in Comparatifs , Hi/Fi - Son [Comparatif] Meilleure enceinte Devialet : avis et prix - octobre 2022

Ce prix se justifie par les performances exceptionnelles de ces appareils. Néanmoins, une enceinte Bose ne décevra certainement pas un acheteur. Ainsi, si vous en avez les moyens, n’hésitez pas à acheter un Devialet. Mais une Bose n’en reste pas moins un excellent investissement également." } },{ "@type": "Question", "name": "Enceinte Devialet : comment faire une paire stéréo ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "De fait, il faut avoir 2 enceintes de même modèle pour faire une paire stéréo. Ainsi, il faudra avoir deux Phantom I 108 dB (Gold ou Silver) par exemple. Pour installer votre paire, branchez vos appareils au secteur puis lancer l’application mobile Devialet et cliquez sur “Installer nouveau produit”. De fait, il faudra activer le Bluetooth, le WiFi et la géolocalisation de votre mobile pour que l’app puisse repérer vos enceintes.

Une fois les enceintes repérées, elles s’afficheront à l’écran et il faudra cliquer sur “Installer maintenant” pour les ajouter une à une. Puis, vous pourrez appairer les deux appareils et faire une paire stéréo." } }] }

1) Devialet Phantom Gold : la meilleure enceinte Devialet

La Devialet Phantom Gold constitue la meilleure enceinte sans fil de la société Devialet. Outre son look unique, les performances sonores de la Phantom Gold surpassent tout simplement celles de toutes les enceintes sans fil de cette taille. Grâce à ses composants haut de gamme, la Devialet Phantom Gold peut rivaliser avec des enceintes beaucoup plus grandes et plus chères qu’elle.

Cette enceinte Devialet a une puissance de 4 500 watts et une pression sonore maximale de 108 décibels. Ces caractéristiques résument ses performances par rapport aux autres gammes.

La version Gold a une fréquence de 14 Hz. En fait, la Devialet Phantom Gold peut générer un son plus profond que ce que l’oreille peut entendre. Cela fournit plus d’énergie pour rendre la gamme des basses audibles avec moins de distorsion.

Avec seulement une enceinte, la scène sonore et la séparation des instruments sont assez décevantes. La musique semble encombrée, claustrophobe, unidirectionnelle et manque d’espace pour respirer lorsqu’on écoute des morceaux spacieux. Il est difficile de percevoir la distinction entre les différentes notes. De plus, le Devialet Phantom Gold est très cher.

Fiche technique

Puissance 4 500 Watts

Volume maximum 108 dB

Fréquence 14 Hz

RAM 512 MB DDR3

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Apple Airplay, Spotify Connect

Dimensions 25,5 cm x 34,5 cm x 25,3 cm

Poids 11,4 kg

Prix à environ 3000 €

Points Positifs

Design unique et très sophistiqué

Qualité sonore remarquable

Points Négatifs

Prix élevé

Problèmes de scène sonore

Les équipements supplémentaires ne sont pas inclus Devialet Gold Phantom Non disponible Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

2) Devialet Phantom Classic : meilleure enceinte pour sa puissance

La Devialet Phantom Classic fait partie des enceintes Bluetooth les plus puissantes du marché. En effet, cette enceinte high-tech a été conçue pour offrir un son finement détaillé, quel que soit le volume.

La Devialet Phantom Classic dispose d’une puissance de 1 200 Watts avec une sensibilité de 101 dB. Grâce à ces caractéristiques, cet appareil est capable de délivrer un son de haute performance. Il offre une reproduction sonore naturelle, sans distorsion, sans saturation et sans bruit de fond. À son écoute, les sons aigus et moyens sont clairs et bien définis.

Cependant, son plus grand atout est la ligne de basse. Les deux haut-parleurs de basses latéraux ont une gamme de fréquences de 16 Hz à 25 kHz. Ainsi, le Devialet Phantom Classic peut produire des sons graves très profonds qui se situent en dehors de la gamme audible normale. Par conséquent, le son risque de ne pas être audible, mais les vibrations sont perceptibles.

Malgré ses performances, le Devialet Phantom Classic ne s’adresse pas au grand public en raison de son prix élevé. Elle s’adresse généralement aux audiophiles qui sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour obtenir une enceinte sans fil performante.

Fiche technique

Puissance 1200 Watts

Volume maximum 101 dB

Fréquence 16 Hz à 25 Hz

RAM 512 MB DDR3

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Apple Airplay, Spotify Connect

Dimensions 25,5 cm x 34,2 cm x 25,2 cm

Poids 11,4 kg

Prix à environ 1 400 €

Points Positifs

Design élégant et moderne

Son naturel

Points Négatifs

3) Devialet Phantom Reactor 600 : meilleure enceinte à taille réduite

La Devialet Phantom Reactor 600 dispose de trois haut-parleurs. Le premier se charge des médiums et des aigus, tandis que les deux autres s’occupent de la ligne de basse. Cette enceinte offre une grande clarté de son. Il est possible d’augmenter le volume de 0 à 100 sans subir de distorsion sonore, de saturation ou de bruit de fond. Cette enceinte Devialet offre une qualité similaire à celle des autres modèles Phantom malgré sa taille réduite. En effet, avec une fréquence de 18 Hz, le son grave offert par cette enceinte dépasse la limite de l’oreille humaine. Avec ce modèle, son utilisateur peut accéder directement à sa musique préférée, que ce soit par Bluetooth, par connexion optique ou analogique. De plus, l’application Devialet se révèle intuitive, facile à utiliser et dispose d’un contrôle du volume. Le Devialet Phantom Reactor 600 se destine à ceux qui ne pourraient pas s’offrir un Devialet Phantom. En effet, son prix est légèrement inférieur à celui des autres modèles Phantom. Fiche technique Puissance 600 Watts

Volume maximum 95 dB

Fréquence 18 Hz

RAM 512 MB DDR3

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Apple Airplay, Spotify Connect

Dimensions 15,7 cm x 21,9 cm x 16,8 cm

Poids 4,5 kg

Prix à environ 1100 € Points Positifs Tonalité basse impressionnante

Application intuitive

Prix un peu plus accessible Points Négatifs Manque d’expression dynamique Devialet Phantom Reactor 600 W – 95 dB Dual System Bundle avec 2 pieds Devialet en blanc (4 pièces) Non disponible Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

4) Devialet Phantom Reactor 900 : enceinte compacte alternative

La Reactor 900 est également une version miniature des enceintes Devialet Phantom disponibles sur le marché. Elle représente la meilleure enceinte de sa catégorie. Elle produit une puissance de 900 Watts et a un volume maximal de 98 dB.

La Devialet Phantom Reactor 900 est non seulement une enceinte au look futuriste, mais elle intègre également des options de connectivité. En effet, elle dispose de nombreuses options, à savoir : Bluetooth, Apple Airplay, UPnP Renderer, port AUX, WiFi et Ethernet.

Par ailleurs, ce modèle prend en charge l’application Devialet. Cette dernière permet aux utilisateurs de contrôler de nombreux paramètres comme le contrôle du volume, etc.

Le dessus de cette enceinte dispose de cinq commandes tactiles : lecture/pause, augmentation et diminution du volume, couplage Bluetooth/sélection des entrées. Il y a également une commande « link » à utiliser lors de la configuration de l’enceinte via l’appli Devialet.

Malgré sa taille et sa puissance, la Devialet Phantom Reactor 900 délivre un son précis, net et clair. Avec une fréquence de 18 Hz, elle délivre un son de basse percutant et sans distorsion.

Fiche technique

Puissance 900 Watts

Volume maximum 98 dB

Fréquence 18 Hz

RAM 512 MB DDR3

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Apple Airplay, Spotify Connect

Dimensions 15,7 cm x 21,9 cm x 16,8 cm

Poids 4,5 kg

Prix à environ 1400 €

Points Positifs

Connectivité solide

Sortie puissante

Points Négatifs

5) Les éditions Opéra de Paris : meilleure enceinte Devialet pour le design

Devialet, ce géant des enceintes haut de gamme, a lancé, en partenariat avec l’Opéra de Paris, une édition spéciale de Phantom. Cette édition n’est disponible que dans le célèbre Palais Garnier. Ainsi, la meilleure enceinte Devialet figure parmi les pièces de cet auditorium.

De ce concept émerge la Devialet Phantom Gold Opéra de Paris. Cette enceinte a des performances similaires à celles de la Devialet Phantom Gold originale. En effet, elle a une puissance de 4 500 Watts, une pression acoustique de 108 dB et une fréquence de 18 Hz.

Néanmoins, il existe quelques points particuliers qui différencient la Devialet Phantom Gold Opéra de Paris de la version originale. Elle possède un design en feuille d’or qui imite l’intérieur doré de l’Opéra. En raison de cette finition dorée, elle coûte 200 euros de plus que la Phantom Gold originale.

Outre la Phantom Gold Paris Opera, la Devialet Phantom Reactor 900 Paris Opera a aussi été proposée dans cet auditorium. Ce dernier hérite également de toutes les caractéristiques du Phantom Reactor 900 original. Notamment une puissance de 900 Watts, une pression acoustique de 98 dB et une fréquence de 18 Hz.

Pour le design, l’atelier Gohard a appliqué une finition unique à base de feuilles de moongold. Il s’agit d’un alliage inoxydable palladium-or où le logo de l’Opéra de Paris s’inscrit. La Devialet Phantom Reactor 900 Opéra de Paris coûte un peu plus cher que la Phantom Reactor originale. Son prix est à environ 3 600 €.

FAQ : enceinte Devialet

Quelle enceinte Devialet acheter ?

Parmi la gamme d’appareils de la marque française, l’enceinte Devialet Phantom Gold est la meilleure grâce à une puissance de 4500 W pouvant produire jusqu’à 108 dB. Il s’agit tout simplement de l’enceinte la plus puissante pour cette taille. Cette version Gold peut également générer des fréquences de 14 Hz, soit des sons plus graves que ce que l’oreille humaine peut percevoir.

Enceinte Devialet ou Bose ?

De fait, l’on ne peut pas vraiment comparer les produits des deux marques. En effet, Devialet se positionne uniquement sur l’ultra-haut de gamme avec des prix qui excluent la grande majorité des consommateurs.

Ce prix se justifie par les performances exceptionnelles de ces appareils. Néanmoins, une enceinte Bose ne décevra certainement pas un acheteur. Ainsi, si vous en avez les moyens, n’hésitez pas à acheter un Devialet. Mais une Bose n’en reste pas moins un excellent investissement également.

Enceinte Devialet : comment faire une paire stéréo ?

De fait, il faut avoir 2 enceintes de même modèle pour faire une paire stéréo. Ainsi, il faudra avoir deux Phantom I 108 dB (Gold ou Silver) par exemple. Pour installer votre paire, branchez vos appareils au secteur puis lancer l’application mobile Devialet et cliquez sur “Installer nouveau produit”. De fait, il faudra activer le Bluetooth, le WiFi et la géolocalisation de votre mobile pour que l’app puisse repérer vos enceintes.

Une fois les enceintes repérées, elles s’afficheront à l’écran et il faudra cliquer sur “Installer maintenant” pour les ajouter une à une. Puis, vous pourrez appairer les deux appareils et faire une paire stéréo.

Comment effectuer l’appairage Bluetooth de l’enceinte Devialet ?

L’installation de Phantom Reactor via l’application Devialet a été recommandée pour une expérience audio optimale. Cependant, il est également possible d’écouter de la musique directement via Bluetooth sans passer par cette étape.

Pour cette méthode, il faut commencer par appairer l’appareil avec l’enceinte Devialet. Pour ce faire, il faut maintenir le bouton dédié de l’application pendant deux secondes pour activer le mode d’appairage.

Un signal visuel bleu clignote alors en continu pour confirmer que l’enceinte a été détectée par les autres systèmes de liaison Bluetooth. Il suffit ensuite d’activer la fonction sur l’appareil. À son tour, l’enceinte Devialet émettra un son de confirmation. Cela indique à l’utilisateur que les deux appareils sont connectés. Cette action ne doit être effectuée qu’une seule fois sur chaque appareil à appairer.

Une fois que Phantom Reactor a été apparié avec un appareil Bluetooth, l’appairage est sauvegardé. La reconnexion peut se faire à tout moment. Pour écouter de la musique, il suffit de lancer la musique depuis le dispositif et de commencer à écouter. La commutation entre la source Bluetooth et la source analogique ou Jack audio optique se fait par une courte pression sur le bouton dédié.