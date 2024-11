La Garmin Instinct 3 arrive en 2025 et elle est rechargeable à l’énergie solaire !

Garmin semble se préparer à lancer la smartwatch Instinct 3 lorsque la nouvelle année arrive. C’est sur une page d’assistance du site web de la marque que cette version de la montre connectée a été repérée.

Et la fuite révèle d’ailleurs qu’il y aura une version de la montre connectée qui se chargera à l’énergie solaire. Ce modèle a donc conservé un critère de l’ancienne série Instinct 2.

La Garmin Instinct 3, une fuite qui dit tout

Les rumeurs concernant la nouvelle Garmin Instinct 3 ont commencé en juillet 2024. Des images du modèle inédit ont été diffusées sur Telegram. Cependant, il semblerait que ces images aient été partiellement, voire totalement, truquées.

Mais récemment, L’Instinct 3 Solar a été repérée sur le site web de Garmin en Espagne par Fitness Tracker Test. La smartwatch figure sur une page d’assistance détaillant les coûts de réparation de divers produits Garmin.

Et il s’avère que cette version noire de 45 mm est listée avec le numéro de modèle 010-02934-00 et un coût de réparation de 133,33 €. L’Instinct 2 Solar 45 mm se vend généralement 449,99 $ soit 424,98 €. Mais elle est actuellement disponible sur Amazon au prix de 348,00 $ soit environ 329€.

Une nouvelle montre connectée qui arrivera en 2025 ?

D’après ces fuites, on ne sait pas si la smartwatch Garmin Instinct 3 sera disponible dans les trois mêmes tailles que son prédécesseur : 40 mm, 45 mm et 50 mm. On peut supposer qu’il y aura des options solaires et non solaires, ainsi qu’une gamme de couleurs. Mais bien que rien de tout cela n’ait été confirmé, la date de lancement de la Garmin Instinct 3 reste à déterminer. Les rumeurs suggèrent qu’elle pourrait arriver au début de l’année 2025.

C’est une information qui a été vue sur le site web officiel de Garmin en Hongrie. Il s’agit de l’annonce la plus forte à ce jour que l’entreprise se prépare à lancer la nouvelle génération de sa smartwatch Instinct.

Dans les résultats de recherche de Google, on peut déjà rechercher le terme « Garmin Instinct 3 » ainsi qu’une référence à la surveillance de la santé. Cependant, la page liée redirige vers la page d’accueil de Garmin. L’annonce est accompagnée d’une image. Par contre, celle-ci semble montrer une montre de la série Fenix plutôt que le nouveau modèle Instinct.

Comment démêler le vrai du faux ?

La date de cette fuite est donc encore floue. Mais c’est dans les habitudes de Garmin de lancer leurs produits de cette manière histoire d’alimenter le suspens. Alors que la société reste traditionnellement discrète lors du CES à Las Vegas, elle organise souvent des événements de lancement dédiés dans les semaines qui suivent le salon.

Cela suggère alors que nous pourrons voir la Garmin Instinct 3 faire ses débuts dans la seconde moitié de janvier. Cela marquera ainsi l’un des premiers lancements majeurs de la marque en 2025.

Après la sortie de la Garmin Instinct 2 en février 2022 qui a apporté des améliorations significatives à l’écran et aux fonctionnalités générales, la sortie de l’Instinct 3 aura sans doute tout autant de succès.

