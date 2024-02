Ces box Wi-Fi 7 marquent la nouvelle ère de la connectivité

Free révolutionne le monde des box internet avec le lancement de la Freebox Ultra. Ce nouvel équipement, premier au monde à intégrer le Wi-Fi 7, promet des performances inégalées et une expérience utilisateur optimisée.

Performance et innovation

La Freebox Ultra redéfinit les standards de vitesse et de connectivité. Avec des débits allant jusqu’à 8 Gbit/s, elle est la plus rapide de France. Le réseau fibre 10G-EPON offre une connectivité exceptionnelle. Le Wi-Fi 7 garantit une vitesse et une stabilité de connexion sans précédent. Ce qui propulse les utilisateurs dans une nouvelle ère de la navigation internet.

Engagement écologique et responsabilité

Free n’oublie pas l’importance de l’écologie dans la conception de la Freebox Ultra. La consommation énergétique est globalement optimisée avec des innovations telles que le mode Veille totale et Eco Wi-Fi. Le packaging écoresponsable, sans plastique et majoritairement recyclable, témoigne de l’engagement de Free envers l’environnement.

Facilité et confort d’utilisation

Free met l’accent sur la simplicité avec la Freebox Ultra. Conçue pour une installation aisée, elle est accompagnée d’applications d’assistance telles que Free Proxi. Les utilisateurs profitent également de fonctionnalités pratiques comme le Pocket Wi-Fi. Ces fonctionnalités offrent ainsi une connexion mobile fiable.

Un catalogue de contenus enrichi

La Freebox Ultra ne se contente pas d’offrir une connexion internet de qualité. Elle intègre également un accès à des plateformes de streaming de premier plan telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime. Les services comme Cafeyn et Free Ligue 1 enrichissent davantage l’expérience utilisateur. Ce qui offre donc une variété de contenus pour tous les goûts.

Accessibilité et options personnalisées

La disponibilité de la Freebox Ultra pour tous, nouveaux comme anciens abonnés, marque un point fort. Avec des options diversifiées, chaque utilisateur trouve une offre adaptée à ses besoins, le tout à un prix compétitif.

La Freebox Ultra se positionne comme un produit phare sur le marché des box internet. Alliant haute technologie, responsabilité écologique et facilité d’utilisation, elle répond aux exigences des utilisateurs modernes. Free confirme ainsi son statut de leader innovant dans le domaine des télécommunications.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.