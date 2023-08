La console portable de Lenovo leake et donne une impression de Switch !

La nouvelle console portable de Lenovo leake. Elle semble fusionner des éléments du Steam Deck et de la Nintendo Switch en une seule unité. Prénommé : « Lenovo Legion Go », cette combinaison pourrait potentiellement offrir au Steam Deck de Valve une concurrence supplémentaire sur le marché.

Un aperçu du Lenovo Legion Go grâce à un leak sur la console portable

Dans un rapport du mois dernier, Windows Central a révélé que Lenovo avait entrepris le développement d’un PC de jeu portable. Ce PC, baptisé le Legion Go, fonctionne sous Windows. Windows Report a publié des informations plus concrètes mercredi. Ce dernier a diffusé ce qui semble être les premières images de cet appareil à venir.

Ses inspirations et son design

D’après le leak sur la nouvelle console portable de Lenovo, on voit clairement qu’elle semble s’inspirer de plusieurs sources. Parmi celles-ci, on retrouve le Steam Deck, l’Asus ROG Ally, et bien sûr, la Nintendo Switch. Plus simplement, le design global rappelle ces appareils, tout en incluant des éléments uniques.

Les caractéristiques fournies par le leake sur la console portable de Lenovo

Selon les détails fournis par Windows Report, le Legion Go est doté d’un écran de huit pouces. Les images montrent également deux contrôleurs amovibles, ressemblant fortement aux Joy-Con de la Nintendo Switch. De plus, un large support, similaire à celui de la Switch OLED, peut être déployé. Cela permet une expérience de jeu sur table.

Des contrôleurs innovants

Les contrôleurs du Legion Go semblent être un mélange innovant, combinant la forme plate et amovible des Joy-Con de la Switch. Ils intègrent également les poignées profilées, mais attachées du Steam Deck. Le contrôleur droit est équipé d’un pavé tactile, ce qui le distingue du Steam Deck. Ce dernier possède des pavés tactiles de part et d’autre. Également, ce contrôleur présente une molette à l’arrière.

Une possibilité d’écran tactile

L’un des leakes majeures sur la console portable de Lenovo nous rapporte un élément très intéressant. En effet, le Legion Go pourrait être doté d’un écran tactile. De plus, les contrôleurs sont conçus pour être retirés, rappelant ainsi inévitablement la Switch.

Une conception robuste

L’une des découvertes les plus notables que l’on peut tirer de ces images est la conception robuste du Legion Go. Contrairement à la tendance actuelle favorisant la minceur, Lenovo semble opter pour une conception plus épaisse. Ceci pourrait être dans le but d’intégrer une batterie plus puissante.

Une puissance et un système d’exploitation adapté aux pros gameurs

Selon les informations fournies par Windows Report, le Legion Go sera alimenté par Windows 11. Cela ouvre la porte à la possibilité de jouer à une vaste gamme de jeux Windows. Ces jeux prendront en charge les spécifications de l’appareil.

Les processeurs AMD Phoenix, également utilisés dans le ROG Ally et d’autres consoles de jeu portables Windows récentes devraient aussi propulser le Legion Go. Ce leake sur la console portable de Lenovo laisse donc présager de la concurrence pour Steam et Nintendo !