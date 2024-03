Connecter votre smartphone à votre PC avec ces 5 outils gratuits !

Découvrez comment vous pourrez connecter votre smartphone à votre PC grâce à ces 5 outils gratuits et faciles à prendre en main !

Vous cherchez un moyen simple et gratuit de connecter votre PC et votre smartphone Android ? Ne cherchez pas plus loin ! Voici cinq outils gratuits qui facilitent la synchronisation de vos appareils, le transfert de fichiers ou le contrôle de votre smartphone depuis votre ordinateur.

Disclaimer : comme nous sommes à l'ère du recyclage et de gestes éco-citoyens, si vous avez de vieux appareils et que vous souhaitez leur donner une seconde vie, vous pouvez découvrir notre dossier sur ce sujet ici.

Vysor : pour connecter votre PC à votre smartphone

Vysor est une application polyvalente qui vous permet de contrôler et d'afficher l'écran de votre smartphone Android ou iOS sur votre ordinateur. Elle offre un support multiplateforme, permettant une installation sur Windows, Mac ou Linux, ainsi que sur les appareils Android ou iOS. Avec Vysor, vous pouvez utiliser le clavier et la souris de votre ordinateur pour :

contrôler des applications

jouer à des jeux

regarder des médias

composer des messages par SMS, MMS ou applications de messagerie.

L'application offre également des fonctionnalités telles que la lecture précise de l'écran, le mode plein écran, la connectivité sans fil et le partage d'écran à distance pour la collaboration.

Intel Unison : une application pour une meilleure productivité

Intel Unison est l'appli qui permet de connecter le PC au smartphone afin de faciliter le partage de fichiers, l'affichage de notifications, les appels et l'envoi de messages. Son interface conviviale et sa conception intuitive la rendent accessible à tous les utilisateurs. La version premium comprend des fonctionnalités supplémentaires. Cela concerne entre autres la réception de notifications mobiles sur votre PC, le partage bidirectionnel de fichiers, la réponse aux appels sur votre PC et l'utilisation de votre tablette comme second écran.

AirDroid : pour accéder aux fichiers depuis votre Smartphone sur PC

AirDroid est une application bien connue qui permet d'accéder directement au contenu de votre smartphone depuis votre ordinateur, votre Mac, votre PC et même des pages web. Elle offre diverses fonctions telles que l'affichage de fichiers, la réponse aux SMS et aux appels téléphoniques, et la gestion des photos, des vidéos et des contacts. L'une de ses fonctions les plus remarquables est AirMirror. Cette dernière permet aux utilisateurs d'accéder aux applications et aux jeux sur leur ordinateur en mode miroir.

Mobile Connect : avec une connexion depuis Windows

Vous pouvez vous servir de Mobile Connect pour connecter votre PC à votre smartphone. Anciennement appelé « Your Phone », cette application développée par Microsoft. Elle permet de synchroniser votre smartphone Android ou votre iPhone avec votre PC Windows. Vous pouvez l'utiliser afin de passer et de recevoir des appels et d'afficher vos notifications. Il vous permet également répondre à des messages texte directement depuis votre ordinateur. Vous pouvez également vous en servir pour partager des fichiers entre les deux appareils.

PushBullet : l'appli gratuit simple à prendre en main

Pour recevoir des notifications et des messages de votre smartphone sur votre ordinateur, PushBullet est l'appli gratuit qu'il vous faut ! Cet outil vous permet d'afficher les notifications et les messages sur l'écran de votre ordinateur en direct. Vous n'aurez pas besoin d'interrompre votre flux de travail pour y accéder. En outre, vous pouvez répondre aux messages directement depuis votre PC à l'aide de votre clavier et de votre souris. De quoi connecter votre smartphone à votre PC en quelques clics !