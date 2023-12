Écran cassé : conseils à suivre quand on a brisé l’écran d’un smartphone

Vous avez cassé l’écran de votre smartphone ? Et vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire ensuite ? Ce guide est destiné pour vous.

Un smartphone est fabriqué avec du verre et des composants délicats. Par conséquent, si vous le laissez tomber, il est fort probable que l’écran de l’appareil soit fissuré ou cassé. Si c’est le cas, il est très important de savoir les conduites à tenir afin d’éviter d’endommager davantage votre appareil.

Évaluez les dégâts

Les écrans cassés se présentent sous de nombreuses formes. En effet, cela peut aller d’une petite fissure sans autre dommage, jusqu’à un écran brisé empêchant votre smartphone de se rallumer. Par conséquent, avant de dépoussiérer votre smartphone et de le remettre dans votre poche, vous devez tout d’abord évaluer l’étendue des dégâts.

Écran cassé : en cas de dommage minime

Le dégât est dit minime si les fissures de l’écran sont superficielles. Mais même si c’est le cas, cela peut entraîner des dommages supplémentaires, car ils pourraient permettre à la poussière et à l’humidité de pénétrer dans votre smartphone.

Pour éviter d’aggraver les choses, vous devez couvrir les fissures de votre écran dès que possible. Dans ce contexte, vous pouvez mettre en place un protecteur d’écran en verre trempé. En fait, ce procédé empêche l’écran de se fissurer davantage. Il convient de noter que cette solution n’est plus utile si une partie de l’écran de votre smartphone s’est décollée.

Écran cassé : en cas de dommage modéré

On parle de dommage modéré si le coin supérieur de votre smartphone a été endommagé, probablement à cause de la chute ! Cependant, le plein écran reste visible et l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, la meilleure option consiste à changer l’écran cassé.

Toutefois, il existe une solution temporaire que vous pouvez adopter entre-temps. En effet, vous pouvez poser du ruban adhésif transparent dessus pour éviter que des morceaux de verre ne tombent et aussi pour protéger vos doigts des éclats de verre brisés.

Écran cassé : en cas de dommage important

Dans certains cas, il se peut que les capteurs tactiles et autres matériels soient endommagés par l’impact. De ce fait, si votre smartphone ne fonctionne pas comme d’habitude, vous devrez alors consulter un professionnel.

Les réparations peuvent être effectuées par le fabricant de votre smartphone ou par des réparateurs tiers. En fait, les écrans cassés sont l’un des problèmes les plus courants des smartphones. Par conséquent, vous n’aurez probablement aucun mal à trouver un endroit qui peut le réparer pour vous en quelques heures.

Sachez que le coût n’est pas le seul facteur à prendre en compte lors de la réparation de votre smartphone. En fait, il est fort probable que les fournisseurs tiers ne disposent pas des pièces d’origine. Par conséquent, cela annulera la garantie.

Écran tacheté

L’écran tacheté ressemble à une marée noire à l’intérieur de votre smartphone. Ce phénomène résulte généralement d’une forte pression sur l’écran. Par exemple, lorsque vous frappez quelque chose de dur avec votre smartphone dans votre poche.

Ce type de dommage est causé par un écran LCD cassé et pas seulement par le verre de surface. Par conséquent, l’appareil peut encore fonctionner. Cependant, les dommages s’étendront avec l’utilisation jusqu’à ce que l’écran tactile cesse de répondre à vos commandes. Pour résoudre ce problème, vous devrez probablement acheter un écran neuf.

Une zone noire

Si votre smartphone est tombé dans les escaliers, il se peut qu’une zone noire apparaisse sur votre écran cassé. En fait, cette partie est inutilisable, car elle ne répond plus à vos commandes. Comme vous pouvez le deviner, la seule solution est de changer l’écran LCD.

Si vous avez cassé l’écran de votre smartphone, vous devez tout d’abord contacter la société qui l’a fabriqué. Toutefois, gardez à l’esprit que les écrans cassés et autres dommages accidentels ne sont généralement pas couverts par la garantie. Par conséquent, vous devez payer pour la réparation mais vous pouvez bénéficier d’un prix réduit selon le dommage, surtout si vous possédez Samsung Care+ ou AppleCare+.

Sauvegardez vos fichiers

Juste au cas où les dommages seraient plus graves qu’il n’y paraît, il est plus prudent de sauvegarder les fichiers (photos, musique, etc.) que vous avez stockés sur votre smartphone. Pour se faire, connectez votre smartphone avec votre ordinateur à l’aide d’un câble USB et transférez les fichiers. Vous pouvez également opter pour le stockage en ligne. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous pouvez sauvegarder vos données sur iCloud.

Les dangers d’un écran cassé sur un smartphone

Le manuel de Samsung sur la sécurité et la santé stipule qu’un écran cassé ne doit pas être utilisé. En fait, les débris de verre ou d’acrylique peuvent avoir des bords tranchants. En conséquence, les utilisateurs risquent de se couper les doigts ou les mains.

Mais ce n’est pas tout, un écran cassé peut provoquer un incendie. La régulation de la batterie ou de la production d’énergie devient plus difficile. Par ailleurs, un écran fissuré n’est plus en mesure d’empêcher les gouttes d’eau de se frayer un chemin à l’intérieur du téléphone. Les risques de contact du liquide avec des composants internes importants sont donc plus élevés. Ils peuvent provoquer un court-circuit et endommager davantage l’appareil.

En outre, les fissures peuvent exposer l’utilisateur à des radiations ou provoquer une obstruction visuelle, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire. La capacité de la fonctionnalité tactile étant également réduite, le Smartphone peut mettre plus de temps à répondre aux gestes ou cesser complètement de répondre.

De plus, les smartphones sont souvent utilisés 24h/24 et 7j/7, ce qui signifie qu’ils sont en contact avec de nombreuses surfaces et substances. Le verre fissuré peut donc être porteur d’un élément susceptible de provoquer une infection s’il entre en contact avec le doigt ou la main coupée.

Vous pouvez également remplacer vous-même l’écran cassé de votre smartphone si vous vous sentez en mesure de le faire. Ainsi, vous pouvez probablement économiser un peu d’argent. Toutefois, il convient de noter que ce procédé peut entraîner l’annulation de votre garantie.

Où peut-on trouver un écran de remplacement pour votre smartphone ?

Vous pouvez trouver un écran de remplacement sur eBay. Pour se faire, vous n’avez qu’à rechercher le modèle de votre appareil puis d’inclure les pièces dont vous avez besoin. À noter que vous devez bien vérifier si le composant que vous choisissez est compatible avec votre smartphone.

À part l’eBay, vous pouvez également trouver un écran de rechange sur Amazon. Envisagez également de faire une recherche sur Google. Il se peut que vous y trouviez des fournisseurs qui proposent ce produit à un prix inférieur.

Les outils nécessaires pour remplacer l’écran cassé de votre smartphone

En général, les écrans de remplacement sont livrés avec tous les outils dont vous avez besoin pour travailler. Cela inclut :

Cales en plastique

Pilotes Mini Torx

Médiator

Brucelles courbes

Mini tournevis

Scalpel artisanal

Lame plate en plastique

Pistolet thermique

Remplacer un écran cassé : les étapes à suivre

Étape 1 : ouvrir le smartphone

La première chose que vous devez faire est d’enlever le couvercle arrière, de retirer la batterie, puis d’identifier l’emplacement des vis Torx. Ces deniers peuvent se trouver à côté des ports USB ou sous les étiquettes. Puis, écartez votre smartphone avec le médiator. Ensuite, utilisez la lame plate en plastique pour enlever les câbles plats de leurs connecteurs.

Étape 2 : retirez l’écran cassé

Maintenant, l’écran de votre smartphone est prêt à être enlevé. Mais avant de le retirer, vous devez ramollir l’adhésif à l’aide du pistolet thermique. Si vous ne disposez pas de ce matériel, vous pouvez également placer votre appareil dans un endroit chaud durant quelque temps. Ensuite, enlevez l’écran cassé en le poussant à travers le trou de la caméra.

Étape 3 : remplacez l’adhésif

Après avoir enlevé l’écran cassé, vous devez mettre en place le nouvel adhésif. Pour ce faire, coupez ce dernier en une fine lamelle de 1 millimètre. Puis, posez-le sur l’appareil et non pas sur le verre.

Étape 4 : la mise en place du nouvel écran

La prochaine étape consiste à la mise en place du nouvel écran. Pour cela, vous devez d’abord enlever les bandes de protection de l’adhésif puis de poser délicatement le verre. Il est fortement déconseillé d’exercer une forte pression sur le milieu de l’écran pour ne pas l’abîmer.

Étape 5 : rebranchez les câbles

Maintenant, il est temps de remonter votre smartphone. En effet, vous devez rebrancher tous les câbles concernés. Ensuite, faites un test pour voir si votre appareil fonctionne correctement.

Faites appel à des professionnels

Même si votre smartphone n’est plus sous garantie, le fabricant dispose probablement d’un service après-vente. Ils peuvent même vous fournir un autre smartphone à utiliser pendant la réparation du vôtre. Le seul inconvénient est que cela peut être beaucoup plus cher que de remplacer l’écran vous-même ou de le confier à un atelier de réparation local.

Achetez un nouveau smartphone

Si votre appareil est un modèle plus ancien, ou si les dommages sont allés au-delà d’une simple fissure de l’écran, vous pouvez envisager d’acheter un nouveau smartphone. Dans ce contexte, votre opérateur mobile ou le fabricant peut avoir un programme d’échange, ou si vous acceptez de leur donner votre smartphone endommagé, vous pouvez obtenir une remise.

Demandez des conseils à des spécialistes en réparation de téléphones

Connaître toutes les règles à respecter en cas de dysfonctionnement de l’écran de son smartphone est une chose, mais prendre la meilleure décision possible est une autre. Vous devez notamment remettre en question vos compétences en matière de réparation de téléphones. En effet, si vous faites une seule erreur ou un faux mouvement, vous risquez d’endommager totalement votre appareil. Si les câbles sont branchés aux mauvais endroits, il est probable qu’un court-circuit soit provoqué. Vous serez alors obligé de vous adresser à un professionnel afin de refaire fonctionner votre smartphone.

Le coût des réparations peut être plus ou moins élevé, l’idéal est de mesurer directement l’étendue des dégâts auprès de spécialistes en la matière. Vous avez également la possibilité de leur demander un devis détaillé afin que vous puissiez jauger si les dépenses à engager sont supportables.

En plus, il est aujourd’hui très facile de fixer un rendez-vous en ligne avec un expert reconnu. Nous vous conseillons d’aller sur cette page web : https://ls-reparation-iphone.fr/ si vous êtes à la recherche d’un magasin de référence en téléphonie mobile à Nice. Vous pouvez également vous rendre sur ce site si vous avez envie de suivre les actualités numériques les plus récentes et pertinentes. Celui-ci mettra également à votre disposition différents types de conseils relatifs à l’utilisation optimale de vos appareils. Si vous comptez vous procurer un nouveau smartphone, vous pouvez y trouver des guides d’achat pratiques et élaborés par des techniciens expérimentés.