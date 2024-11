CardioComm Solutions intègre la technologie ECG à la plateforme mSafety de Sony

Pour une meilleure surveillance de la santé des gens, CardioComm Solutions (TSXV : EKG) s’est associée à Sony. Ils ont intégré leur technologie ECG à la plateforme mSafety de Sony.

Cette démarche permet désormais aux utilisateurs de montres connectées Sony de relier le moniteur ECG HeartCheck CardiBeat de CardioComm à la montre mSafety via Bluetooth mais bien plus encore.

ECG, une technologie améliorant la plateforme mSafety de Sony

Actuellement, il est possible d’effectuer un ECG en 30 secondes sans avoir besoin d’un smartphone. Les améliorations apportées par CardioComm Solutions permettent à la plateforme mSafety de Sony de visualiser un ECG en temps réel sur la montre.

Les informations recueillies peuvent alors être partagées en toute sécurité avec des professionnels de la santé grâce au service SMART Monitoring de CardioComm. Les principales applications comprennent la détection précoce des anomalies cardiaques, la surveillance post-hospitalière et le suivi à long terme des arythmies.

Cela comprend aussi les dépistages en pharmacie et les essais pharmaceutiques. CardioComm prévoit d’étendre ses capacités de collecte de signaux biologiques grâce à d’autres dispositifs numériques de surveillance de la santé.

Principaux avantages de l’intégration

Grâce à la présence de l’application ECG sur la plateforme mSafety de Sony, il est maintenant plus facile de détecter des anomalies cardiaques de manière précoce. Cela permet aux utilisateurs d’identifier les arythmies et autres irrégularités cardiaques. Cela facilite une intervention médicale rapide et potentiellement prévenante des conditions plus graves.

Après une sortie d’hôpital, une surveillance ECG via smartwatch soutient les patients avec un suivi cardiaque continu. Cela aide à la récupération et à la prévention des complications.

Ensuite, cela permet aussi aux utilisateurs de surveiller leur santé cardiaque après un diagnostic. Cela offre une détection rapide des changements au niveau de votre santé. De ce fait, cela apporte une certaine tranquillité d’esprit que procure une surveillance disponible à tout moment. Que vous soyez chez vous ou non, c’est pratique.

Puis, c’est mieux qu’un dépistage ECG en pharmacie. C’est un système plus efficace pour évaluer des risques tels que les intervalles QT/c prolongés. Le diagnostic d’une montre est en effet plus rapide que d’avoir à faire la queue dans une pharmacie locale.

En dernier point, cela permet de faire avancer les essais cliniques pharmaceutiques. Fournir une surveillance ECG précise est une bonne chose. Les groupes pharmaceutiques peuvent se baser sur les données des patients pour concevoir des médicaments lors des essais de recherche clinique.

Une étape importante franchie pour la santé des gens

L’achèvement de ce projet en matière d’ECG avec la plateforme mSafety de Sony marque une étape importante pour CardioComm. Il fournit aux consommateurs et aux professionnels de la santé un outil puissant et transformateur pour améliorer la gestion de la santé cardiaque. Ce projet souligne aussi l’engagement de CardioComm à faire progresser les technologies de surveillance à distance des patients et en plus d’améliorer leur vie grâce à des solutions innovantes.

Améliorations futures et expansion des solutions de santé

Ces développements futurs créeront de nouvelles opportunités pour la surveillance à distance des patients. Cela rendra la plateforme mSafety de Sony encore plus précieuse pour les utilisateurs cherchant un suivi de santé fiable et quasi en temps réel.

Pour les prestataires de soins de santé, ces améliorations soutiendront la prestation de soins personnalisés à distance. Et cela aidera au diagnostic différentiel et facilitera le traitement et le suivi. Et cela sera le cas en particulier dans les régions avec un accès limité aux services médicaux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn