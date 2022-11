Guide complet de Among Us : matériel requis, lexique, gameplay… tout pour les noobs

Among Us est un jeu de stratégie multijoueur 2D développé par Inner Sloth Studios. Il faut suivre le guide avant de commencer le jeu afin de ne pas se perdre.

On a établi ce guide complet de Among Us afin que vous puissiez adopter sans tracas le rôle qui vous convient dans le jeu. Coéquipier ou imposteur, il existe quelques règles à suivre si vous ne voulez pas perdre de vie et gagner le jeu. C’est pour cela que, dans le présent guide, vous trouverez tous les conseils sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Avant cela, on vous donne les préalables et les informations cruciales à propos du mécanisme du jeu.

Avec quel matériel jouer à Among Us ?

Among Us peut se jouer aussi bien avec un PC qu’avec un appareil mobile. Si vous avez un PC, vous pouvez jouer à ce jeu, mais il faut que votre matériel réponde aux besoins.

Un processeur Intel Pentium 4 peut faire l’affaire, du moment que le PC dispose d’une mémoire vive de 1 Go. Au moins, il faut que le PC fonctionne sous Windows 7 et dispose d’un espace disque de 250 Mo et plus. Pour une expérience divertissante, optez pour une carte graphique Intel HD. N’oubliez surtout pas de configurer votre PC avant de commencer le jeu.

Si vous voulez jouer sans payer de frais comme avec les autres jeux gratuits sur votre PC, vous pouvez télécharger BlueStacks . Sinon, il est préférable d’utiliser un appareil mobile tel qu’un smartphone compatible ou une tablette. Sachez toutefois que la langue française n’est pas encore disponible dans le jeu. Il n’est disponible qu’en cinq langues pour le moment : anglais, espagnol, coréen, portugais et russe.

Le jargon du jeu Among Us

Pour vous familiariser avec Among Us, il vous faut connaître quelques-uns de ses propres termes argot. En fait, ce sont des termes que les joueurs utilisent quotidiennement et qui sont devenus universels avec l’essor du jeu. Il est peu probable que vous n’entendrez aucun de ces mots au-cours du jeu, alors autant en connaître à l’avance.

Les termes qui désignent des personnes dans Among Us

Imp(o) : ce terme désigne l’Imposteur. Ce sont les coéquipiers qui l’utilisent pendant leur communication . Par exemple, Green est peut-être un Impo.

. Par exemple, Green est peut-être un Impo. Sus : abréviation du mot suspect. On l’utilise quand on suspecte que l’un des joueurs est peut-être l’imposteur. Exemple : Pink est peut-être notre Sus.

Clear : on l’utilise lorsqu’on n’est pas certain de désigner un imposteur. Par exemple, je crois que Purple est clear.

Safe : possède la même signification que Clear. Blue est sans doute Safe, je l’ai vu exécuter une tâche avec Purple.

Les termes qui désignent des lieux

Caf(e) veut dire Cafétéria. Par exemple, J’étais dans la Café quand j’ai entendu la convocation à la réunion .

. Dec(on) est une façon rapide de dire Décontamination (un corps a été retrouvé dans la Decon).

Y-Hall désigne le couloir. Par exemple, Lime et moi étions dans le Y-Hall pendant que l’Impo a tué Yellow.

Les termes pour désigner une action

Pile : Quand l’imposteur tue l’un des coéquipiers, mais que personne ne peut le trouver, tellement le groupe est important. Exemple : Comment pourrait-on savoir qui a tué cette pile ?

Sab(o) : les joueurs utilisent ce terme pour se référer à un sabotage ou à la capacité de sabotage de l’imposteur. Exemple : Personne n’a remarqué celui qui a fait ce sabo.

de l’imposteur. Exemple : Personne n’a remarqué celui qui a fait ce sabo. Le jeu dispose d’un glossaire si vous voulez vous familiariser avec son argot. La liste que nous avons érigée ci-dessus ne représente qu’une infime partie.

Déroulement générique d’une partie de Among Us

Pour les débutants, il faut toujours garder en tête que Among Us est un jeu de déduction et de stratégie. Tous les joueurs ont le temps de discuter, de se promener ou de personnaliser l’apparence de leur personnage avant que le jeu ne débute. La partie se déroule comme suit :

Au début

Quand l’hôte appuie sur le bouton de démarrage, cela signifie que la partie commence. Chacun va recevoir son rôle principal (coéquipier ou imposteur) ainsi que son rôle spécifique (pas forcément tous les joueurs). Chaque joueur ne doit communiquer à personne en quoi consiste sa mission dans le jeu.

Après le démarrage, il y a un compte à rebours de 5 secondes. Après, tout le monde doit se retrouver dans la cafétéria, à la rampe de lancement ou au dropship. Chaque joueur doit ensuite accomplir ses tâches en tant que coéquipier ou en tant qu’imposteur. Rappelons que les coéquipiers ont pour mission d’accomplir des tâches tandis que l’imposteur est tenu de les éliminer et de saboter la mission incognito.

Au bout d’un moment, l’imposteur commence à tuer un coéquipier. Celui-ci peut avertir les autres à propos du cadavre « trouvé » dans le but de ne pas se faire prendre. A défaut, c’est celui qui trouve le corps du coéquipier assassiné qui doit l’informer à l’ensemble de l’équipe.

A la mort d’un coéquipier

Une fois que l’un des joueurs a signalé la mort d’un coéquipier, cela débouche à une réunion d’urgence où le reste va débattre pour connaître l’identité de l’imposteur. L’imposteur va continuer de tuer en douce jusqu’à ce qu’il élimine toute l’équipe et gagne le jeu. Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il est découvert, il sera éjecté et les coéquipiers, du moins ce qui reste de l’équipe, gagne la partie.

De son côté, l’imposteur doit saboter les missions dans le temps imparti. Cela étant, il n’y a pas de gain automatique dans Among Us. Encore faut-il éjecter l’’imposteur pour pouvoir gagner. Celui-ci, comme les autres joueurs éjectés, va errer dans la carte tel un fantôme à moins qu’il ne décide de quitter le jeu avant la fin de la partie.

Jouer à Among Us en tant que coéquipier

En gros, les coéquipiers doivent tout faire pour réussir leur mission et éliminer l’imposteur. Pour cela, il y a des « à faire » et « à ne pas faire » :

Ce que vous devez faire

Avant tout, sachez que vous pouvez vous déplacer avec votre souris ou avec la souris et le clavier si vous utilisez un PC pour jouer à Among Us. Si vous jouez avec un appareil mobile, utilisez tout simplement le pavé tactile analogique.

Quand vous devez accomplir vos tâches, vous devez d’abord vous rendre dans la bonne pièce. Une fois dedans, appuyez sur le bouton « Utiliser » situé sur le coin inférieur droit ou directement sur l’objet. Vous devez ensuite voir les détails de chaque tâche à accomplir.

Pour signaler la mort de l’un de vos coéquipiers, il suffit de cliquer sur « Signaler » en bas et à droite de l’écran. Vous n’êtes cependant pas obligé de le faire car les autres peuvent penser que vous êtes l’imposteur. Dans le cas où c’est vous qui mourrez, vous pouvez continuer la partie en tant que fantôme. Du coup, vous ne pouvez pas communiquer.

Ce que vous devez éviter

Certes, dans Among Us, il vaut mieux se regrouper pour éviter l’élimination. Mais vous ne devez toutefois pas suivre n’importe qui au hasard afin d’échapper aux soupçons.

Lorsque vous voulez convoquer une réunion d’urgence après la découverte d’un cadavre, assurez-vous d’avoir suffisamment de preuves avant de soupçonner quelqu’un. Si vous accusez l’imposteur potentiel sans des preuves en béton, vous risquez de vous attirer des ennuis.

Le ou les imposteurs vont tenter de saboter le navire à tout moment. Ils peuvent casser les lumières ou les réacteurs par exemple. Ce que vous devez éviter est de les laisser tels quels. Au contraire, il faut les réparer pour que les autres coéquipiers sachent que vous n’êtes pas l’imposteur. Cela facilite également l’accomplissement de la mission.

Jouer à Among Us en tant qu’imposteur

Jouer en tant qu’imposteur est aussi fascinant dans Among Us. Vous devez juste suivre les consignes pour pouvoir saboter la mission et gagner le jeu. Voici ce que vous devez faire et ce que vous devez éviter.

Ce que vous devez faire

Le déplacement se fait exactement comme pour les coéquipiers, c’est-à-dire avec la souris, ou le clavier et la souris pour un PC. Le pavé tactile analogique fera l’affaire si vous jouez avec un smartphone ou une tablette.

Dans le jeu à proprement parler, vous allez recevoir des pseudo-tâches que vous allez faire semblant d’exécuter. Vous devez vous fondre dans la masse afin d’échapper à la poursuite des coéquipiers. Cela vous permet aussi de saboter facilement la mission.

En jouant le rôle d’imposteur, votre rôle ne se limite pas au sabotage, vous devez également tuer les coéquipiers sans que les autres s’en aperçoivent. Si vous êtes fort pour dissimuler votre réaction, vous pouvez signaler le meurtre et convoquer une réunion d’urgence. Vous pouvez toutefois vous enfuir et laisser aux autres le signalement.

Votre but en tant qu’imposteur est aussi de saboter la mission. Il existe plusieurs façons de le faire comme éteindre ou même casser les lumières, verrouiller certaines pièces, etc.

Ce que vous devez éviter

Pour réussir votre rôle d’imposteur, vous devez principalement éviter que l’un des coéquipiers vous surprenne. Si l’un d’eux sait que vous êtes imposteur, notamment si vous êtes le seul dans la partie, tout le monde va vous poursuivre jusqu’à ce que vous disparaissiez. S’ils vous éjectent, vous ne pouvez plus saboter leur mission. Vous devenez un fantôme errant dans les lieux jusqu’à ce que vous décidiez de quitter le jeu.

A part cela, sachez que faire les choses au hasard est le principal blocage de tout imposteur dans Among Us. Cela pourrait bloquer également votre chemin et celui des autres imposteurs. Il vaut mieux planifier le sabotage pour le réussir.Par ailleurs, évitez de tuer les coéquipiers devant les caméras. Les autres peuvent vous identifier et vous éjecter. Enfin, vous ne devez pas simuler les tâches courantes qui ne sont pas sur votre liste. Cela vous expose plus facilement.