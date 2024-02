Comment connecter votre aspirateur robot ?

Vous venez de faire l’acquisition d’un aspirateur robot et souhaitez le connecter afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités ? Voici un guide vous expliquant pas à pas comment réaliser cette opération de manière optimale. Suivez nos conseils pour une configuration réussie de votre appareil.

Étape 1 : Installation et mise en route de l’aspirateur robot

Tout d’abord, il faut bien installer votre nouvel aspirateur robot. Veillez à disposer sa base de recharge dans un espace dégagé, où l’appareil pourra se rendre facilement après chaque nettoyage. Une fois la base correctement positionnée et branchée, appuyez sur le bouton d’éteindre/démarrage présent sur l’aspirateur pour l’allumer.

Lorsque votre aspirateur robot est allumé, assurez-vous que les voyants Wi-Fi et de recharge sont bien éclairés. Si ce n’est pas le cas, consultez le mode d’emploi pour y trouver la solution adaptée à votre modèle (irobot,proscenic m7 pro, lefant, xiaomi…).

Comment connecter un aspirateur robot dernier cri ?

Étape 2 : Configuration du réseau Wi-Fi

Pour connecter votre aspirateur robot à votre box internet, vous aurez besoin d’utiliser votre smartphone ou tablette sous iOS ou Android. Commencez par installer l’application dédiée à votre marque d’appareil, disponible gratuitement sur les stores respectifs (Google Play Store, Apple Store).

Une fois l’application installée et ouverte, vous pourrez entamer la configuration du réseau Wi-Fi. Suivez attentivement les différentes étapes proposées par l’application, qui vous guidera pour connecter votre aspirateur à votre box. Le processus peut varier en fonction des marques. Généralement, il implique de scanner un code QR fourni avec votre produit.

Étape 3 : Test de la connexion

Pour vérifier si la connexion a été correctement réalisée, l’application devrait afficher un message vocal indiquant que votre aspirateur est prêt à être utilisé. Si ce n’est pas le cas, revérifiez les paramètres de connexion entrés dans l’application et consultez le mode d’emploi spécifique à votre modèle d’aspirateur robot.

Résolution des problèmes de connexion

S’il vous est impossible d’établir la connexion entre votre aspirateur robot et votre réseau Wi-Fi, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

Vérifiez si votre box émet bien le réseau Wi-Fi. Un simple RESET de celle-ci pourrait résoudre le problème.

de celle-ci pourrait résoudre le problème. Assurez-vous que votre smartphone est bien connecté au même réseau Wi-Fi que celui sur lequel vous souhaitez connecter votre aspirateur.

Faites un RESET complet de votre aspirateur robot en appuyant sur le bouton correspondant (généralement situé près du pare-chocs) pendant quelques secondes.

Si malgré ces solutions la connexion ne s’établit toujours pas, n’hésitez pas à contacter le service client de la marque de votre aspirateur robot. Ils pourront vous aider dans la résolution du problème.

Étape 4 : Configuration de l’assistant vocal et exploration d’autres fonctionnalités

Si vous souhaitez contrôler votre aspirateur robot à l’aide d’un assistant vocal tel qu’Alexa ou Google Assistant, il faudra également procéder à son installation en suivant les étapes indiquées par l’application dédiée. Les commandes vocales disponibles diffèrent d’une marque à une autre.

Habituellement, elles permettent de lancer un nettoyage, de mettre en pause l’aspirateur ou encore de le renvoyer à sa base de recharge. Consultez la liste des commandes vocales spécifiques à votre modèle d’aspirateur robot. Puis, sélectionnez celles qui vous seront utiles au quotidien.

Une fois la connexion établie et l’assistant vocal configuré, vous pouvez profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par votre appareil. N’hésitez pas à consulter le mode d’emploi et l’application pour découvrir toutes les options disponibles selon votre modèle. Faites notamment de la planification, de gestion des zones de nettoyage, etc.

