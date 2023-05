Xiaomi dégaine son premier pistolet à eau automatique !

L’été arrive et Xiaomi ne manque pas l’occasion de développer un nouveau gadget pour nous faire plaisir. Entre autres, il s’agit d’un pistolet à eau automatique avec des fonctions très intéressantes. Voyons tout cela ensemble.

Le Xiaomi Pulse Water Gun : un pistolet à eau sophistiqué pour les batailles d’eau estivales

Le pistolet à eau sophistiqué Xiaomi Pulse Water Gun se veut être l’un des plus performants du marché. Conçu pour les batailles d’eau de l’été, il possède une portée de 7 à 9 mètres, ce qui permet de toucher les adversaires qui se cachent dans les buissons. Équipé d’une batterie, il permet un tir sans effort en appuyant simplement sur la détente, évitant ainsi la pompe manuelle que l’on trouve sur les pistolets à eau moins sophistiqués. De plus, une ligne de LED suit le chemin de l’eau dans la tuyauterie avant sa projection, ce qui est plutôt impressionnant.

Des fonctionnalités intéressantes pour les amateurs de batailles d’eau

Le Xiaomi Pulse Water Gun dispose de trois modes de tir : un mode rafale, un mode coup par coup et un mode longue portée, facilement sélectionnable grâce à un bouton dédié. Une simple pression de la détente vers l’avant permet d’aspirer l’eau grâce à un système de remplissage automatisé du réservoir. Le réservoir contient suffisamment d’eau pour 25 tirs en mode rafale ou coup par coup, et 12 tirs en mode longue portée. Un afficheur situé sur le dessus de l’appareil indique le mode de tir sélectionné, le niveau d’eau restant et le niveau de batterie.

Une batterie performante et une recharge facile

La batterie du Xiaomi Pulse Water Gun est un modèle li-ion de 1800 mAh qui se recharge via une prise USB-C logée dans la poignée. Xiaomi a soigneusement isolé le circuit électrique pour empêcher l’eau de l’endommager. La marque Mijia, une branche de Xiaomi qui s’occupe des projets sans lien avec les smartphones et les montres connectées, a financé le Pulse Water Gun par crowdfunding, atteignant ses objectifs de financement participatif. Xiaomi prévoit de commercialiser le produit en Chine pour environ 85 €, mais on ignore encore la date de sa disponibilité dans d’autres pays.

Le Xiaomi Pulse Water Gun face à la concurrence

Bien que le Mijia Pulse Water Gun soit un pistolet à eau sophistiqué, il n’est pas le seul sur le marché. La marque Spyra propose également des modèles équipés de fonctionnalités avancées, tels que les SpyraTwo et SpyraThree, qui sont un peu plus chers que le Pulse Water Gun, coûtant respectivement 139 € et 169 €.

Conclusion

En conclusion, le Xiaomi Pulse Water Gun est un pistolet à eau sophistiqué qui propose des fonctionnalités intéressantes pour les amateurs de batailles d’eau. Bien qu’il ne soit pas le seul sur le marché, il est tout de même un choix intéressant pour ceux qui cherchent à se démarquer dans les batailles d’eau estivales.