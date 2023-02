Fitbit arrête d’anciennes fonctionnalités pour laisser place aux services de Google

Acquis depuis quelques années maintenant par Google, on voit peu à peu les changements qu’apporte le géant américain auprès des montres connectées de Fitbit. En outre, Fitbit instaure des fonctionnalités Google sur ses montres et se détachent des applications tierces.

Les dernières annonces envoyées par Fitbit auprès de ses utilisateurs via mail annoncent que la marque arrête d’anciennes fonctionnalités au profit des services de Google. Quel impact cela aura-t-il ? Que cela présage-t-il ? Nous vous détaillons tout cela très cher ami fan de technologie.

Fitbit : de nouvelles fonctionnalités Google ? Pourquoi ?

Selon Fitbit, leur objectif premier est d’offrir aux utilisateurs une expérience sportive de grande qualité et toujours plus optimisée. De ce que l’on constate, il est donc question de retirer des applications utiles pour leurs utilisateurs.

C’est à partir du 27 mars que les différents groupes ouverts seront fermés. En outre, il permettait de profiter des défis et des aventures proposés par Fitbit. La marque déclare que cet arrêt vient du fait que ces fonctionnalités sont trop limitées.

On entend par là qu’elles n’ont sans doute pas suffisamment été utilisées. Ainsi, leurs développements ainsi que leurs mises à jour ne sont plus rentables pour le constructeur.

D’un autre côté, Fitbit Studio vit également ses dernières heures. Cette application, même si grandement apprécier n’est plus utilisable. D’ailleurs, elle sera officiellement stoppée le 20 avril. C’est sans aucun doute une manière de recentrer les utilisateurs sur des Fitbit avec les fonctionnalités Google.

Le mécontentement des utilisateurs

Dire que les utilisateurs sont déçus par Fitbit vis-à-vis des fonctionnalités Google qui viennent stopper les anciennes applications est un faible mot. En effet, sur le forum officiel de la marque, beaucoup de propriétaires se sont plains de ces changements qui détruisent des habitudes et une certaine liberté d’utilisation.

Par ailleurs, les groupes ouverts étaient l’occasion pour les possesseurs de Fitbit de pouvoir discuter et échanger sur leurs montres connectées. Toujours est-il, ce ne sera bientôt plus le cas. On attend donc l’écho de ces changements au fil du temps sur les produits de la marque.