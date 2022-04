Un Google Home pour la voiture avec le Roav Bolt d’Anker

Comme un Google Home, le chargeur de voiture Roav Bolt permet d’accéder à Google Assistant sur la route.

Mais contrairement à des chargeurs de voiture classiques, le Road Bolt arbore le petit logo du Google Assistant. En effet, il est compatible avec l’assistant vocal. Pour recevoir des commandes, le petit appareil se sert de 2 micros.

Un Google Home via le smartphone

Il faut d’abord brancher le Roav Bolt à l’allume-cigare puis le connecter à un appareil Android (ou iOS) via le Bluetooth. Une fois les deux appariés, il faudra configurer Google Assistant. Ces étapes réalisées, vous pourrez alors dire “Ok Google” et, par exemple, demander la direction pour aller à une adresse. C’est comme avoir un Google Home avec soi sur la route. Un câble auxiliaire jack permet de connecter l’engin au système audio de la voiture. Présentes sur le dessus, quatre LEDs indiquent quand il fonctionne. Enfin, deux ports USB sont quant à eux remplissent le rôle de chargeur (il ne faudrait pas l’oublier…).

Pourquoi ne pas simplement utiliser son smartphone ?

Techniquement, il s’agit donc d’un accessoire pour smartphone donnant un accès plus facile à l’assistant vocal de Google. Le hic, c’est qu’on peut déjà y accéder avec un smartphone basique et Android Auto. Alors, pourquoi s’encombrer d’un autre objet ? La réponse se trouve dans le câble qui vient avec le Roav Bolt. Avec lui, Google Assistant interagit rapidement avec le système audio de la voiture. De plus, comme pour le Google Home, les micros de l’appareil sont faits pour la reconnaissance vocale. Il s’en sortent donc bien mieux que ceux d’un téléphone pour détecter le « Ok Google », même dans un environnement bruyant.

Au final, le Roav Bolt n’est définitivement pas pour tout le monde. Ce produit plaira surtout à ceux qui baignent déjà dans l’écosystème de Google, surtout les possesseurs d’un Google Home. Il leur rappellera un peu ce dernier quand ils conduisent. Développé par Anker, il sera disponible en France à 70 €.