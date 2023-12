Elden Ring : top des meilleurs builds pour le jeu

Quels sont les meilleurs builds du jeu Elden Ring ? Découvrez les indispensables à mettre dans votre panoplie de gamer pour vaincre vos ennemis !

Elder Ring est un jeu vidéo développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco Entertainment, Cet action-RPG vous fera voir de toutes les couleurs, d’autant plus qu’il bénéficie de nouvelles mises à jour. Il se présente en monde ouvert et combine l’univers sombre et la difficulté caractéristiques des jeux de FromSoftware.

Le tout se diffère par une exploration plus vaste et une narration plus développée. Dans cet article, nous allons explorer les nouveaux builds qu’Elden Ring s’est doté afin d’offrir la meilleure expérience gaming à tous les fans de RPG ! Vous pouvez également retrouver notre article sur le guide ultime pour réussir le jeu ici.

Quels sont les meilleurs builds pour Elden Ring dans sa dernière mise à jour ?

Si vous vous demandez quels sont les builds Elden Ring à adopter pour profiter pleinement de ce jeu et son univers immersif, voici quelques-uns que vous devez sûrement ajouter à votre liste :

Colossal Knight Strength

Il s’agit d’un build puissant en début et milieu de partie pour ceux qui aiment écraser leurs ennemis avec force à l’aide d’une énorme épée. Il est signé Fextralife, vous pouvez donc savoir ce qui vous attend avant de l’utiliser ! Toutefois son utilisation est risquée au niveau des temps de récupération excessivement longs. Par contre, à chaque fois que vous portez un coup, vous écrasez vos ennemis en leur infligeant d’énormes dégâts.

Glass Cannon Mage

Dans Elden Ring, Glass Cannon Mage est l’un des builds les plus performants. Il permet d’infliger plus de dégâts que n’importe quelle autre classe du jeu, mais il est extrêmement fragile. Sachez que si un ennemi aléatoire parvient à vous attaquer alors que vous affrontez un boss, il y a de fortes chances que vous mouriez.

Samurai Bleed Dex

Beaucoup de gamers adorent Elden Ring pour l’effet de saignement que le jeu offre après chaque coup infligé. En quelques coups, les ennemis perdent instantanément une grande partie de leur sang en remplissant leur barre d’hémorragie. Cet effet inflige des dégâts équivalents à un pourcentage des points de vie maximum de votre adversaire, ce qui le met rapidement en danger.

Fire’s Deadly Sin Faith build

Ce build est intéressant car vous n’avez pas besoin de combattre avec une arme principale, et les besoins initiaux en statues du Bouclier d’Erdtrée sont étonnamment bas, ce qui vous permet d’accéder à ce combo dès le milieu de partie. Il suffit d’activer le build pour déclencher l’effet de brûlure pendant les 40 prochaines secondes. Cela permet également d’activer la compétence Golden Retaliation du Grand bouclier d’Erdtree, transformant le bouclier en mitrailleuse.

Spinning Reaper Bleed build

Si vous pensiez connaître tous les builds d’Elden Ring, détrompez-vous. L’équipe de RageGamingVideos revient une fois de plus pour améliorer son précédent build de bleed basé sur la dextérité. Ce build se concentre sur l’arme Cendres de guerre. Pourquoi ? Parce que c’est amusant et incroyablement efficace. Bien que cet art de l’arme soit ostensiblement conçu pour un usage défensif, vous pouvez en faire un excellent outil offensif pour infliger des dégâts importants par coups successifs, en particulier lorsque vous êtes face à des ennemis plus grands et plus lents.