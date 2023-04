A la recherche d’un jouet Spider-Man pour faire le bonheur de votre loulou ? Voici notre sélection des meilleurs jouets qui permettront à votre enfant de vivre les aventures de l’homme araignée dans toute sa splendeur. De Spider-Man : No Way Home à The Amazing Spider-Man, voici les jouets à ne surtout pas manquer !

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES INJUSA – Moto porteur Foot to Floor Neox Note : 9,7/10 Découvrir Jada Toys Ford GT 2017 Rides Spider-Man Note : 9,5/10 Découvrir Lego Marvel Spidey et Ses Amis Extraordinaires Note : 9,2/10 Découvrir

Caractéristiques techniques Dimensions (L x l x h) : ‎69 x 27.5 x 49 cm; 2.5 kg

Âge recommandé par le fabricant : ‎18 mois – 3 ans

Poids maximum pouvant être supporté par le produit : 30 kg

Matière principale : ‎ Plastique, Métal

Couleur : Bleu

Laissez votre enfant explorer les quatre coins de l’univers de Spider-Man et vivre des aventures inédites au quotidien à bord de cette moto ergonomique type Foot to Floor. Idéal pour les enfants dès 18 mois, ce jouet Spider-Man va éveiller leur sens et leur capacité motrice. Idéal pour l’apprentissage de la marche, ce jouet offre un confort optimal et une grande stabilité.

Confectionné dans un mélange de plastique et de PVC, cette moto est parfaitement robuste et peut supporter jusqu’à 30 kg. Décorée à l’effigie de Spider-Man, elle est également résistante à la pluie et au soleil. Votre enfant pourra jouer avec même dehors. De quoi profiter du beau temps en famille !

Grandes roues

Stable

Ergonomique

2) Jada Toys Ford GT 2017 Rides Spider-Man

Caractéristiques techniques Marque : Jada Toys

Dimensions de l’article (L x l x H) : 27.9 x 12.7 x 8.9 cm

Matériau : Plastique / Métal

Couleur : Rouge /Bleu

Pile incluse : Non

Envie d’une virée pour poursuivre les méchants ? Cette voiture miniature à l’effigie de Spider-Man est ce dont vous avez besoin ! Fidèle à une voiture grandeur nature, cette voiture est aussi parfaite pour compléter vos collections de jouets Spider-Man.

Ses portières s’ouvrent et se ferment, ses jantes tout comme sa carrosserie sont les parfaits répliques d’une voiture réelle. Vous pouvez aussi retrouver ses disques de freins ainsi que son capot qui s’ouvre et laisse la place à un petit coffre. De quoi laisser la place aux imaginations débordantes !

Détails parfaitement travaillés

Peinture ultra brillante

3) Lego Marvel Spidey et Ses Amis Extraordinaires

Caractéristiques techniques Dimensions du produit (L x l x h) : ‎5.65 x 26.2 x 38.2 cm; 600 gr

Âge recommandé par le fabricant : dès 4 ans

Nombre de pièces : ‎155

Produit à monter soi-même : ‎Oui

Matière principale : ‎Plastique

Laissez votre enfant inventer l’histoire de Spider-man avec ce Lego Marvel Spidey et Ses Amis Extraordinaires. Ce lego de construction est composé de 155 pièces dont 2 toboggans, un panier de basketball, une enceinte, un portrait de Spidey, une voiture du Bouffon vert 2 en 1 et bien d’autres composants qui rappelleront à votre enfant les aventures de son super-héros.

Conçus dans des matériels de qualité, ce jouet Lego Spider-Man est parfait pour les enfants dès 4 ans. Que vous êtes à la recherche d’un cadeau d’anniversaire ou que vous souhaitez faire le bonheur de votre enfant pendant les vacances, ce coffret est le cadeau idéal pour tous fans de Spider-Man !

Jeu éducatif

Facile à monter

4) SPIDEY et Ses Amis Extraordinaires – Véhicule Convertible 2 en 1 avec personnage Spider-Man

Caractéristiques techniques Dimensions (L x l x H) : 8.1 x 36.8 x 25.4 cm

Couleur : Multicolore

Marque : Spidey and his amazing friends

Composants inclus : personnage et véhicule

Matériau : Plastique

Avec cette voiture et figurine à l’effigie de Spider-Man à son bord, votre enfant pourra partir à la chasse aux méchants en compagnie de son héros préféré. Pour ce jouet, la collection Spidey et Ses amis Extraordinaires, la marque a misé sur le côté convertible du véhicule, permettant à votre enfant de jouer avec une voiture classique ou une Spidermobile avec des pédipalpes.

Confectionné dans du plastique certifié CE, ce jouet ne présente aucun danger et convient aux enfants dès 3 ans. Qui plus est, il est parfait pour éveiller l’imagination de votre enfant. Avec ce véhicule convertible, il ne sera plus difficile de mettre les méchants hors d’état de nuire, que ce soit pour escalader les murs ou voler dans les airs !

Jouet modulable

Matériaux durables et résistants

5) Heroes of Goo Jit Zu Coffret Héros Marvel The Amazing Spider-Man — Figurine Souple de 11,5 cm

Caractéristiques techniques Marque : Heroes of Goo Jit Zu

Couleur : Noir

Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène

Âge minimum recommandé par le fabricant : 48 mois

Comment ne pas se laisser séduire par cette figurine souple de Spider-Man appartenant à la famille des Heroes of Goo Jit Zu ! A la fois flexible, extensible et malléable à souhait, cette figurine permettra à votre enfant de vivre des aventures inédites à l’image de ce héros de Marvel et ses fidèles compagnons.

Il pourra le presser, le tordre, l’étirer et même l’écraser sans que la figurine ne bouge d’un poil grâce aux billes de liquide qui se trouvent à son intérieur. Votre Spider-Man super gluant pourra même tripler de volume avant de retrouver sa taille normale. De quoi tenir votre enfant occupé pendant les vacances !

Sécurisé et facile à prendre en main

Convient aux enfants en bas âge

6) Rubie’s France Marvel Heroes Masque Spiderman Ultimate

Caractéristiques techniques Dimensions du produit (L x l x h) : ‎ 45.72 x 30.48 x 7.62 cm

Âge recommandé par le fabricant : ‎ 36 mois – 14 ans

Matière principale : ‎Plastique

Composition : PVC rigide

Couleur : Rouge

Conseils d’entretien : Lavage à la main

Votre enfant a le costume ? Offrez-lui le meilleur masque de Spiderman avec ce modèle signé Rubie’s. Confectionné dans du plastique et de PVC rigide, il est parfaitement résistant et pourra accompagner votre enfant pendant les soirées d’anniversaires et de Halloween pour être dans la peau de son super-héros préféré.

Avec ce masque Spiderman Ultimate, votre enfant pourra inventer et réinventer les différentes aventures de l’homme araignée quelle que soit l’occasion et le moment. Alors, n’hésitez pas à lui offrir le meilleur pour l’accompagner dans sa période de découverte et d’apprentissage !

Résistant

Lavable

7) Marvel Spiderman Far From Home – Figurine Articulée 3 en 1 de 30cm

Caractéristiques techniques Dimensions du produit (L x l x h) : ‎5.1 x 10.2 x 30.5 cm ; 274 gr

Âge recommandé par le fabricant : 4 ans et plus

Batterie(s) / Pile(s) requise(s) : ‎Non

Matière principale : ‎Plastique

Envie d’offrir un joli cadeau à un fan de Spider-Man ? Pourquoi ne pas miser sur cette figurine parlante et articulée 3 en 1 pour qu’il puisse revivre chaque instant magique des aventures de l’homme araignée ? Sa tête, ses bras et ses jambes peuvent s’articuler pour laisser libre-cours à l’imagination débordante des enfants de 4 à 7 ans.

Votre enfant pourra remplacer le costume de son Spider-Man et l’équiper d’un lance-projectile fournie avec la figurine. Grâce au port dont elle est équipée et que vous pourrez connecter avec un Power Pack, votre figurine pourra émettre des sons et prononcer des phrases phares de Spider-Man en français ! A noter que le Power Pack est vendu séparément de la figurine.

Figurine articlée et parlante

Résistant et robuste

FAQ

Qui est Spider-Man ?

Spider-Man, surnommé l’homme araignée est un super-héros de l’univers Marvel. Il se caractérise des autres super-héros par sa combinaison bleu et rouge avec le masque qui va avec, le tout orné d’une grande toile d’araignée !

Ce héros possède plusieurs pouvoirs, notamment celui de se balancer et de se déplacer dans les airs tel une araignée mais aussi de s’accrocher au plafond sans glisser. Il est aussi capable de détecter le danger grâce à ses sens ultradéveloppés, ce qui lui permet de venir à bout des méchants avant qu’ils ne soufflent.

Pourquoi offrir un jouet Spider-Man à son enfant ?

Bien que Spider-Man soit un personnage fictif de Marvel, il faut comprendre que les jouets à l’effigie de ce super-héros permettront à chaque enfant de construire son monde et de raconter ses propres histoires.

Votre enfant pourra laisser place à ses imaginations pour apprendre à résoudre des problèmes et à faire face à des situations difficiles. Ces jouets sauront l’accompagner et le façonner pour qu’il puisse affronter la vie d’adolescent et d’adulte beaucoup plus aisément.

Quels sont les points à tenir en compte avant de choisir un jouet Spider-Man ?

Comme pour tout autre jouet, les jouets Spider-Man doivent être choisis en fonction de l’âge de l’enfant. En effet, un jouet destiné à un enfant de 5 ans ne conviendra pas à un enfant en dessous de cet âge. Il est donc judicieux de bien lire les caractéristiques techniques de chaque jouet avant de se décider.

Outre l’âge, il est aussi conseillé de connaître le goût et les préférences de votre enfant pour pouvoir lui offrir le jouet idéal. N’hésitez pas à lui poser quelques questions tout en étant attentif à ses gestes au quotidien. Vous saurez ainsi s’il aimerait avoir un masque Spider-Man ou une figurine Spider-Man avec laquelle il pourra jouer.

Vérifiez également si le jouet en question, en plus d’être divertissant est éducatif et permettra à votre enfant de s’épanouir dans un environnement sain et sécurisé. Un jouet doit remplir ces différentes fonctions afin que le développement de votre enfant ne soit pas en reste.

Pour quelle occasion offrir un jouet Spider-Man à son enfant ?

Vous pouvez offrir un jouet Spider-Man à votre enfant pour n’importe quelle occasion. Vous pouvez lui offrir ce jouet à son anniversaire, à Noël ou à n’importe quelle période de l’année. Pour les parents, offrir un jouet ne doit pas être conditionné par des évènements particuliers.

Alors, si votre enfant est un fan incontesté de Spider-Man, n’attendez pas à lui faire plaisir en lui offrant un jouet qui fera son bonheur. Assurez-vous tout simplement que le jouet que vous avez choisi convient à votre enfant !

Est-ce que les jouets Spider-Man sont unisexes ?

Les jouets Spider-Man sont unisexes. Ils ont été confectionnés pour s’adapter à tous, garçons et filles. C’est pourquoi chacun pourra se mettre dans la peau de l’homme araignée avec les meilleurs jouets Spider-Man aussi bien à la maison qu’au jardin. Alors, si votre enfant affectionne particulièrement ce super-héros, n’hésitez pas à lui offrir un jouet Spider-Man qui convient à son âge !

