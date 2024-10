Expérimentez le plaisir d’aller en scooter électrique grâce à cette petite marque française !

Lycke est un fabricant de deux-roues français spécialisé dans le scooter électrique. Fondée en 2017, elle propose des solutions écologiques et économiques, adaptées aux besoins urbains. Avec une gamme qui séduit particuliers et professionnels, elle prouve que la transition vers des modes de transport plus verts est à la fois possible et attrayante.

Léo, un scooter électrique de Lycke pour les citadins français

Le Léo 50 est sans doute le modèle phare de Lycke. Son prix est fixé à moins de 2000 euros. Avec un moteur brushless de 2 500 W, il se distingue par ses performances remarquables et son rapport qualité/prix imbattable. Ce scooter, équivalent à un 50 cv, se révèle parfait pour la ville et il atteint une vitesse de pointe de 50 km/h.

En outre, ce scooter électrique français signé Lycke atteint une autonomie qui va jusqu’à 45 km par recharge, pour un coût d’utilisation dérisoire. La possibilité d’ajouter une deuxième batterie prolonge encore davantage cette autonomie. Cela rend le Léo 50 idéal pour les trajets quotidiens.

Pour ceux qui recherchent davantage de puissance, le Léo 90, équivalent à un 125 cv, est animé par un moteur de 5 100 W. Côté vitesse, il peut atteindre jusqu’à 95 km/h et son autonomie est de 70 km. Avec ces capacités, ce scooter électrique de Lycke s’adapte aussi bien aux trajets urbains qu’aux déplacements périurbains. Il allie modernité et praticité, tout en conservant une approche économique avec un coût de recharge très faible.

La gamme Rétro de Lycke, un combo de charme et de modernité

La marque a également pensé à ceux qui apprécient le style vintage. Le modèle Rétro 50, inspiré des scooters classiques, allie élégance et technologie moderne. Avec un moteur de 2 900 W, ce scooter électrique du fabricant français Lycke permet une conduite agréable. En même temps, il offre des caractéristiques de sécurité avancées. Son autonomie de 50 km par charge, avec la possibilité d’ajouter une batterie, le rend très attractif. Si vous êtes un amateur de design en quête de performance, je suis certain que ce modèle vous séduira.

Le Rétro 90 va encore plus loin avec un moteur de 5 000 W, capable d’atteindre 100 km/h. Ce deux-roues se distingue par son look élégant et par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Citons notamment ses freins à disque hydrauliques et sa fourche suspendue qui promettent un confort optimal. Disponibles à la vente ou à la location, les scooters électriques français de Lycke constituent une réponse pertinente aux défis de la mobilité urbaine moderne.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.