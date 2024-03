Guide pas à pas pour connecter votre aspirateur robot Proscenic

Le modèle Proscenic a automatisé la corvée d'aspirateur grâce à ses fonctionnalités avancées. Voici un guide détaillé pour connecter votre aspirateur robot Proscenic au réseau Wi-Fi pour exploiter au maximum tout son potentiel.

Étape 1 – Installez l'application ProscenicHome sur votre smartphone

Avant de commencer, assurez-vous que votre smartphone est compatible avec l'application nécessaire pour contrôler votre aspirateur robot Proscenic. L'application ProscenicHome est disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android. Rendez-vous donc sur l'App Store ou Google Play Store et recherchez « ProscenicHome » pour télécharger et installer l'application.

Étape 2 – Créez un compte ProscenicHome

Une fois l'application installée, ouvrez-la. Vous serez invité à créer un compte si vous n'en avez pas encore. Suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte. Pour cela, vous devez créer un mot de passe unique. Assurez-vous de retenir ou d'enregistrer vos identifiants, car vous en aurez besoin pour accéder à l'application ultérieurement.

Pour des raisons de sécurité, un e-mail de confirmation vous sera envoyé après la création de votre compte. Ouvrez cet e-mail et suivez le lien fourni pour confirmer votre inscription.

Étape 3 – Allumez et préparez votre aspirateur robot Proscenic

Avant de pouvoir connecter votre aspirateur robot Proscenic à l'application, il doit être allumé et prêt à l'emploi. Si ce n'est pas déjà fait, chargez votre robot aspirateur sur sa station de charge.

Lorsque votre aspirateur est complètement chargé, placez-le sur une surface plane et dégagée. Puis, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil pour l'allumer. Le voyant lumineux clignotera alors rapidement, indiquant que l'appareil est en mode de configuration Wi-Fi.

Étape 4 – Ajoutez votre aspirateur robot à l'application ProscenicHome

Ouvrez l'application ProscenicHome sur votre smartphone et assurez-vous d'être connecté à votre compte. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur « + » pour ajouter un nouvel appareil. Sélectionnez ensuite « Aspirateur robot » dans la liste des appareils proposés.

L'application vous demandera d'entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi pour permettre à votre aspirateur robot Proscenic de se connecter. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter l'aspirateur, car il ne fonctionne pas avec les réseaux 5 GHz. Entrez le mot de passe et appuyez sur « Suivant« .

Étape 5 – Connectez l'aspirateur robot à votre réseau Wi-Fi

L'application commencera alors la recherche de votre aspirateur robot Proscenic sur le réseau. Pendant ce temps, assurez-vous que l'appareil est toujours en mode de configuration Wi-Fi. Ce mode est signalé par le voyant lumineux qui clignote rapidement. Une fois que l'application aura détecté l'aspirateur, sélectionnez-le puis suivez les instructions pour terminer la connexion.

Après avoir connecté l'aspirateur robot Proscenic à votre réseau Wi-Fi, vous aurez la possibilité de lui attribuer un nom personnalisé. Cela peut être utile si vous avez plusieurs aspirateurs robots ou si vous souhaitez simplement ajouter une touche personnelle à votre expérience utilisateur.

Étape 6 – Contrôlez votre aspirateur robot via l'application

Maintenant que votre aspirateur robot Proscenic est connecté à l'application ProscenicHome, vous pouvez commencer à le contrôler à distance depuis votre smartphone. Vous pourrez notamment programmer des horaires de démarrage, choisir le mode de nettoyage désiré ou encore recevoir des notifications à propos de l'état de l'aspirateur.

De plus, grâce à la connnexion, vous pouvez vérifier en temps réel où se trouve l'aspirateur robot dans votre maison et suivre son parcours sur une carte. Ainsi, vous êtes toujours informé des progrès du nettoyage et pouvez intervenir si nécessaire.

En suivant ces étapes simples, vous verrez combien il est facile de connecter un aspirateur robot Proscenic et d'en profiter pleinement. Ne perdez pas de temps à passer l'aspirateur : découvrez les avantages d'un robot intelligent qui fait tout le travail pour vous.