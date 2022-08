Le robot CyberOne est la réponse de Xiaomi au Tesla Bot

Xiaomi vient aussi de dévoiler CyberOne, son robot humanoïde qui semble prêt à affronter Tesla Bot.

Pesant 52 kg et mesurant 1,77 mètre, CyberOne, le robot de Xiaomi s’est présenté sur scène aux côtés du PDG de Xiaomi. Lei Jun l’a ainsi présenté au public lors d’un évènement qui s’est tenu à Pékin le jeudi 11 août.

Sur scène, CyberOne s’est dandiné jusqu’à Jun pour lui tendre une fleur rouge. On ne sait pas vraiment la raison de cette fleur rouge, mais c’était probablement pour démontrer que ce robot de Xiaomi est capable de saisir des objets avec ses mains.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

