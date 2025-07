Google Assistant s’efface : Bienvenue à Gemini sur votre montre connectée !

En ce moment, faites vos adieux à l’Assistant Google sur les montres connectées Android et faites place à Gemini! C’est la nouvelle star de l’intelligence artificielle signée Google.

Après des mois de préparation, le grand remplacement a commencé avec la Pixel Watch. Et maintenant, l’IA Gemini débarque sur d’autres montres sous Wear OS. Une révolution discrète, mais qui pourrait bien changer votre quotidien.

En quoi est-ce la fin d’une ère où Google Assistant est remplacé par Gemini ?

L’annonce de cette décision a été faite la semaine dernière. En effet, Google a lancé l’offensive en remplaçant son vieil Assistant par Gemini sur la Pixel Watch. Et comme un effet domino, d’autres smartwatches sous Wear OS suivent le mouvement. L’objectif est clair : terminer l’ère de l’Assistant sur tous ces appareils, des téléphones aux voitures en passant par nos fidèles compagnons de poignet.

Mais pas de panique, la transition se fait en douceur. Certains utilisateurs ont rapporté qu’ils avaient encore accès à l’ancien Assistant, même après la mise à jour. Il sera sans doute éteint plus tard. C’est une situation temporaire, selon toute vraisemblance. Google prend donc son temps. Mais une fois le déploiement terminé, l’Assistant pourrait bien disparaître définitivement en arrière-plan.

L’IA Gemini : un upgrade ou un coup de peinture neuve ?

Google promet qu’au lieu de l’Assistant, Gemini ne sera pas qu’un simple changement de nom. L’IA devrait offrir une expérience améliorée, avec des fonctionnalités boostées pour les rappels, les tâches, la musique et bien plus encore.

Gemini peut mémoriser votre place de parking en un clin d’œil, créer des listes de lecture sur demande, reconnaître des chansons et gérer des tâches complexes sans que vous ayez besoin de sortir votre téléphone. Pas mal, non ?

Bien sûr, comme toute nouveauté, Gemini aura besoin d’un peu de temps pour s’affiner. Mais Google compte bien en faire un assistant plus intelligent, plus réactif et (on l’espère) moins capricieux que son prédécesseur.

Quand est-ce que Gemini débarque ?

Ainsi, si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, pas de stress : Google procède à un déploiement progressif. Certains l’ont déjà, d’autres devront patienter encore un peu. Mais une chose est sûre, Gemini arrive. Et cette IA compte bien changer les choses durablement au poignet des utilisateurs de montres connectées.

Dans tous les cas, une chose est certaine : l’avenir de ces appareils s’annonce plus connecté que jamais. Et qui sait, peut-être que Gemini nous surprendra avec des fonctionnalités dont on n’ose même pas rêver… pour l’instant.

