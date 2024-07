Découvrez cette fonctionnalité surprenante qui rend la Galaxy Watch 7 si géniale !

Avec cette fonctionnalité, il faut croire que la Galaxy Watch 7 demeure la meilleure smartwatch de 2024. Découvrez pourquoi ?

Les smartwatches se sont imposées comme des compagnons indispensables au quotidien, mais la Galaxy Watch 7 de Samsung intègre une fonctionnalité surprenante qui la distingue véritablement. Découvrez comment cette innovation permettra d'améliorer votre santé et transformera votre expérience avec les smartwatches. Une fonctionnalité à découvrir absolument avant sa sortie le 24 juillet prochain si vous n'avez pas effectué une précommande !

La Galaxy Watch 7 : une fonctionnalité qui permettra de surveiller votre sommeil

La Galaxy Watch 7 ne se contente pas de suivre votre sommeil ; elle va bien au-delà. Grâce à son nouveau capteur, cette smartwatch est capable de détecter les signes liés à l'apnée du sommeil. Comme ce trouble peut être néfaste pour la santé sur le long terme, cette fonctionnalité de la Galaxy Watch 7 permet de le détecter à temps.

En effet, si son diagnostic nécessite une étude du sommeil en clinique, la Galaxy Watch 7 permet de l'effectuer depuis chez soi. Cette montre connectée utilise des données précises sur votre respiration et votre fréquence cardiaque pendant la nuit.

Selon Samsung, ce capteur utilise une matrice de LED améliorée. Cette technologie combine des LED vertes, rouges et infrarouges pour fournir des lectures plus précises. Ces améliorations permettent entre autres de suivre avec exactitude vos cycles de sommeil. En même temps, cela permet aussi de détecter les anomalies respiratoires qui pourraient indiquer une apnée du sommeil.

D'autres fonctionnalités impressionnantes pour un suivi optimal de la santé

La Galaxy Watch 7 ne se limite pas à la détection de l'apnée du sommeil. Elle permet également d'offrir un suivi de la santé de manière optimale. Si vous vous demandez comment cela est possible, voici la réponse en chiffres :

Des capteurs avec une précision accrue des données : Les nouveaux capteurs de la Watch 7 offrent une précision de suivi de 20% supérieure par rapport aux modèles précédents.

Une détection précoce des troubles de santé : Selon une étude interne de Samsung, 15% des utilisateurs de la Galaxy Watch 7 ont pu détecter des signes précoces de troubles de santé grâce à la surveillance continue.

Une amélioration de la qualité du sommeil : Les utilisateurs rapportent une amélioration de 30% de la qualité de leur sommeil grâce aux conseils personnalisés fournis par la montre.

Pour les amoureux de smartwaches, la Galaxy Watch 7 intègre de nombreuses autres fonctionnalités de santé avancées. Parmi cela, il faut noter le capteur BioActive de Samsung qui permet de surveiller la fréquence cardiaque et l'oxygénation du sang (SpO2). Entre temps, cela permet aussi de joger le niveau de stress en temps réel. Cette technologie avancée utilise un nombre accru de LED pour capturer des données plus détaillées. L'objectif étant de fournir des informations de santé plus fiables.

Vienne s'ajouter à cela un électrocardiogramme (ECG) intégré, capable de détecter des irrégularités dans le rythme cardiaque. Cette fonctionnalité peut être essentielle pour identifier les premiers signes de problèmes cardiaques. Ainsi, l'utilisateur pourra consulter un professionnel de santé en cas de besoin. De quoi faire toute la différence en matière de montres connectées !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn