Gros flop en salle, ce film atteint la première place sur Netflix

Beaucoup considèrent Valérian et la Cité des mille planètes comme un bon divertissement. Ce n’est pas un hasard si cette adaptation de Luc Besson a été le film n°1 sur Netflix la semaine dernière.

Valérian et la Cité des mille planètes retrouve un nouveau souffle sur la plateforme de streaming, étant une des nouveautés de mars 2023. Le film avait plutôt bien marché dans les salles françaises avec plus de 4 millions d’entrées. Néanmoins, celui-ci n’a pas été le succès commercial attendu avec seulement 226 millions de dollars au box-office mondial. Cela ne lui enlève en rien ses qualités pour devenir sur Netflix film n°1.

Un visuel remarquable pour ce film n°1 sur Netflix

Pour un film français, les effets spéciaux de Valérian et la Cité des mille planètes est excpetionnels.

Valérian et la Cité des mille planètes ne domine pas que le classement des tendances sur Netflix. Cette réalisation de Luc Besson est aussi la production cinématographique française la plus chère de l’histoire. Son budget est estimé à plus ou moins 209 millions de dollars. C’est largement plus que Astérix aux jeux olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langmann, sorti en 2008, avec ses 72 millions de dollars. À noter que ces chiffres permettent ainsi de comprendre la raison pour laquelle le film de Besson est qualifié d’échec commercial.

En revanche, on ne peut pas reprocher à la réalisation d’avoir mal utilisé son budget. Valérian et la Cité des mille planètes est effectivement un spectacle visuel époustouflant. Son imagerie et ses effets spéciaux n’ont rien à envier aux blockbusters hollywoodiens en termes de qualité. C’est probablement l’une des raisons qui fait que sur Netflix le film est actuellement n°1.

Des stars internationales et surtout Rihanna dans la distribution

La chanteuse Rihanna (à gauche) fait une apparition remarquée dans le film de Luc Besson

Pour continuer la comparaison avec les grosses productions hollywoodiennes, le film de Besson fait aussi bien que celles-ci en termes de distribution. L’acteur américain Dane DeHaan et le mannequin anglais Cara Delevingne portent Valérian et la Cité des mille planètes. Le premier incarne Valérian, tandis que le deuxième prête ses traits à Laureline. Rappelons que DeHaan était en 2014 le Bouffon vert dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros de Marc Webb.

D’autres stars hollywoodiennes figurent dans la distribution du film. Clive Owen, Ethan Hawke et John Goodman, pour ne citer qu’eux. Mais il y a surtout la mégastar de la musique pop Rihanna. Cette dernière a récemment été à la une après l’annonce de sa deuxième grosse. Ses fans peuvent avoir fait Valérian et la Cité des mille planètes sur Netflix le film n°1.

Actuellement le meilleur space opera sur Netflix

On croirait presque que Valérian et Laureline et Star Wars se déroulent dans le même univers.

Valérian et la Cité des mille planètes est une adaptation cinématographique de la bande dessinée culte française Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Besson ambitionnait de faire une franchise pour concurrencer le Marvel Cinematic Universe et Star Wars. Cela témoigne de l’ambition du cinéaste français. Mais le naufrage financier aura eu raison du projet.

Valérian et la Cité des mille planètes est actuellement sur Netflix film n°1, parce qu’il s’agit simplement du meilleur space opera disponible sur la plateforme. Rappelons que la bande dessinée et les illustrations de Mézières ont beaucoup inspiré George Lucas pour la création de sa trilogie Star Wars.

