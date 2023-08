Gamescom Opening Night Live : les annonces de la soirée d’ouverture

Une soirée d’ouverture fructueuse à la Gamescom avec les annonces des plus gros jeux qui vont sortir. En outre, c’est le prélude d’une semaine de démonstrations de développeurs à Cologne, Allemagne.

Révélations et mises à jour : Deux heures de moments impactants

Animé par Geoff Keighley, l’ouverture de Gamescom ONL s’étire sur deux heures avec de nombreuses annonces. Pendant cette durée, il dévoile les bandes-annonces de gameplay et les mises à jour de jeux déjà annoncés ou sortis. L’événement s’amorce et se conclut par les allocutions de Todd Howard concernant Starfield et de Sam Lake sur Alan Wake 2.

Prochaines sorties et annonces attendues : les jeux au centre de l’attention

Entre ces deux moments, des bandes-annonces de jeux sont dévoilées, mettant en avant des titres comme Assassin’s Creed Mirage et Payday 3. De plus, des annonces pour les très attendus Little Nightmares 3 et Killing Floor 3 sont faites.

Récapitulatif des annonces et bandes-annonces : Jeux PC à l’ouverte de la Gamescom ONL 2023

Voici un récapitulatif complet des annonces et des bandes-annonces des jeux PC lors de l’ouverture de la Gamescom ONL 2023 :

Starfield

Date de sortie : 6 septembre

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce cinématographique avec performance musicale d’Inon Zur.

Little Nightmares 3

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Nouvelle annonce et bande-annonce de gameplay en mode coopératif.

Black Myth Wukong

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Bande-annonce de gameplay et de combat inédite.

Killing Floor 3

Date de sortie : À déterminer

Nouveautés : Annonce officielle avec bande-annonce.

Rebel Moon sur Netflix

Date de sortie : 22 décembre

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce du film de décembre et annonce d’un jeu en développement.

Crimson Desert

Date de sortie : À déterminer

Nouveautés : Bande-annonce de gameplay inédite.

Payday 3

Date de sortie : 21 septembre

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce.

Assassin’s Creed Mirage

Date de sortie : 5 octobre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce cinématographique et de gameplay en arabe.

Tekken 8

Date de sortie : 26 janvier 2024

Nouveautés : Annonce du mode Arcade Quest axé sur les tournois solo.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Date de sortie : 10 novembre 2023

Nouveautés : Sledgehammer Games dévoile des détails du gameplay de la campagne, des missions zombies en monde ouvert et des « missions de combat ouvert ».

Nightingale

Date de sortie : 22 février 2024

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et annonce de l’accès anticipé.

Granblue Fantasy Relink

Date de sortie : 1er février 2024

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et date de sortie.

Immortals of Aveum

Date de sortie : 22 août 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de lancement pour un FPS amusant selon notre critique.

Zenless Zone Zero

Date de sortie : À déterminer

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de combat et de gameplay.

Honkai Star Rail

Date de sortie : Mise à jour le 30 août

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce pour le personnage Fu Xuan.

Lords of the Fallen

Date de sortie : 13 octobre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce d’histoire pour ce jeu ARPG.

Sonic Superstars

Date de sortie : 17 octobre 2023

Nouveautés : Annonce de la date de sortie dans la bande-annonce.

Sonic Frontiers – Mise à jour Final Horizon

Date de sortie : Mise à jour le 28 septembre

Nouveautés : Mise à jour gratuite avec nouvelle histoire et personnages jouables.

The First Descendant

Date de sortie : À déterminer

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et annonce de la bêta ouverte en cross-play du 19 au 25 septembre.

Under The Waves

Date de sortie : 29 août 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce axée sur l’histoire.

Fort Solis

Date de sortie : Aujourd’hui, 22 août 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de lancement. (Notre critique de Fort Solis n’est pas aussi enthousiaste.)

Expeditions

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Annonce de la bande-annonce du prochain jeu de hors-piste des développeurs de MudRunner.

The Crew: Motorfest

Date de sortie : 14 septembre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et annonce d’un essai gratuit de cinq heures du 14 au 17 septembre.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Date de sortie : 26 septembre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de gameplay pour l’extension avec de nouvelles armes et des changements de gameplay.

Stormgate

Date de sortie : À déterminer

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de gameplay et vidéo de commentaires des développeurs.

Last Epoch

Date de sortie : Nouvelle mise à jour le 7 septembre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et vidéo de commentaires des développeurs annonçant la prochaine mise à jour de l’accès anticipé en septembre.

Marvel Snap

Date de sortie : 22 août 2023

Nouveautés : La version complète sort aujourd’hui après l’accès anticipé en 2022.

Armored Core 6

Date de sortie : 25 août 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de lancement.

Warhaven

Date de sortie : Accès anticipé le 21 septembre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce et annonce de la date d’accès anticipé.

Mortal Kombat 1

Date de sortie : 19 septembre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce d’histoire et de combat.

Ara: History Untold

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Bande-annonce de révélation du gameplay.

Diablo 4: Saison du Sang

Date de sortie : 17 octobre 2023

Nouveautés : Annonce de la saison 2 de Diablo 4.

Dustborn

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce axée sur l’histoire.

Thank Goodness You’re Here

Date de sortie : 2024

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce de gameplay.

Alan Wake 2

Date de sortie : 27 octobre 2023

Nouveautés : Nouvelle bande-annonce d’histoire.