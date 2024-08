Lancement imminent de la Garmin Fenix 8 avec technologie solaire améliorée

Garmin va très bientôt lancer la nouvelle montre connectée Garmin Fenix 8 et cette smartwatch semble être superbement dopée d'options.

Plusieurs rumeurs concernant l'autonomie de la batterie fuitent comme quoi elle marche à l'énergie solaire. Mais il n'y a pas que cela.

La Garmin Fenix 8, une montre améliorée

Maintenant en tout cas, la marque Garmin a confirmé la sortie de la Fenix 8. Apparemment, les montres orange ont du succès comme la mythique Apple Watch Ultra et la Galaxy Watch Ultra qui a suivi. Cette nouvelle montre connectée a un bracelet qui fait un peu écho à ces spécimens.

Puis, il s'avère que la Garmin Fenix 8 aura un excellent AMOLED et MIP. Ils seront tous deux proposés. Concrètement, une version avec écran AMOLED standard de la smartwatch sera disponible en 43 mm, 47 mm et 51 mm. Tandis qu'une variante solaire sera proposée en 47 mm et 51 mm avec un écran MIP (memory-in-pixel).

L'écran MIP est moins gourmand en énergie. Et la durée de vie de la batterie serait encore améliorée grâce à une technologie de charge solaire plus performante. Selon les sources qui ont annoncé sa sortie, cette technologie fournit 50 % d'énergie en plus que les anciennes montres connectées solaires Fenix.

Une très longue autonomie de 29 jours

Garmin a toujours été connu pour produire des montres connectées ayant une grande autonomie. Mais là, c'est encore plus génial de savoir que la nouvelle Fenix 8 sera dotée d'une endurance de 29 jours en usage normal.

Et quand la montre est rechargée par les rayons du soleil, le fabricant dit qu'elle peut durer 48 jours en mode d'affichage permanent. C'est véritablement impressionnant.

Des options rendant la montre très solide

Pour suivre, la rumeur d'un écran plus grand est confirmée ici, avec le modèle de 43 mm listé comme utilisant un écran de 1,3. C'est une augmentation par rapport à l'écran de 1,2 de l'ancienne montre de 42 mm. Et les versions de 47 mm offrent un écran de 1,4 ce qui est mieux par rapport au 1,3 de la Fenix 7 équivalente.

En revanche, la montre de 51 mm possède le même écran de 1,4. Différents matériaux tels qu'une lunette en titane ou en acier inoxydable sont prévus au programme. Et une lentille en saphir ou en verre gorilla sera disponible. Un autre élément ayant également fait l'objet d'une fuite est une protection latérale du capteur, une première pour la marque.

Des performances poussées au maximum

Enfin, la page produit détaille également plusieurs fonctionnalités précédemment annoncées. Il y a un haut-parleur et un microphone intégrés pour les appels et les commandes vocales. Puis, vous aurez Garmin Share à disposition.

Ensuite, des outils tels que des cartes premium, une lampe de poche LED et l'application Garmin Messenger sont également inclus, comme sur la Fenix 7. Et une autre nouvelle information révélée à propos de ce wearable est sa capacité à enregistrer des plongées jusqu'à 40 m (~131 ft).

Cela signifie que la montre connectée possède des profils tels que la plongée récréative et l'apnée. La smartwatch Garmin Fenix 8 devrait être lancée le 27 août, à partir de 1 100 $ soit 999 €.

