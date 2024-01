[BON PLAN] – Offrez à votre maison le nettoyage parfait avec le DEEBOT T20e Omni

Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie simplifie de plus en plus notre vie quotidienne. Le DEEBOT T20e Omni d’ECOVACS est le dernier exemple en matière de nettoyage domestique intelligent. Grâce à ses fonctionnalités avancées, il offre une solution tout-en-un pour l’aspiration, le lavage des sols et bien plus encore.

Ne laissez pas passer cette offre !

Grâce à une promotion exclusive, vous pouvez désormais profiter de ce robot aspirateur laveur de pointe à un prix réduit de 649 euros au lieu de 699 euros, ce qui représente une économie de 50 euros. La TVA est incluse dans le prix, et vous avez également la possibilité de payer en 24 fois avec option crédit pour encore plus de flexibilité.

De plus, la livraison est GRATUITE en France métropolitaine. Ne manquez pas cette occasion de simplifier votre vie quotidienne avec l’ECOVACS DEEBOT T20e Omni, une solution de nettoyage tout-en-un exceptionnelle.

A propos du DEEBOT T20e Omni

Système Auto-lift Mopping : une technologie intelligente

Le DEEBOT T20e Omni est équipé du système Auto-lift Mopping, qui soulève automatiquement les plaques des serpillières lorsqu’un tapis est détecté. Ainsi, vous évitez de contaminer votre tapis avec de l’eau sale. Ce qui garantit donc un nettoyage efficace sans compromis.

Une puissance d’aspiration impressionnante

Avec une puissance d’aspiration atteignant 6000Pa, le DEEBOT T20e Omni offre un nettoyage en profondeur remarquable. Il aspire effectivement la saleté et les débris dans tous les recoins de votre maison.

Grâce au système de lavage rotatif OZMO Turbo 2.0, il lave également les sols avec une efficacité inégalée. Le réservoir d’eau de 4L permet de couvrir de grandes surfaces sans avoir à le remplir fréquemment.

Contrôle vocal et navigation avancée

Le DEEBOT T20e Omni est compatible avec l’assistant vocal IA YIKO, ce qui signifie que vous pouvez le commander facilement par la voix. De plus, grâce aux technologies avancées TrueDetect 3D 3.0 et TrueMapping 2.0, il offre une navigation précise, cartographie et planification des trajets rapides.

Transformez votre nettoyage domestique en une expérience entièrement automatisée et mains libres.

Contenu complet pour un nettoyage optimal

Lorsque vous optez pour le DEEBOT T20e Omni, vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage exceptionnel. Le pack comprend

Le DEEBOT,

La station OMNI,

Une paire de plaques de lavage du sol,

Une paire de serpillières,

Un filtre antibactérien préinstallé,

Un sac à poussière antibactérien préinstallé,

Un cordon d’alimentation,

Une paire de brosses latérales,

Un manuel d’utilisation avec un guide rapide,

Une brosse de nettoyage

Et un outil de nettoyage multifonctionnel.

Ne manquez pas cette occasion de simplifier votre vie avec le DEEBOT T20e Omni d’ECOVACS à un prix réduit. Commandez-le dès maintenant et découvrez la différence qu’il peut faire dans votre maison.