Ecran Dell UltraSharp : Confort visuel et productivité

C’est une aubaine pour les pros, qu’ils suent de chez eux ou à leur bureau. Les petits bijoux que sont l’écran Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) et le Dell UltraSharp 27 (U2724D) ont eu l’honneur d’être les premiers écrans à décrocher la certification cinq étoiles pour le confort oculaire. Si ça, ce n’est pas un joli cadeau de la part de TUV Rheinland, organe de certification indépendant et leader mondial !

Des caractéristiques impressionnantes pour des images nettes

Une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, dépassant deux fois celle des modèles précédents, pour des images soigneusement lisses et nettes.

Réduction notable de l’exposition à la lumière bleue avec une version affinée de ComfortView Plus, qui saute d’une exposition de 50 % à une étonnante exposition inférieure à 35 %.

Un capteur de lumière ambiante intelligent qui régule automatiquement la luminosité de l’écran suivant les conditions environnantes. Fini l’effort inutile pour distinguer les couleurs !

Réduisez la fatigue oculaire

Et ce n’est pas tout, une étude récente a démontré qu’un écran capable d’ajuster sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant peut réduire la fatigue oculaire de 7 à 17 % – quel progress! Par ailleurs, les écrans capables de réduire la lumière bleue diminuent les signes de fatigue de 8 % après 50 minutes de recherche – de quoi dissiper vos craintes liées aux longues heures d’écran.

En plus petit, mais tout aussi performants, les nouveaux écrans Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) et Dell UltraSharp 24 (U2424H) ont aussi leur lot d’atouts.

Une nouvelle ère de vidéoconférence

Dell a également dégainé de nouveaux écrans de vidéoconférence, parés pour le multitâche, et munis de caméras haute performance. Ces modèles, premiers écrans de vidéoconférence de 23.8, 27 et 34 pouces certifiés Microsoft Teams et Zoom, embarquent tout ce qu’il faut pour une installation bureau optimale : caméra, haut-parleurs et micros intégrés. L’écran de vidéoconférence incurvé Dell 34 (P3424WEB) est notamment de la partie!

Pour se montrer sous son meilleur jour : Dell a opté pour une caméra 2K QHD 4 Mpx intelligente avec cadrage automatique par IA, Digital Overlap HDR et réduction du bruit vidéo. De quoi vous mettre à votre avantage, même quand la luminosité fait défaut. Et, pour plus de sécurité et faciliter la collaboration, Dell ExpressSign-in détecte la distance de l’utilisateur par rapport à l’appareil pour verrouiller l’ordinateur ou s’identifier via Windows Hello. De plus, vous pourrez occulter la caméra manuellement avec l’obturateur de confidentialité intégré. C’est du sérieux chez Dell!

– L’écran Dell UltraSharp 24 (U2424H) : il arrive sur le marché le 9 novembre, à un tarif plutôt séduisant de 240€.

– Pour les fanas de connectique, l’écran Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) aussi sera disponible le 9 novembre, à 292€.

– Fan de résolution en HD, l’écran Dell UltraSharp 27 (U2724D) sera votre nouveau compagnon le 9 novembre, aussi, mais à 348€.

– L’écran Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) avec tous les attributs du précédent mais avec une connectique Thunderbolt en plus sera aussi là le 9 novembre pour 480€.

– Quant à l’écran de vidéoconférence incurvé Dell 34 (P3424WEB), vous pouvez l’avoir dès aujourd’hui à partir de 646 €.

– L’écran de vidéoconférence Dell 24 (P2424HEB) sera disponible le 30 novembre.

– L’écran de vidéoconférence Dell 27 (P2724DEB) fera son entrée dans nos vies le 7 décembre.

Communiqué de presse du 02 Novembre 2023