Tout savoir sur Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs

La sortie en France de Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs est prévue pour le 13 avril prochain. Comme le jeu de rôle sur table dont il est inspiré, le film montrera une grande quête.

Après une première incursion totalement ratée, la licence Donjons & Dragons revient au cinéma cette année. Les premiers retours sont plus favorables avec un très bon score de 90 % sur le site critique Rotten Tomatoes. Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs semble promis à un beau succès.

Les Gardiens de la galaxie à la sauce médiévale

Edgin (Chris Pine) rappelle beaucoup Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) dans Les Gardiens de la galaxie (2014)

Les Gardiens de la galaxie fait incontestablement partie des films les plus populaires du Marvel Cinematic Universe. Réalisé par James Gunn, ce premier opus était une véritable surprise lors de sa sortie en août 2014. Le film rassemble des personnages que tout éloigne. Mais ces derniers arrivent à mettre de côté leurs différends afin d’atteindre leur objectif commun. Le succès des Gardiens de la galaxie repose en partie sur son humour décalé.

Les bandes-annonces de Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs suggèrent que le film aurait un même style humoristique. L’intrigue va aussi réunir des personnes n’ayant rien en commun. La nouvelle adaptation du jeu de rôle sur table donne l’impression d’être Les Gardiens de la galaxie se déroulant à une époque médiévale fantastique.

Des personnages de la série d’animation dans le film

Les fans de Donjons & Dragons ayant grandi dans les années 80 se souviennent probablement de la série d’animation.

Un voleur et ses compagnons de route imaginent un plan pour récupérer une relique perdue. Néanmoins leur plan ne se passe pas comme prévu et les événements prennent une tournure dangereuse. Ils se sont frottés aux mauvaises personnes. Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs apporte sur grand écran le monde riche et l’esprit ludique du légendaire jeu de rôle sur table. Le film raconte une aventure hilarante animée par beaucoup d’action.

Nos héros ne seront pas les seuls à rechercher la relique perdue. En plus des créatures fantastiques qui croiseront leur chemin, ils devront faire face à la concurrence d’autres équipes. Les connaisseurs de la licence auront une belle surprise, puisque l’une des équipes sera celle de la série d’animation des années 80. Le Sourire du dragon est une production américaine (1983 à 1985) relatant les aventures d’un groupe d’amis dans le monde de Donjons & Dragons.

Déjà plusieurs produits dérivés pour Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs

Les personnages principaux de L’Honneur des voleurs sont maintenant jouables en carte.

La machine marketing de Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs tourne déjà à plein régime. Des livres centrés sur les personnages principaux du film sont disponibles depuis février. Ils permettent de mieux comprendre leurs passés respectifs. À titre d’exemple, The Road to Neverwinter de Jaleigh Johnson se focalise sur Edgin Darvis – personnage interprété par Chris Pine dans l’adaptation cinématographique.

Par ailleurs, l’éditeur de jeux américain Wizards of the Coast a publié de nouvelles cartes Donjons & Dragons avec les personnages principaux de L’Honneur des voleurs. Le géant américain des jouets Hasbro a également lancé des figurines de la nouvelle adaptation cinématographique.