La fin de Manifest saison 4 partie 1 expliquée

La fin de Manifest apporte enfin quelques-unes des réponses à certains de ses mystères, dans sa saison 4, juste à la finale de la partie 1.

Le dixième épisode de la saison 4 de Manifest a presque réussi à nous faire oublier que les épisodes restants de la saison finale. La plupart des réponses recherchées étaient en effet enfin à portée de main. Les questions que les téléspectateurs se posaient ont enfin été répondues, en majorité même s’il semble rester beaucoup d’histoires à raconter.

Les réponses apportées par la saison 4 de Manifest

La fin de Manifest ne fournit pas toutes les réponses à une histoire impliquant les motifs insondables d’une conscience divine. La saison 4 vient de se clôturer avec la finale de la partie 1 et elle révèle que la foi a une place importante dans cette histoire.

Comment survivre à la catastrophe à venir ?

Tout ce qui allait se produire dans les cinq prochaines années d’appel s’est révélé. Cela s’est passé en une sorte de mise en scène omnisciente. Cette révélation s’est produite lors des six secondes durant lesquelles le vol 828 a été en contact avec le divin lors du voyage fatidique. Les missions sont donc basées sur une question de mémorisation des choses dans le bon ordre. Elles deviennent un plan pour placer chaque personne dans la bonne position spatiale et temporelle pour combattre ou pour survivre à la catastrophe à venir.

Une apocalypse pour toute l’humanité

C’est donc une apocalypse pour toute l’humanité et non uniquement pour les passagers du vol 828. La fin de Manifest prouve ici dans toute sa saison 4, partie 1 qu’il s’agit surtout de mysticisme. L’oracle de Delphes et Moïse sur le mont Sinaï avait des dieux totalement différents. Les francs-maçons qui protégeaient le saphir oméga à New York, rendent quant à eux, hommage à un « grand architecte ».

On assiste dans la saison 4 de Manifest au retour de nombreux personnages des saisons précédentes. Ceci semble confirmer que tout est lié à une mission plus vaste. Même le fait que Zeke ait battu la mort avait une logique profondément tragique. Sa renaissance l’a doté de pouvoirs empathiques indispensables pour le pousser à se sacrifier pour sauver la vie de Cal. Cet acte est crucial pour impliquer le « Saint Graal ».

En jouant avec un morceau de l’arche de Noé, Eureka a fait réagir la Terre mère. Abuser d’un saphir de la variété oméga serait lourd de conséquences. Cette pierre est d’autant plus liée à des sites historiques où a eu lieu un contact divin direct.

N’oubliez pas que du début à sa fin, les dix épisodes de Manifest saison sont accessibles en streaming sur Netflix. Du début à sa fin, cette série sait nous tenir en haleine.