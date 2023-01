Elden Ring : Top des meilleurs mods sur le jeu

Vous pouvez pimenter vos parties d’Elden Ring en choisissant le bon mod. Trouvez dans notre classement les meilleures modifications sur le jeu.

Le dernier gros succès de FromSoftware est disponible sur PC depuis près d’un an maintenant. Les moddeurs ont largement eu le temps d’étudier sa structure et son mécanisme. Les modifications du jeu sont aussi inspirées les unes que les autres. Les choix vont du simple module pour corriger un défaut du jeu à celui qui ajoute de nouvelles fonctionnalités. Voici donc notre classement pour redécouvrir Elden Ring avec un mod sympathique.

Avant d’installer un mod Elden Ring

Rappelons que les mods peuvent changer partiellement ou intégralement le mécanisme d’un jeu. Elden Ring ne fait pas exception à cette règle. D’autre part, les modifications ne sont pas les seules options pour améliorer l’expérience de jeu. Il existe aussi des astuces pour réussir son aventure. Celles-ci ne requièrent aucun ajustement de mécanisme.

D’autre part, l’installation des mods doit impérativement se faire en mode hors ligne. De cette manière, vous n’allez pas vous faire expulser des serveurs multi-joueurs.

Un mod permet d’avoir l’armure et l’épée du héros du manga Berserk.

Notre top 3 des mods d’Elden Ring

1. Easy mode for Elden Ring : C’est le mod à installer pour découvrir le titre de FromSoftware. Ce dernier ne propose pas un niveau de difficulté élevé. Néanmoins, le débutant aura du mal à avancer. La modification facilite la progression en avantageant le joueur. Ce dernier inflige plus de dégâts et en encaisse moins.

2. Pause the game : Le fonctionnement normal du jeu ne permet pas de mettre en pause une partie en cours. Ce mécanisme est typique des jeux de rôle du développeur japonais. Ce mod permet de suspendre une partie et de faire une pause.

3. Elden Ring ascended mod : Si vous êtes un spécialiste d’Elden Ring, vous allez apprécier ce mod. La modification renforce la résistance des ennemis et améliore l’intelligence artificielle. Elle maintient aussi la nuit afin de faire apparaître les adversaires les plus redoutables.

Les autres fonctionnalités intéressantes

4. Elden Ring item and enemy randomizer : Ce mod facilite l’accès à tous les objets disponibles dans le jeu. Vous pourrez les trouver de manière aléatoire au cours de votre partie.

5. Seamless Co-op : Elden Ring permet de jouer en coopération grâce aux invocations. Toutefois, le mécanisme du jeu limite cette option. Ce mod annule les limites des invocations. Vous pourrez alors vous faire assister par un partenaire pour progresser dans votre partie.

6. Elden Ring ultimate cheat engine table : Un mod qui donne accès à tous les emplacements du jeu. Il permet aussi de personnaliser certains éléments, notamment les statistiques.

7. Performance boost : Vous pouvez utiliser ce mod pour corriger ou améliorer les performances graphiques du jeu.

8. Elden Ring reforged : Ce mod agit aussi sur la difficulté du jeu en modifiant certains mécanismes – le comportement des ennemis par exemple.

9. NPCs and bosses spirit summons : Ce mod permet d’invoquer plusieurs personnages inédits.

10. Berserker armor and dragonslayer : Vous pouvez porter l’armure (Berserker) et utiliser la gigantesque épée (Dragonslayer) de Guts, héros du manga Berserk de Kentarō Miura.