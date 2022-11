Comment débloquer un téléphone simlocké ? Guide complet

Comment débloquer un téléphone pour l’utiliser sur n’importe quel opérateur ? Découvrez la réponse ci-dessous.

Les opérateurs proposent des téléphones à prix réduit. Néanmoins, l’utilisateur doit alors composer avec un appareil qui ne peut s’utiliser qu’avec un numéro de l’opérateur auprès duquel il l’a acheté. Pour sortir de ce piège, suivez le guide.

Ce qu’il faut savoir sur les téléphones bloqués ou simlockés

Avant de savoir comment débloquer un téléphone, il est important de comprendre le simlockage. Il s’agit d’une pratique très répandue où l’opérateur met en vente un téléphone à moindre prix, mais rattrape sa marge dans la vente de forfaits. Pour cela, le téléphone en question ne fonctionnera qu’avec une SIM de l’opérateur en question.

Assez décriés par les consommateurs (qui se retrouvent piégés par un contrat de 12 à 24 mois), cette pratique fait l’objet désormais d’une réglementation plus stricte. Des solutions existent donc, mais une condition est nécessaire.

En effet, pour débloquer un appareil auprès de l’opérateur, il faudra que son propriétaire fasse la demande. Ainsi, un téléphone volé n’a aucune chance d’être désimlocké. De ce fait, à l’achat d’un téléphone d’occasion, assurez-vous qu’il soit bien débloqué pour éviter tout problème.

Le prix

Qu’il s’agisse d’un smartphone haut de gamme ou d’un téléphone portable basique, la loi oblige les opérateurs à les débloquer gratuitement après 6 mois, si son propriétaire en fait la demande.

Mieux encore, ce délai se réduit à seulement 3 mois pour plusieurs opérateurs. Regroupés au sein de la Fédération Française des Télécoms, voici leur liste :

Bouygues Télécom,

SFR,

Orange,

La Poste Telecom,

M6 Mobile,

OMEA TELECOM (Virgin Mobile, Télé 2 mobile, Breizh mobile, Casino Mobile)

NRJ Mobile,

Universal Mobile

Si vous ne souhaitez pas attendre ces délais, l’opération vous coûtera au minimum 50 euros, allant parfois à 100 euros.

La procédure

Comment débloquer un téléphone auprès de votre opérateur ? Deux options s’offrent à vous :

appeler l’opérateur (via un second téléphone préférablement)

faire une demande en ligne via l’espace client

Dans les deux cas, vous devrez fournir ces informations :

code IMEI du téléphone à débloquer (voir comment l’obtenir ici)

noms du modèle et de la marque

identité du propriétaire (nom et adresse)

numéro client

email (nécessaire chez certains opérateurs)

Une fois ces informations données, l’opérateur vous enverra un code de désimlockage (dans un SMS, un mail ou directement affiché à l’écran). En plus ldu code, vous devriez également recevoir un guide vous expliquant le reste de la procédure.

En tout, débloquer un téléphone devrait prendre quelques heures. Cependant, certains opérateurs mettent plusieurs jours. Cela dépendra aussi du modèle à débloquer.

Il est possible de passer par des sites internet ou des logiciels pour débloquer un téléphone, sans en faire la demande auprès de l’opérateur.

Dans le cas des sites en ligne, les prix varient beaucoup et le délai peut aller jusqu’à 5 jours. De plus, beaucoup de sites listés sont en fait des arnaques. De ce fait, on ne conseille pas cette voie.

Quant aux logiciels, le succès n’est pas toujours assuré et toute erreur peut définitivement rendre l’appareil inutilisable. De plus, les méthodes varient grandement d’un modèle à un autre, nécessitant souvent un rootage du téléphone. Enfin, il y a le risque de télécharger un virus. Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un logiciel ne conviendra qu’aux utilisateurs les plus expérimentés, et qui n’auront pas peur de perdre à jamais leur téléphone.