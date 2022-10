Les ensembles LEGO Technic permettent aux enfants de plus de huit ans de s’épanouir en éveillant leur capacité d’ingénierie. Ces jouets sont aussi amusants et réalistes.

Les ensembles LEGO Technic sont des jouets qui permettent aux enfants, mais aussi aux plus grands de s’épanouir avant l’âge de dix ans. Ils diffèrent des LEGO moyens en ce sens qu’ils permettent déjà d’embrasser la réalité. Les composants d’ingénierie que comprennent ces jouets permettent aux enfants de développer leur capacité individuelle de manière autonome et préparer leur future carrière. Le marché regorge de plusieurs types de LEGO Technic, allant des véhicules de course aux engins, en passant par les moyens de locomotions aériens et nautiques. On a sélectionné les meilleurs pour vous aider à faire votre choix face à cette pléthore.

LEGO TECHNIC FAST & FURIOUS La Dodge Charger de Dom – 42111

Pour commencer notre top des meilleurs LEGO Technic, voici une véritable réplique de la voiture de Dom, le héros de Fast & Furious. Les fans de la saga vont être servis avec ce modèle. Il offre un look de star de cinéma. Bien que l’ensemble soit composé de 1077 pièces, il est adapté aux enfants dès l’âge de dix ans. Même avec un design classique, cet ensemble de LEGO Technic s’apparente à la Dodge Charger R/T originale de 1970.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le Dodge Charger dispose de pistons mobiles, d’une suspension ainsi qu’un système de direction. Le moteur V8 ajouté d’un ventilateur à air le rend aussi passionnant pour réveiller la nostalgie.

Et pour couronner le tout, on y trouve les éléments caractéristiques de la voiture de Toretto. En effet, on y trouve deux bouteilles de nitro qui servent à augmenter la puissance. Le mini extincteur et la prise d’air de compresseur qui sortent du capot découpé rappellent également sa perfection.

Le Navire d’Exploration – meilleur ensemble multimoteur

Il y a beaucoup de choses à apprécier dans cet ensemble marin livré avec de nombreux kits LEGO Technic. Tout d’abord, il est assez facile à construire. Avec 1327 pièces, il constitue un excellent objet de collection pour les enfants et les adultes. Il offre également une expérience immersive puisqu’il ne s’agit pas d’un simple véhicule. Il s’agit d’un navire massif qui transporte plusieurs machines. Cela inclut un sous-marin avec une hélice rotative et un hélicoptère avec des rotors mobiles.

Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez également déconstruire l’ensemble pour en faire un bateau-pousseur et une barge. Tous ces éléments qui s’imbriquent les uns dans les autres font de ce jeu une expérience de construction interactive et enrichissante..

LEGO TECHNIC DRAGSTER – 42103

Même les enfants peuvent être amateurs de sensations fortes. Le LEGO Technic Dragster de seulement 225 pièces est justement pour eux. Bien que la plupart de ces jouets soient recommandés pour les enfants de huit ans et plus, celui-ci est adapté dès l’âge de sept ans. Facile à construire, ce modèle est aussi amusant pour la course.

Par ailleurs, ce modèle offre une construction 2-en-1. En plus du dragster, on peut le transformer en un Hot Rod génial. Il permet une conduite amusante avec son moteur pull-back-and-go qui alimentent deux roues. C’est aussi ce qui fait de lui une véritable bête de course miniature.

L’enfant peut, avec la barre de roues, choisir de rouler avec les roues avant en l’air. Sinon, garder toutes les roues au sol est aussi plaisant et rationalise la vitesse de l’appareil.

Hélicoptère de secours – 42092

LEGO L'hélicoptère de Secours 53.30 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le modèle LEGO Technic 42092 représente un hélicoptère de sauvetage facile à construire et moins cher. Les enfants vont s’amuser à construire l’hélico.

Une fois construit, on peut observer le réalisme à travers les portes latérales et arrière qui s’ouvrent. L’appareil peut aussi apprendre aux enfants le fonctionnement du sauvetage en l’air par son treuil et sa civière de sauvetage. Le treuil, entièrement fonctionnel, peut s’abaisser et soulever la civière. En outre, on peut tourner la lame manuellement.

Les enfants peuvent associer l’hélico avec d’autres LEGO Technic pour passer un meilleur moment de divertissement. L’hélico peut toujours s’associer aux ensembles LEGO traditionnels.

Ils peuvent toutefois le transformer en un avion futuriste. Cela leur permet non seulement de développer le sens du bricolage, mais aussi de s’amuser.

BUGGY TOUT TERRAIN – 42124

Pour les accros de la course off-road, on vous présente dans l’ensemble LEGO Tenchnic buggy tout terrain 42124 composé de 374 pièces. En plus des éléments caractéristiques d’un buggy, ce modèle est télécommandable via Bluetooth. Non seulement on s’amuse à le construire, mais le conduire offre également une sensation exceptionnelle. C’est aussi pour cela qu’il figure dans ce top des meilleurs LEGO Technic.

En termes de rapport qualité/prix, on peut dire que celui-ci n’est pas loin du satisfaisant, sachant que c’est un véhicule motorisé doté d’un hub intelligent. Cependant, il faut noter qu’il y a une petite lenteur dans son contrôle. L’application Bluetooth Control + stimule un contrôle par joystick à la fois pour la direction et pour la vitesse.

Ce n’est pas non plus le plus rapide des véhicules motorisés. Mais s’il atterrit entre les mains d’un enfant de 10 ans ou plus, on peut être certain que ce dernier va s’amuser comme s’il a en main un ensemble LEGO Star Wars.

Dépanneuse tout terrain LEGO Technic 6×6 – 42070

Pour les enfants plus âgés, certains LEGO Technic leur permettent d’embrasser un mode plus sophistiqué. C’est justement le cas de la dépanneuse tout terrain. La construction n’est pas très difficile à partir d’un certain âge. La conduite est également un réel passe-temps puisque ce modèle est fonctionnel et facilement maniable.

Les deux moteurs LEGO Power Functions, le boîtier de batterie et le récepteur font un ensemble parfait pour le conduire par le biais d’une télécommande. Un bonus pour ce modèle, on peut transformer la dépanneuse en véhicule d’exploration de recherche. En voilà un autre moyen de faire travailler la matière grise tout en s’amusant.

Toutefois, étant donné la complexité de la construction, celle-ci peut se tourner en casse-tête pour les petits. Ainsi, on le recommande plus aux ados. La conduite peut également s’avérer compliquée.

LEGO Technic Catamaran Voilier – 42105

Parfois, les enfants exigent des modèles différents et moins communs. Dans le cas où ils préfèrent la navigation, ce LEGO Technic Catamaran Voilier est le plus adapté à leur demande.

C’est une copie d’un voilier réel, avec des couleurs vives et conçu pour émerveiller les fans de sports nautiques. Alors, si vos enfants ont raté le Catamaran Sailboat 42105 qui a été abandonné, ce voilier peut les consoler. En plus, il possède 74 pièces de plus par rapport au Catamaran Sailboat. Ainsi, le modèle compte 404 pièces en tout et son prix est moins élevé.

Conçu pour supporter l’eau, le LEGO Technic Catamaran Voilier peut naviguer en toute facilité. Il n’est toutefois pas conseillé de le mettre à l’eau sur une rivière sinon on peut lui dire adieu. C’est plus sûr de naviguer dans une piscine. A défaut, on peut toujours utiliser la baignoire.

Les enfants peuvent facilement jouer au voilier comme lever les voiles ou les baisser, les incliner afin de changer de cap ou de vitesse. Etant donné son prix abordable, les enfants peuvent en avoir deux ou même plus pour faire la course.

Les deux derniers modèles de ce top des meilleurs LEGO Technic sont des appareils plus sophistiqués différents des véhicules.

LEGO Technic la pelleteuse à godets : le meilleur ensemble avec les grands kits LEGO

La pelleteuse à godets 42055 est une machine de nouveauté. Ceux qui aiment les pièces totalement originales seront donc extrêmement séduits par cet ensemble.

En raison de sa taille gigantesque, il constitue l’un des meilleurs ensembles LEGO pour adultes . L’ensemble se compose de 3929 blocs. Vous pouvez les utiliser pour construire une excavatrice ou la déconstruire pour créer une usine mobile de traitement des agrégats. Cela représente deux options de construction en une. Et il est livré avec un mini-camion !

Le produit fini a un aspect incroyable, mais ce n’est pas tout. Il s’agit d’une unité motorisée, qui permet de conduire la machine, de déplacer les bandes transporteuses, de faire tourner la superstructure, etc. Vous voyez, il ne s’agit pas seulement du plus grand ensemble technique de Lego. Il offre également une expérience de construction très immersive.

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une Lamborghini, surtout s’il s’agit des meilleurs ensembles LEGO pour adultes. Cette réplique Sián FKP 37 possède un style élégant, une accélération fulgurante avec un moteur V12 et une boîte de vitesses fonctionnelle.

Avec 3696 pièces, vous plongerez dans le même processus complexe d’ingénierie de cette beauté. Le véhicule à quatre roues a l’air parfait, et il imite également certains des mouvements de la Lambo originale. Vous disposez de pièces mobiles telles que le levier de vitesse à palettes, les pistons, l’aileron arrière, etc. Et le meilleur ?

Vous pouvez sortir avec style grâce aux porte-ciseaux de la Lamborghini. Il s’agit également d’un nouveau modèle, donc si vous aimez les nouveaux ensembles LEGO Technic, c’est un choix facile.