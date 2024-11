Vous pourrez payer vos achats grâce à la Garmin Instinct 3 !

Garmin continue de renforcer les informations concernant l’Instinct 3. C’est la nouvelle montre connectée dont l’annonce est déjà largement diffusée. Et la dernière nouvelle que l’on sait concerne le fait que la Garmin Instinct 3 aura un mode de paiement sans contact.



Plusieurs fuites avaient déjà laissé entrevoir certains détails de la montre connectée. Mais cette nouvelle révélation apporte des précisions importantes sur l’une des fonctionnalités phare de cette Garmin. Et ce ne sera peut-être pas la dernière.

Une nouvelle venue du Pérou

Cela peut paraître étrange, mais la fuite disant que la prochaine Garmin Instinct 3 aura un mode de paiement sans contact vient du site péruvien de Garmin. C’est là qu’on pu découvrir la mention de la fonction de paiement sans contact Garmin Pay. Cette information confirme la présence de cette fonctionnalité très attendue, qui permet aux utilisateurs de régler leurs achats directement depuis leur montre.

Les utilisateurs n’ont plus à sortir leur portefeuille ou leur smartphone. Le système de paiement Garmin Pay est déjà intégré dans les versions précédentes de la gamme Instinct, notamment l’Instinct 2, et continue d’évoluer dans la nouvelle génération.

En plus d’un mode de paiement sans contact, la Garmin Instinct 3 réserve d’autres surprises

En plus de cette fonctionnalité, le site péruvien a également révélé que l’Instinct 3 sera disponible en deux variantes distinctes.

La première est le modèle classique. Tandis que la seconde sera baptisée « Solar ». Elle inclura une technologie de recharge solaire. Cette dernière permet à l’utilisateur de recharger sa montre directement grâce à l’énergie solaire.

C’est une caractéristique qui séduira sans doute les aventuriers et sportifs pratiquant des activités de plein air, où l’autonomie est un critère essentiel. Cette fonctionnalité est de plus en plus populaire parmi les modèles de montres connectées haut de gamme. Garmin fait ainsi un pas supplémentaire pour rendre ses produits plus autonomes et écologiques.

La Garmin Instinct 3, déjà repérée en Europe

L’Instinct 3 avait déjà été repéré sur des sites web en Espagne et en Hongrie. Cela confirme son arrivée imminente sur le marché européen. Ces informations indiquent que la montre serait bien présente dans la future gamme de produits Garmin. Cela signifie que les attentes des consommateurs et des passionnés de la marque seront comblées.

Garmin n’a pas encore officiellement annoncé la date de lancement de l’Instinct 3. Mais plusieurs rumeurs laissent entendre que la montre pourrait être disponible dès le début de l’année 2025. Les fans de la marque et les utilisateurs potentiels devront donc attendre encore quelques mois avant de pouvoir découvrir cette nouvelle smartwatch. Cependant, les fuites successives ne cessent d’alimenter l’engouement autour du modèle.

La gamme Instinct de Garmin s’est déjà fait un nom parmi les sportifs

Les amateurs de sorties en plein air et les aventuriers seront tous au taquet quand la Garmin Instinct 3 avec option de paiement sans contact sortira. On sait à l’avance qu’il s’agit d’une montre connectée pourvue de caractéristiques robustes. Et son design conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes ne changera pas.

Le modèle Instinct 2 avait d’ailleurs remporté un franc succès. Il a une bonne capacité à résister à l’eau, aux chocs et à des températures extrêmes. Ce qui fait que l’Instinct 3, avec son système de paiement sans contact et son modèle Solar, semble s’inscrire dans la même lignée. Et elle aura des fonctionnalités innovantes qui devraient séduire un public toujours plus large.

