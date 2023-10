Belle surprise : Garmin active l’ECG sur plein de montres existantes !

La prise en charge de l’électrocardiogramme (ECG) sur la plupart des montres connectées de la marque Garmin est un vrai plus.

Cette fonction permet d’obtenir une lecture de 30 secondes de votre rythme cardiaque. Ce qui peut indiquer une éventuelle fibrillation auriculaire (AFib). C’est donc une option santé très utile. Voici de quoi il retourne.

L’ECG sur les smartwatch Garmin

Approuvée et validée cliniquement par la FDA, la fonctionnalité de l’application ECG sur les montres Garmin est une option permettant aux usagers de bénéficier de données de santé supplémentaires. C’est un véritable atout si vous êtes un sportif chevronné et que vous désirez garder un œil sur vos constantes de santé.

Ces relevés constituent alors une sorte de base solide pour la collecte de données à partager avec votre médecin traitant. Ce qui lui permettra par la suite d’évaluer l’état de votre santé cardiaque rapidement. L’écosystème Garmin Connect vous permet de consulter les enregistrements antérieurs. Et il permet même de créer un rapport sur l’historique de votre ECG que vous pouvez envoyer au format PDF.

Une application disponible sur certains modèles de Garmin

L’application ECG est désormais disponible pour les appareils de la série Venu 3, Epix Pro, Fenix 7 Pro et Tactix 7. Ces montres connectées sont les seules qui disposent de capteurs spécifiques autour de leur cadran. C’est un aspect de leur design permettant d’établir la connexion nécessaire à la lecture d’un ECG.

Avec la prise en charge d’autres appareils médicaux, Garmin propose une plateforme complète pour l’enregistrement et le partage de données clés en matière de santé et de bien-être. Cela a également été le cas quand la marque a commercialisé son tensiomètre Garmin Index. Les balances Garmin enregistrent également votre poids, votre IMC et d’autres données. Ce qui fait que l’ECG sur les smartwatch Garmin complète cette panoplie.

Comment faire fonctionner la fonction ECG sur une montre connectée Garmin ?

La première fois que vous lancez ou configurez l’application ECG, le logiciel du smartphone vous explique en détail quelles données sont prélevées. Puis il vous montre comment le processus s’opère. Après cette première lecture, l’application ECG apparaîtra comme l’une de vos activités sur votre montre connectée Garmin. De cette manière, vous pourrez effectuer une lecture de ces données quand vous le souhaiterez.

Lorsque vous lancez l’application ECG, vous devez placer votre pouce et votre index de part et d’autre de l’anneau métallique qui entoure le cadran en verre de la montre connectée. Puis, il faut rester immobile pendant 30 secondes pour que la montre relève vos constantes posément.

Le rythme cardiaque au repos d’une personne se situant dans la quarantaine est par exemple changeant en fonction du fait qu’elle soit au repos ou non. C’est pourquoi un résultat non concluant n’est pas rare lorsqu’on fait un ECG en mouvement. Une fréquence cardiaque supérieure à 50 bpm est nécessaire pour obtenir une lecture de l’ECG. De ce fait, il faut donc marcher un peu avant de faire une lecture afin que les battements de cœur soient moins rapides.