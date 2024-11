Série Garmin Descent Mk2 : une mise à jour qui transforme la plongée !

Si vous possédez une Garmin Descent version Mk2, sachez qu’une récente mise à jour est actuellement disponible pour votre montre connectée. Il s’agit de la version 26.30 du logiciel système de Garmin.

Elle est actuellement en cours de déploiement sur plusieurs appareils. On parle notamment des ordinateurs de plongée de type montre Descent Mk2, Descent Mk2S et Descent Mk2i. Mais voici en détail ce qu’il y a à savoir sur le sujet.

Une mise à jour progressive qui touche déjà plus de la moitié des utilisateurs de Garmin Descent Mk2

Comme l’indique un message posté sur le forum de Garmin, une mise à jour stable est peu à peu déployée sur les Garmin Descent Mk2. Elle apporte plusieurs nouveautés intéressantes à ces montres de sport de chez Garmin, tout en corrigeant certains bugs.

Un meilleur moyen d’analyser votre fréquence cardiaque sous l’eau

Parmi les principales nouveautés, on note l’ajout d’un nouveau diagramme de fréquence cardiaque sur la page de résumé post-plongée. Ce graphique permet aux utilisateurs de mieux analyser leur fréquence cardiaque lors d’une séance de plongée. Cela offre ainsi un suivi plus détaillé de leur effort physique sous l’eau.

Cependant, ce graphique remplace le précédent diagramme à barres du temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque. Ce changement est important pour ceux qui s’étaient habitués à l’ancien affichage. Mais il devrait également permettre une vue plus claire et plus intuitive des données de fréquence cardiaque.

Une meilleure gestion du chronométrage lors d’une plongée

Un autre changement important concerne le délai de fin de plongée. Il est désormais réglé par défaut sur 5 minutes. Cette nouvelle fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur en facilitant la gestion de la plongée en fin de session.

Toutefois, les utilisateurs devront réinitialiser les paramètres de leur appareil pour voir ce changement prendre effet. Il s’agit d’une mise à jour sur la série de Garmin Descent Mk2 qui peut nécessiter une action de la part des plongeurs pour en bénéficier pleinement.

Une amélioration de l’application Plan Dive de Garmin

La mise à jour version 26.30 améliore également la prise de données sur votre Garmin Descent Mk2. En effet, un problème lié aux alertes PO2 (pression partielle d’oxygène) était récurrent. Heureusement, cela a été résolu. L’outil de planification des plongées est désormais plus fiable.

Les alertes PO2 sont cruciales pour la sécurité des plongeurs. Cette correction devrait contribuer à éviter tout risque de dysfonctionnement lors de l’utilisation de l’application.

4 modifications exclusivement réservées au modèle Descent Mk2i

En ce qui concerne les dispositifs spécifiques, il est maintenant possible de recevoir des messages supplémentaires via SubWave lorsqu’un émetteur-récepteur Descent T2 est utilisé. Cette amélioration permet d’optimiser la communication sous l’eau.

C’est un aspect essentiel pour les plongeurs utilisant cette technologie. De plus, la stabilité de l’envoi simultané de plusieurs messages SubWave a été renforcée. Cela améliore encore plus la fiabilité des échanges de données entre les appareils.

Installation de la dernière mise à jour sur les Garmin Descent Mk2

Enfin, les utilisateurs peuvent télécharger cette mise à jour destinée aux Garmin Descent Mk2 via deux méthodes principales. Il y a Garmin Express ou l’application Garmin Connect.

Ces deux options permettent une installation facile et rapide du logiciel. Cependant, il n’est pas encore précisé quand la version 26.30 sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs des modèles Descent Mk2, Descent Mk2S et Descent Mk2i. Le déploiement semble un peu lent. Mais il est en cours. Il faut donc simplement patienter encore un peu avant de pouvoir profiter de ces améliorations.

