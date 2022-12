Coupure d’électricité : comment savoir si vous serez touché par un délestage

Est-ce que vous serez touché par le délestage programmé à partir de janvier ? Si vous ne le savez pas encore, découvrez comment ces coupures d’électricité seront programmées. Qui ne seront pas concernés et comment éviter que cela n’handicape votre quotidien ?

La coupure d’électricité programmée est inévitable pour cet hiver comme l’annonce le pouvoir public. En effet, afin d’éviter le surcharge des réseaux électriques, les autorités prévoient de mettre en place un système de délestage programmé et ciblé, une première en France. Comment faire face à cette situation ? Qui seront épargnés par cette coupure ? Comment savoir que vous serez concerné par cette coupure ? Les réponses à ces questions dans ce qui.

Quelle appli utiliser pour alerter contre une coupure d’électricité programmée imminente

Selon la cellule interministérielle de crise, il y aura entre six à dix délestages en France tout au long de cet hiver. Téléchargez l’application EcoWatt pour savoir si vous êtes concerné par cette coupure ou non. Ce site dédié à la météo de l’électricité nous tient informé dans quelle partie de l’Hexagone la coupure aura lieu.

Toutefois, pour mieux utiliser cette application, il est important de connaître les nomenclatures des signaux qu’elle émet :

Le vert : indique que la consommation électrique est normale

L’orange : informe que la consommation électrique dépasse l’approvisionnement incitant chaque ménage à effectuer une économie d’énergie

Le rouge : est un signal d’alerte nous prévenons qu’il faudra baisser la consommation nationale, entraînant des coupures ciblées.

Des sites pour vous tenir informé sur ces coupures

Afin de mieux se préparer, les foyers concernés seront informés une journée à l’avance. Les coupures dureront deux heures au maximum et elles auront lieu entre 8h-13h et 18h-20h, les créneaux où l’on enregistre une surconsommation.

Vous trouverez la liste des départements qui seront touchés par cette coupure d’électricité sur le site d’Enedis et de monecowatt.fr vers 17 h la veille. Ces sites proposent également d’autres fonctionnalités permettant de savoir avec plus de précisions les foyers sans électricité. A savoir que ces coupures ne toucheront pas plus de 4 millions de consommateurs en même temps.

Que faire si on n’a pas accès au téléphone et à Internet pendant ces coupures ?

Le téléphone mobile et Internet pourront ne pas fonctionner en cas de coupure généralisée. Si vous vous trouvez dans une telle situation et que vous avez besoin d’une assistance ou d’un secours, composez le 112 pour joindre les services d’urgence. Les personnes se trouvant dans des zones non couvertes par ce numéro pourront se rendre dans une caserne de pompiers, la gendarmerie ou le commissariat le plus proche.

Les services publics mettent déjà en place une « assistance humaine » rapprochée afin de venir en aide à ces personnes en cas de besoin. Il se peut que des trains, des métros ou des tramways seront annulés pour prévenir les accidents. Il est également demandé aux citoyens de réduire leurs déplacements en voiture le soir face au risque d’extinction de l’éclairage public.

Les sites non touchés par le délestage programmé

La coupure d’électricité programmée ne touchera pas la Corse. En effet, le département produit sa propre électricité. Cela est aussi le cas des foyers se trouvant aux alentours de sites critiques ou sensibles tels que les bureaux de la défense nationale et les hôpitaux. Selon le gouvernement, seulement 20 % de la consommation électrique de la capitale sera touchée par le délestage ciblé. Parce qu’elle abrite la majeure partie des 14 000 sites prioritaires répartis à travers la France.