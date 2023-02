Top 5 des meilleurs écrans 22 pouces, lequel acheter ?

Un écran de 22 pouces peut facilement remplacer votre moniteur si ce dernier n’arrive pas à satisfaire vos besoins. A part cela, il importe de miser sur la qualité d’images. Les autres fonctionnalités peuvent suivre ensuite.

Plus économiques mais tout autant opérationnel, l’écran 22 pouces peut servir pour tous vos travaux de bureau et même les jeux vidéo. Devenus de plus en plus accessibles au public, ceux-ci sont nombreux à conquérir le marché. Du coup, on en a sélectionné 5 pour mieux axer votre futur programme d’achat.

Samsung F22T452FQN : le meilleur écran 22 pouces pour des images Full HD

Derrière cette apparence simpliste se cache une belle technologie. Effectivement, le Samsung F22T452FQN offre des images nettes avec une résolution Full HD. On peut dire que c’est le modèle idéal pour vos travaux de bureau et vos séances de streaming. En plus d’un port HDMI, ce moniteur est également doté d’un port USB et d’un DisplayPort.

Par ailleurs, cet écran de 22 pouces dispose d’une interface VESA de 100 x 1000 mm, lui permettant une fixation sur le mur. Ce qui offre un autre atout à part la technologie AMD FreeSync qui empêche l’écran de laisser paraître des déchirures pendant l’usage. On y trouve également un panneau IPS accédant à de larges angles de vision.

En termes d’ergonomie, le Samsung F22T452FQN n’est pas à la traîne. Il possède un support de pivotement via lequel il peut s’incliner et pivoter jusqu’à 90° en mode portrait. On ne doit pas non plus négliger l’Eco Saving qui est destinée à limiter sa consommation d’énergie.

ViewSonic VX2276-SMHD : l’écran 22 pouces au design ingénieux

Le ViewSonic VX2276-SMHD est conçu avec une finition unique gris métallisé. Équipé d’un panneau de style IPS, il permet de discerner toutes les couleurs. Ce qui fait de lui le modèle parfait pour les conférences. Mais cette qualité d’images est également appropriée pour regarder des films ou jouer aux jeux vidéo.

Ses haut-parleurs intégrés sont aussi puissants que vous pouvez vous passer de speakers externes. Toutefois, si vous voulez un son plus performant, vous pouvez toujours brancher une barre de son. Vous pouvez choisir parmi ses ports. Il dispose en effet d’une entrée VGA, d’un DisplayPort et d’une entrée HDMI.

Si vous passez plusieurs heures devant l’écran, n’ayez crainte car celui-ci n’émet que très peu de lumière bleue. De quoi éviter la fatigue oculaire. Le seul hic est qu’il ne dispose pas d’interface de montage VESA.

Philips 226E9QDSB : le meilleur écran 22 pouces sans cadre

Connu sous la qualification de Frameless Monitor, le Philips 226E9QDSB est un excellent écran 22 pouces sans cadre. Outre une résolution Full HD de 1920 x 1080p, le modèle offre aussi un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Son temps de réponse de 5 ms le classe parmi les meilleurs moniteurs pour les jeux vidéo moins intenses ainsi que les travaux de bureau.

Pour se connecter à d’autres appareils, vous pouvez utiliser l’un de ses ports. Le modèle 226E9QDSB dispose d’un port HDMI, d’une entrée VGA et DVI-D. Pour la sortie audio, vous n’avez d’autre choix que le port standard. Bien entendu, ce moniteur s’utilise facilement sur le bureau ou sur le mur. Pour l’accrocher au mur, il faut se servir de ses trous de montage VESA.

LG 22MP410-B : le meilleur moniteur polyvalent

Comme tous les précédents modèles de notre top 5, le 22MP410-B de LG est livré avec une résolution Full HD. Sa durée de réponse est de 20 ms. Ce qui n’est pas meilleur par rapport à celui du 226E9QDSB. Mais son taux de rafraîchissement de 75 Hz vient compenser le tout.

A part cela, celui-ci est également doué de la technologie AMD FreeSync pour le protéger pendant que vous jouez aux jeux vidéo. Et si vous lisez un livre électronique, vous pouvez faire appel à son mode lecture. Celui-ci ajuste aussi bien les couleurs que la luminosité afin de préserver vos yeux. Le Flicker Safe est également présent pour augmenter le niveau de protection des yeux en réduisant les scintillements.

ASUS VE228H : le moniteur adéquat pour un bureau

En dernière position, nous avons l’ASUS VE228H. Si vous utilisez cet écran 22 pouces pour un streaming, il peut dégager une bonne qualité vidéo avec une haute résolution d’images. D’autant plus que la précision est à apprécier. Cependant, il n’offre pas la meilleure qualité audio même avec ses haut-parleurs intégrés.

Son temps de réponse est réduit (5 ms). En plus, il possède un taux de rafraichissement de 60 Hz. Seulement, il n’est pas conçu pour jouer à des jeux hautement intenses comme Elden Ring. Et ses lunettes grandioses, on s’en passe.