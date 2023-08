Donjons & Dragons : Comment les fans ont gagné la bataille face à l’IA

Dans le milieu du jeu de rôle, les illustrations ont toujours été un élément clé pour immerger les joueurs dans un univers fantastique. Récemment, un géant armé d’une hache dans Donjons & Dragons a soulevé des interrogations quant à une possible origine liée à l’IA.

Certains fans ont commencé à se demander si cette illustration avait été créée par un humain ou une intelligence artificielle (IA). La société D&D Beyond, propriété de Hasbro, a révélé la supercherie. Ainsi, un illustrateur avec lequel elle collaborait depuis près de dix ans avait utilisé l’IA pour créer des œuvres commandées pour un livre à venir.

L’impact de l’IA dans l’univers de Donjons et Dragons

Les conceptions D&D sont censées être fantaisistes. Mais au moins un géant brandissant une hache a semblé trop étrange à certains adeptes. Ce qui les a amenés à se demander sur les réseaux sociaux s’il avait été créé par un humain. D&D Beyond, propriété de Hasbro, qui produit des outils en ligne et d’autres contenus complémentaires pour la franchise, a déclaré n’avoir appris que samedi qu’un illustrateur avec lequel il travaillait depuis près d’une décennie avait utilisé l’IA pour créer des illustrations commandées pour un livre à venir.

La révélation de cette pratique a suscité un débat sur la place et l’éthique de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le monde de l’illustration. Et, plus largement, dans le milieu artistique. Certains voient l’IA comme une menace pour la créativité humaine. D’autres estiment qu’elle peut être un outil supplémentaire pour les artistes.

Pourquoi Donjons & Dragons s’oppose à l’utilisation de l’IA

Les responsables de la franchise Donjons & Dragons ont décidé de ne pas autoriser les artistes à utiliser la technologie de l’intelligence artificielle pour dessiner sa distribution de sorciers, druides et autres personnages et décors.

L’argument principal avancé est que l’art D&D doit rester fantaisiste et d’origine humaine.

Un débat qui n’en finira pas

Malgré les controverses, l’intelligence artificielle continue de se développer et de gagner du terrain dans différents domaines. Ainsi, de nombreux artistes ont déjà adopté ces technologies. Et ce, pour créer des œuvres innovantes et surprenantes.

De fait, la franchise Donjons & Dragons fait le choix de préserver l’origine humaine de ses illustrations. Mais il est possible que l’IA continuera à s’imposer dans d’autres secteurs, d’autres franchises.

