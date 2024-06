Découvrez la selle VabsRider : la révolution du confort à vélo électrique

Découvrez comment cette selle au design unique, baptisée VabsRider, peut révolutionner votre balade à vélo électrique ou non. Sa présentation officielle aura lieu lors de l'Eurobike 2024, qui se tient à Francfort, en Allemagne, du 3 au 7 juillet.

La start-up australienne AtaraxyBSC s'apprête à bouleverser le monde du cyclisme avec la VabsRider. Conçue pour suivre les mouvements des fesses et des jambes, cette innovation promet d'améliorer considérablement le confort des cyclistes. Découvrons les caractéristiques uniques du VabsRider et son impact potentiel sur votre expérience du vélo.

Enfin une selle révolutionnaire qui suit vos mouvements : découvrez la VabsRider !

Trouver une selle de vélo électrique confortable peut s'avérer difficile. En effet, la plupart des modèles adoptent une forme triangulaire er statique, tandis que les jambes sont en perpétuel mouvement. Pour relever ce défi, AtaraxyBSC a créé la vabsRider, la selle qui révolutionne le confort à vélo électrique.

Décrite comme « la première selle au monde avec un axe virtuel », elle se distingue par son design unique. À la différence des selles traditionnelles, elle comporte deux parties amovibles indépendantes. Celles-ci pivotent autour d'un axe virtuel placé au niveau de la hanche. Cette configuration lui permet ainsi de suivre les mouvements naturels des jambes et des fesses lors du pédalage et d'offrir un confort sans précédent.

En effet, le VabsRider redistribue vers le fémur la pression exercée par les ischio-jambiers, ce qui permet de répartir la charge de manière plus homogène. Cela réduit la douleur et améliore le confort, même sur de longues distances. La selle est également réglable en hauteur, en avant et en arrière, ainsi qu'en angle et en largeur, ce qui permet un ajustement parfait pour chaque cycliste.

VabsRider : une selle de vélo électrique au réglage personnalisable

Pour répondre à la plupart des morphologies, la VabsRider est hautement ajustable. Sa hauteur, sa position avant-arrière, son angle et sa largeur peuvent être réglés. Ces possibilités de personnalisation garantissent à chaque utilisateur un confort optimal, quel que soit son type de vélo ou la durée de ses trajets.

À savoir que l'idée de la VabsRider a germé dans l'esprit de Robin Macan, un ingénieur australien, en 2016. En collaboration avec le designer industriel français Philippe Guichard, les deux hommes ont peaufiné le concept avec l'aide de Whistle Design Group, basé à Melbourne. Ensemble, ils ont mis au point une selle qui pourrait bien changer la façon dont les cyclistes perçoivent le confort.

Pour l'instant, AtaraxyBSC n'a pas encore annoncé le prix ou la date de lancement de la VabsRider. Les visiteurs de l'Eurobike 2024 auront toutefois l'occasion de tester cette innovation en personne.

Que ce soit sur un vélo électrique ou tout autre deux-roues, la selle joue un rôle crucial dans le confort du cycliste, surtout lors de longs trajets. Les frottements constants du postérieur contre cette surface réduite peuvent rapidement devenir inconfortables. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur le prix et la disponibilité de cette selle de vélo qui pourrait changer votre expérience cycliste pour toujours.

