[BON PLAN] – Saisissez l’écran LED ViewSonic VX3219 à moitié prix

Transformez votre expérience de jeu avec l’écran LED ViewSonic VX3219. Cet écran incurvé de 32 pouces offre des performances exceptionnelles pour les jeux, avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 à un taux de rafraîchissement incroyable de 240 Hz. Profitez de chaque détail avec la technologie AMD Adaptive-Sync pour une immersion totale.

Une chute de prix à ne pas rater

Détails de la promotion

Avec une réduction incroyable de 49%, l’écran LED ViewSonic VX3219 est désormais accessible à seulement 264,06 euros au lieu de 522,90 euros. Cette offre rend l’expérience de jeu haut de gamme plus abordable que jamais.

Facilité de paiement et livraison gratuite

Optez pour la facilité avec la possibilité de payer en 4 fois, soit 66,02 euros par mois. De plus, la livraison est gratuite. On vous assure que votre nouvel écran soit chez vous entre le 20 et le 22 janvier. Alors, ne ratez pas cette opportunité! Transformez votre espace de jeu avec l’écran LED ViewSonic VX3219 dès aujourd’hui !

Les caractéristiques de l’écran LED ViewSonic VX3219

Écran incurvé avec fluidité

L’écran LED ViewSonic VX3219 offre une résolution native Full HD à 240 Hz. Cette résolution garantit une expérience de jeu incroyablement fluide. L’incurvation à 1500R enveloppe votre champ de vision. Cela vous permet de plonger au cœur de l’action pour une immersion totale.

Performances exceptionnelles, couleurs éclatantes

Cet écran incurvé affiche une image impeccable avec une luminosité de 300 cd et un rapport de contraste de 3000:1, Le ViewSonic VX3219 offre des couleurs éclatantes et des noirs profonds. La technologie Flicker Free et le filtre lumière bleue assurent un confort visuel optimal même lors de longues sessions de jeu.

Expérience audio, un son puissant et immersif

Découvrez une qualité audio exceptionnelle avec les haut-parleurs stéréo intégrés de l’écran ViewSonic VX3219. Doté d’une puissance de sortie de 2 watts par canal, cet écran vous offre une expérience audio immersive pour accompagner vos sessions de jeu. Plongez au cœur de l’action avec un son clair et dynamique qui amplifie vos jeux, vos films et même votre contenu multimédia.

Les interfaces multiples, dont DisplayPort, HDMI, et la sortie de ligne audio vous offrent également la flexibilité nécessaire pour connecter vos périphériques audio et profiter d’un divertissement complet sans compromis.