Promotion, protégez votre maison avec le lot de 3 détecteurs de fumée Meross

Une protection intelligente à prix réduit

Votre sécurité n’a pas de prix, mais aujourd’hui, nous vous offrons une offre exceptionnelle pour la garantir. Bénéficiez de 25% de réduction sur le lot de 3 Détecteurs de Fumée Interconnectés Meross, désormais à seulement 89,99 euros au lieu de 119,99 euros, TVA incluse !

Promo -25% Meross Détecteur de Fumée Interconnecté (avec HUB), Lot de 3 Détecteur de Fumée Intelligent Compatible avec Apple HomeKit, Alarme Incendie avec Pile R ⭐UN HUB POUR 16 DÉTECTEURS CON...

⭐DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE SURC...

⭐FONCTION D'INTERCONNEXION: Le...

⭐NOTIFICATION D'ALARME EN TEMP... 119.99 € 89.99 € Voir l'offre

Compatibilité avancée

Dotés d’une compatibilité avancée avec Apple HomeKit, ces détecteurs intelligents assurent une protection maximale. Grâce à leur connexion interconnectée et à la notification d’alerte via l’application, soyez informé en temps réel, où que vous soyez. La facilité d’installation et la pile remplaçable garantissent une utilisation sans tracas.

Facilité de paiement

Pour rendre cette offre encore plus accessible, profitez de notre modalité de paiement flexible. Payez en 4 fois, avec des mensualités aussi basses que 23,01 euros, et cela, avec seulement 2,3% de frais supplémentaires.

Investissez dans la tranquillité d’esprit aujourd’hui ! Protégez votre maison avec les détecteurs de fumée intelligents Meross. Offre limitée, ne laissez pas passer cette opportunité cruciale.

Une petite démonstration sur un détecteur de fumée Meross :

Pourquoi installer un détecteur de fumée connecté ?

Une sécurité connectée instantanée

L’installation d’un détecteur de fumée connecté offre une réactivité sans précédent en cas d’incident. Grâce à des notifications directes sur votre smartphone, même lorsque vous êtes à l’extérieur, vous êtes immédiatement informé de tout risque potentiel. Cette fonctionnalité assure une réaction rapide et efficace, cruciale pour minimiser les dommages en cas d’incendie.

Gestion centralisée pour une sécurité complète

En intégrant un détecteur de fumée connecté à d’autres dispositifs de sécurité domestique, vous créez un écosystème de sécurité complet. Ces dispositifs interconnectés offrent une approche holistique. Ce qui vous permettent de gérer davantage plusieurs aspects de la sécurité de votre domicile à partir d’une plate-forme centralisée. Que ce soit via des plates-formes telles qu’Apple HomeKit ou Google Home, vous avez le contrôle total de votre sécurité domestique, simplifiant ainsi la gestion et renforçant la tranquillité d’esprit au quotidien.