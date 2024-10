Garmin frappe fort : la série Fenix 8 adopte l’AMOLED, préparez vous à une clarté jamais vue !

Alors que la plupart des montres connectées Garmin ont un écran monochrome, rares sont celles qui présentent un écran en couleur AMOLED, mais la Fenix Series 8 fait figure d’exception.

C’est la toute récente sortie de Garmin en matière de montres connectées outdoor. Mais cette nouvelle génération de smartwatch GPS multisports haut de gamme est aussi efficace que la récente Apple Watch Ultra 2 et même encore plus.

La Fēnix Series 8, conçue pour tous ceux qui veulent repousser leurs limites

Si vous êtes quelqu’un de très actif ayant besoin de l’aide d’une montre connectée pour relever vos données de fitness et effectuer d’autres tâches, la Fenix 8 est votre alliée.

Elle possède plusieurs fonctions avancées de musculation, des capacités de plongée, un haut-parleur, un micro interne et bien plus encore. Son autonomie est incroyable. Le modèle de 51 mm offre jusqu’à 29 jours d’autonomie en mode smartwatch. Tandis que le modèle solaire de 51 mm avec un écran AOD offre jusqu’à 48 jours.

Mais ce qui est vraiment fabuleux sur la Garmin Fenix Series 8, c’est son écran AMOLED lumineux. Il n’est certes pas aussi puissant que celui de l’Ultra 2 d’Apple. Mais chez Garmin, il fait office d’innovation.

Les acheteurs de la Fenix Series 8 ont le choix entre l’AMOLED ou le solaire chez Garmin

AMOLED ou solaire ? C’est une question assez complexe chez Garmin. En effet, en produisant la Fenix Series 8, l’acheteur peut choisir entre un écran AMOLED lumineux ou un écran toujours allumé avec une lentille de chargement solaire.

Par conséquent, entre le fait d’avoir une montre qui sait exploiter la puissance du soleil, et un modèle top tendance doté d’un écran AMOLED qui dure également longtemps, le choix est difficile. Sans compter le fait que les deux modèles présentent également des graphismes rafraîchis.

L’option AMOLED est disponible en trois tailles – 43 mm, 47 mm ou 51 mm. Tandis que l’option de chargement solaire est disponible en 47 mm ou 51 mm.

Une option idéale en cartographie

Rien de tel que la technologie AMOLED pour bien voir les données affichées sur un petit écran. Et celui de la Garmin Fenix Series 8 est justement adapté pour cela. En matière de cartographie et de navigation avancée, cette technologie permet de visualiser les contours du terrain sur les cartes TopoActive et accédez aux cartes pré-chargées.

Cela vous donne par exemple accès à des milliers de terrains de golf et de stations de ski à travers le monde. Garmin propose d’ailleurs une nouvelle interface cartographique. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser les couches de la carte. De cette manière, ils peuvent tirer le meilleur parti de leur navigation.

Je pense que lors d’expéditions en forêt ou lors d’une simple randonnée, c’est très pratique. Il suffit d’entrer une distance sur la montre et de recevoir des suggestions d’itinéraires. C’est pour rester sur la bonne voie et d’arriver dans les temps grâce à l’itinéraire dynamique aller-retour.

