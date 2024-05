Faut-il laisser brancher son aspirateur robot en permanence ?

Les aspirateurs robots ont révolutionné le marché de l'électroménager et facilitent grandement notre quotidien. Ces petits appareils autonomes nous épargnent la corvée du ménage en aspirant sols et moquettes de façon intelligente. Grâce à leurs capteurs et leur programmation, ils nous simplifient le quotidien. Mais une question revient souvent : faut-il laisser brancher l'aspirateur robot en permanence sur sa base de charge, même lorsqu'il est inutilisé ? Voici nos éclairages.

Comment brancher son aspirateur robot correctement sur sa station ?

Gestion de la batterie et autonomie de l'aspirateur robot

Pour fonctionner correctement, votre aspirateur robot a besoin d'une batterie suffisamment chargée pour accomplir ses tâches sans interruption. Une recharge complète entre deux utilisations reste nécessaire afin de maintenir une bonne performance de l'appareil. Toutefois, cela peut susciter des interrogations sur l'impact d'une charge constante sur la durée de vie de la batterie.

Les différents types de batteries Il y a principalement deux types de batteries pour les aspirateurs robots. Les batteries NI-MH ont généralement une durée de vie plus courte que celles en Li-ion. Elles peuvent souffrir de l'effet mémoire. Cela signifie une diminution progressive de leur capacité si elles ne sont pas systématiquement déchargées avant d'être rechargées. En revanche, les batteries Li-ion offrent une durée de vie plus longue et ne sont pas affectées par cet effet mémoire. Les systèmes de charge intelligente Heureusement, la plupart des aspirateurs robots sont équipés de systèmes de charge intelligente. Cette technologie protège leur batterie contre la surcharge ou les décharges trop profondes. Ce qui permet à l'appareil de stopper automatiquement la charge lorsque celle-ci atteint un certain seuil (entre 80 et 100 %). De même, ces systèmes détectent lorsque la batterie est presque vide. Ils renvoient l'aspirateur robot vers sa base pour se recharger afin qu'il ne tombe jamais en panne sèche.

Risques électriques liés à la charge permanente de l'aspirateur robot

Laisser brancher constamment votre aspirateur robot sur sa base de charge peut compromettre la sécurité électrique de votre foyer. Bien que les risques soient minimes, il convient tout de même de noter qu'une utilisation prolongée de l'appareil branché pourrait provoquer une surchauffe des câbles ou des composants électroniques.

Précautions à prendre lors du chargement

Pour limiter les risques et assurer une utilisation optimale de votre aspirateur robot, suivez quelques conseils simples :

Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil et évitez les chargeurs universels qui pourraient ne pas être adaptés.

Éloignez l'aspirateur robot de toutes sources de chaleur, d'eau ou d'humidité lors de la charge.

Veillez à ce que les câbles d'alimentation soient en bon état et qu'ils ne présentent aucune déchirure, torsion ou exposition des fils électriques.

En respectant ces précautions, vous devriez pouvoir laisser votre aspirateur robot branché en toute sécurité, même si une surveillance régulière reste conseillée.

Faut-il vraiment laisser son aspirateur robot branché en permanence ?

Laisser votre aspirateur robot branché sur sa base de charge en continu n'est pas forcément néfaste ni dangereux pour l'appareil, sa batterie ou votre installation électrique. Les systèmes de charge intelligente permettent de protéger et de prolonger la durée de vie de la batterie. Néanmoins, rappelez-vous que certains modèles d'aspirateurs robots fonctionnent différemment. Il faut consulter le manuel d'utilisation spécifique à votre appareil avant de prendre une décision. Sachez aussi que notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots de 2024 vous en dira davantage.

Adaptez les moments de recharge. Pour ceux qui souhaiteraient minimiser le temps de connexion de leur aspirateur robot à sa base de charge, des alternatives existent. Par exemple, vous pouvez programmer votre appareil pour effectuer ses cycles de nettoyage et de recharge à des moments précis. Vous vous assurez ainsi qu'il ait suffisamment d'énergie pour effectuer ses tâches tout en évitant une charge excessive. De même, certaines bases de charge sont dotées de batteries intégrées qui permettent à l'aspirateur robot de se recharger sans être branché au secteur.

