants et les adultes. D’autant plus que Hocus Pocus est sorti au cinéma pile pour Halloween en Europe et au Royaume-Uni. Disney a bien choisi la date de sa première.

Notez que 1993 est officiellement l’année d’Halloween à travers Disney. D’autres films tout aussi effrayants sont en effet sortis dans la même période qu’Hocus Pocus. On compte par exemple L’Étrange Noel de Monsieur Jack parmi ces films cultes d’Halloween.

Il semble bien que le producteur ait su injecter la bonne dose d’humour pour adultes dans ce film destiné aux enfants. Si bien que les enfants d’antan apprécient encore autant ce film à leur âge adulte. Mais aussi, les animations dédiées à Disneyland Paris au moment d’Halloween.

Halloween : une fête qui va perdurer ?

Hocus Pocus n’est pas le seul à blâmer pour la mondialisation d’Halloween. Disney a certes joué un rôle, mais il semble que le côté commercial y est aussi pour beaucoup. Cette fête rapporte en effet de plus en plus aux commerçants et autres acteurs économiques. Leur bénéfice grossit d’année en année. D’autant plus que les articles et autres évènements centrés sur Halloween sont de plus en plus nombreux.