Les Apple Watch font partie des meilleures montres connectées sur le marché. Pour profiter de toutes ses fonctionnalités, il vous faut impérativement un iPhone et appairer ces deux produits. Alors, comment jumeler une Apple Watch avec un iPhone ? Laissez-nous tous vous expliquer dans ce dossier dédié.

Qu’est-ce que le jumelage d’une Apple Watch ?

Le jumelage est un procédé qui correspond à l’appairage de votre Apple Watch à votre iPhone. En outre, il permet à cette dernière de partager avec un iPhone diverses fonctions. Par exemple, en jumelant les deux appareils, l’Apple Watch a accès à la diffusion de musique et de vidéos présents sur l’iPhone, la possibilité de passer des appels, la réception des notifications, etc.

Pourquoi jumeler votre Apple Watch à votre iPhone ?

Le jumelage de votre Apple Watch à votre iPhone est une étape importante puisqu’elle permet à la montre connectée de fonctionner à plein potentiel. En effet, sans un iPhone pour la configurer parfaitement, l’Apple Watch ne sera pas en mesure d’utiliser toutes ces fonctionnalités.

D’ailleurs, lorsqu’un utilisateur d’iPhone est doté d’une Apple Watch, il obtient bien plus de fonctionnalités que s’il utilisait une montre d’une autre marque. Il est donc indéniable qu’un utilisateur d’iPhone devrait avoir une Apple Watch et vice versa.

Maintenant que vous comprenez l’importance du jumelage entre ces deux appareils, une question se pose : comment jumeler une Apple Watch ? En réalité, deux méthodes existent et c’est à vous de décider laquelle adopter.

Le jumelage manuel

Le jumelage manuel est constitué par une série de petites actions à réaliser sur l’iPhone et sur l’Apple Watch en même temps. Pour ce faire, il faut ouvrir l’application Watch sur votre iPhone. Une fois cela fait, appuyez sur « démarrer le jumelage ».

Du côté de l’Apple Watch, il faut appuyer sur « i » pour que le nom de cette dernière s’affiche. Une fois cet élément affiché, rendez-vous sur votre iPhone et sélectionnez votre montre connectée.

Pour le reste, vous pourrez soit configurer l’Apple Watch depuis le début ou soit, récupérer votre sauvegarde dans le Cloud.

Le jumelage automatique

Cette méthode est sans aucun doute la plus rapide, mais il se peut que pour quelques raisons que cela soit, elle ne fonctionne pas. Tout simplement, ouvrez l’application Watch sur votre iPhone.

Puis, démarrez le jumelage et mettez votre smartphone au-dessus de votre montre connectée en l’entourant au mieux. Vous verrez un message qui indiquera que le jumelage est terminé. Comme pour le jumelage manuel, vous pourrez récupérer votre sauvegarde Cloud ou bien configurer l’Apple Watch depuis le départ.

Dans le cas où vous changiez d’iPhone, mais souhaitez garder votre montre connectée, il faut procéder à quelques manipulations pour jumeler votre Apple Watch avec votre smartphone.

En premier, il vous faut déjà sauvegarder vos données sur le Cloud. Pour ce faire, il est nécessaire que vous fassiez une sauvegarde de votre iPhone puisque les données de l’Apple Watch ne peuvent être directement sauvegardées en ligne.

La suite du procédé est simple : désactivez l’activation et déconnecter votre montre connectée. En faisant de la sorte, ses données seront automatiquement transférées sur votre précédent iPhone.

Sauvegardez le tout en ligne et sur votre nouveau téléphone, récupérez les données de sauvegarde tout en jumelant votre Apple Watch. Le reste des manipulations se déroulera sur l’interface de jumelage.

Dans le cas où vous souhaiteriez changer d’Apple Watch, il vous faut absolument déconnecter votre Apple Watch de votre identifiant Apple et de votre iPhone. Sans cela et en procédant directement à une réinstallation des paramètres d’usine sur l’Apple Watch, vous risquez de déclencher le verrouillage d’activation.

Pour éviter cela, toutes les manipulations devront se faire depuis votre iPhone. En outre, ouvrez l’application Watch et sélectionnez votre montre dans la liste des produits connectés à votre identifiant.

Ensuite, sélectionnez votre Apple Watch et appuyez sur l’icône I juste à côté. Suivez et complétez les différentes instructions. Lorsque ces actions seront terminées, une sauvegarde de vos données se fera automatiquement pour que vous puissiez récupérer ces informations si besoin.

Suite à l’acquisition d’une nouvelle tocante ou d’un nouvel iPhone, vous savez maintenant comment jumeler une Apple Watch. Il ne vous reste plus qu’à personnaliser vos produits à votre guise !

Le top 3 des meilleures Apple Watch

Voici un petit top 3 des meilleures Apple Watch du moment. Dans ce dernier, vous trouverez les produits avec les meilleures fonctionnalités, performances et rapport qualité/prix. En outre, des tocantes abouties destinées autant aux hommes, aux femmes ou aux sportifs les plus acharnés.

L’Apple Watch 8 : la meilleure montre connectée d’Apple

Cette version de l’Apple Watch reprend le superbe design de son ancêtre en plus d’un écran plus grand. Nouvelles fonctionnalités : un capteur de température, le détecteur de collisions, la nouvelle interface et la dernière puce d’Apple.

En de termes simples, c’est la meilleure montre connectée d’Apple au vu de ses fonctionnalités et de ses finitions. Côté personnalisation, vous aurez également l’embarras du choix. Pour avoir un avis plus prononcé, rendez-vous sur le comparatif des montres Apple Watch pour femme.

L’Apple Watch Ultra : la montre dédiée aux sportifs

Cette tocante est une nouvelle arrivée dans la gamme d’Apple. En outre, elle est bien plus volumineuse, solide, durable et ses performances sont largement au-dessus des autres Apple Watch.

Côté spécification, la capacité de suivi du GPS est tout simplement la meilleure parmi les Apple Watch. En outre, elle dispose d’une version bifréquence qui assure une meilleure précision et la possibilité de recevoir un signal même dans les lieux les plus couverts.

D’autre part, on retrouve des fonctionnalités en plus, qui devraient grandement plaire aux coureurs. Par exemple, il y a le « Precision Start » qui permet de démarrer un entraînement dès l’appui sur le bouton « Action » de l’ultra.

L’Apple Watch SE : la montre signée Apple avec le meilleur rapport qualité/prix

Chez Apple, ils tiennent à couvrir tous les segments de vente. Dans ce sens, l’Apple Watch SE répond aux besoins les plus courants que l’on recherche à l’heure actuelle avec une finition excellente.

De plus, on trouve toutes les fonctionnalités indispensables, une rapidité et une fluidité digne des meilleurs smartwatchs, d’excellents capteurs et un prix abordable. En d’autres termes, c’est la montre Apple avec le meilleur rapport qualité/prix.

