Xiaomi : bientôt la version Ultra au prix exorbitant de sa trottinette électrique

Xiaomi s’apprête à présenter sa nouvelle trottinette électrique nommée « Ultra » en France. Comme le laisse entendre son nom, cette trottinette constitue une version haut de gamme, la plus aboutie jamais commercialisée en France.

Cette information intervient quelques jours après la révélation des prix saillants des futurs Xiaomi 13 ou 13 Pro, ainsi que des bonus importants sur les précommandes de ces deux smartphones. Ceux-ci ont été fournis une fois de plus par Billbil-Kun, un spécialiste fiable, qui a présenté ces derniers temps une série intéressante de prophéties. Sur son tweet, il précise que Xiaomi va bientôt lancer une nouvelle trottinette électrique sur le marché européen. De fait, il s’agit du modèle incroyablement haut de gamme » Electric Scooters 4 « .

Bientôt, la trottinette Xiaomi 4 Ultra arrivera en Europe

@billbil_kun a de nouveau fait parler de lui en dévoilant cette fois des informations sur le nouveau modèle de e scooter Xiaomi dans son catalogue. À en croire ses renseignements, qui se révèlent être presque toujours exacts, le géant Chinois Xiaomi prépare le lancement de la 4 Ultra. Il s’agit d’une version améliorée de la gamme.

Cette trottinette présente des dimensions globales de 1260 x 1200 x 550 mm. Actuellement, on ignore encore son design et ses caractéristiques exactes. Cependant, le leaker a publié des rumeurs souvent accompagnées par des communiqués officiels dans les jours qui suivent. Ainsi, Xiaomi pourrait annoncer la nouvelle 4 Ultra officiellement dans quelque temps.

La trottinette Xiaomi avoisine les 1000 euros

En lançant la trottinette électrique 4 Pro, Xiaomi a réservé à ses clients une surprise de taille en affichant un tarif un peu élevé (799 €). Il s’agissait de la version la plus coûteuse jamais commercialisée par ce fabricant. À cet effet, nous attendions que l’Ultra soit proposé à un coût encore supérieur à celui de la version précédente.

Selon @billbil_kun, la trottinette Xiaomi Ultra va être commercialisée à 999 €. Soit 200 € supplémentaires comparés à celui de la « Pro ».

Bien sûr, nous nous attendrons à des caractéristiques plus intéressantes. Ainsi, nous savons que cet E scooter pèse 24,5 kg. Cette différence s’explique par le fait que Xiaomi a misé sur d’autres matériaux, ou encore une batterie plus imposante. Il ne reste plus qu’à voir à quel moment la 4 Ultra débarquera sur le marché. En attendant, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro constitue une solution pour parcourir la ville.

Beaucoup de puissance et une grande autonomie

Que devez-vous savoir sur la Mi Electric Scooter Pro ? En fait, elle a la plus grande autonomie de tous les modèles Xiaomi que nous avons évalués jusqu’à présent. Et ce, grâce à son énorme batterie de 12400mAh.

L’augmentation du couple due à l’augmentation de 20 % de la taille du noyau du moteur est surtout perceptible dans les montées. Le scooter Pro peut désormais gravir des pentes jusqu’à 21 % (12°) avec un passager léger.

Avec trois « modes de conduite » distincts, le scooter vous donne un plus grand contrôle sur la façon dont vous voulez qu’il fonctionne. En vous soutenant lorsque vous avez besoin de grappiller les derniers kilomètres avec une batterie faible. Xiaomi a limité la vitesse maximale en mode S(port) à 25km/h. Ce qui est plus élevé que les 20km/h en mode D(rive) et les 15km/h en mode ECO.