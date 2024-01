[BON PLAN] – Réduction de 100 euros sur l’aspirateur nettoyeur Dreame H12 Pro 

Découvrez la performance et l’innovation avec l’aspirateur nettoyeur Dreame H12 Pro. Profitez d’une réduction de 20%, avec facilité de paiement et livraison gratuite. Offrez à votre maison un nettoyage intelligent et efficace.

Précommandez le Dreame H12 Pro à prix réduit !

Profitez d’une réduction sur l’aspirateur nettoyeur Dreame H12 Pro, le summum de l’efficacité. Grâce à sa capacité d’auto nettoyage, la brosse sèche automatiquement en seulement une heure et demie. Le Dreame H12 Pro est désormais disponible à 399,00 euros au lieu de 499,00 euros, soit une économie de 100 euros.

Facilité de paiement

Optez pour un paiement facile en 4 fois, chaque mensualité de 99,75 euros. En plus, bénéficiez d’une livraison gratuite entre le 22 et le 25 janvier. Passez vos commande et transformez votre expérience de nettoyage dès aujourd’hui. Ne tardez pas à bénéficier de cette occasion de révolutionner votre routine de nettoyage avec cet aspirateur nettoyeur.

Le Dreame H12 Pro, un aspirateur intelligent

Technologie d’auto nettoyage pour une efficacité maximale

L’aspirateur Dreame H12 Pro redéfinit le nettoyage avec sa capacité unique d’auto nettoyage. Cet aspirateur garantit une brosse propre à chaque utilisation. Doté d’un moteur sans brosse puissant, il élimine les saletés avec une efficacité remarquable. La technologie de pointe assure un nettoyage des bords et des coins. Cela élimine les déversements et garantit un environnement impeccable.

Nettoyage intelligent et modes polyvalents

Optimisez votre nettoyage grâce à des fonctionnalités intelligentes telles que l’écran LED, les messages vocaux et le réglage automatique de l’aspiration. Choisissez parmi trois modes pour un nettoyage personnalisé, adaptés à vos besoins spécifiques.

Capteur avancé pour un nettoyage en profondeur

Équipé d’un capteur avancé, le H12 Pro ajuste l’aspiration en fonction de la saleté détectée. Il assure un nettoyage en profondeur, avec une fonction d’auto nettoyage démêlant les cheveux. Sa batterie haute capacité offre une autonomie prolongée, permettant de couvrir une vaste surface en une seule séance de nettoyage.

Réservoir spacieux et puissance silencieuse

Avec un réservoir d’eau propre de 900 mL, nettoyez plus longtemps sans interruption fréquente. Le Dreame H12 Pro garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle tout en restant discret, grâce à son moteur sans brosse et son canal d’air optimisé pour le bruit.