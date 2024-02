Comment connecter un aspirateur robot à Alexa : le guide ultime

Les aspirateurs robots simplifient déjà le nettoyage de nos sols, sans effort ni surveillance. Mais saviez-vous qu’il est possible de les rendre encore plus pratiques en les connectant à l’assistant vocal Alexa d’Amazon ? Grâce à cette connexion, vous pourrez contrôler votre aspirateur par de simples commandes vocales ! Dans ce guide, découvrez étape par étape comment connecter votre aspirateur robot à Alexa pour le piloter totalement par la voix.

Quel équipement minimal faut-il réunir afin de piloter son robot de nettoyage depuis Alexa ?

Avant de pouvoir commander votre aspirateur robot avec votre voix via Alexa, il y a plusieurs éléments essentiels dont vous avez besoin :

1. Un aspirateur robot compatible avec Alexa

Tous les aspirateurs robots ne sont pas compatibles avec Alexa. Consultez la documentation fournie avec votre appareil ou le site Web du fabricant pour savoir si celui-ci est compatible avec l’assistant vocal d’Amazon. Généralement, les modèles compatibles mentionnent cette fonctionnalité sur leur emballage ou dans leurs spécifications techniques.

2. L’application mobile de votre aspirateur robot

Pour connecter votre aspirateur robot à Alexa, vous devez d’abord télécharger et installer l’application mobile officielle de votre appareil, qui est généralement disponible sur Google Play Store et Apple App Store. L’application doit être configurée avec votre aspirateur et votre compte utilisateur pour que la connexion avec Alexa puisse s’établir.

3. Un appareil Amazon Echo

Votre aspirateur robot doit être associé à un appareil Amazon Echo pour recevoir les commandes vocales. Cela peut être n’importe quel modèle d’appareil Echo, par exemple Echo Dot, Echo Show, ou même l’application Alexa sur votre smartphone.

Utiliser Amazon Alexa avec votre aspirateur robot

Une fois que vous avez réuni les trois éléments essentiels – un aspirateur robot compatible Alexa, son application et un appareil Echo – vous pouvez procéder à l’étape clé de configuration du lien entre ces différents appareils. Cela consiste à activer, depuis l’application mobile Alexa, la compétence spécifique à votre aspirateur robot.

Activer la compétence de l’aspirateur robot dans l’application Alexa

Pour contrôler votre aspirateur robot par commandes vocales avec Alexa, vous devez au préalable activer sa compétence dédiée dans l’application. Voici les deux méthodes pour ajouter cette compétence :

1. Par recherche

Ouvrez l’application Alexa sur votre smartphone ou tablette. Appuyez sur l’icône de menu en haut à gauche puis sélectionnez « Compétences et Jeux ». Utilisez la barre de recherche en tapant le nom du fabricant ou le modèle de votre aspirateur. Une fois la compétence officielle trouvée, appuyez sur « Activer ».

2. Par navigation

Ouvrez le menu « Compétences et Jeux » de l’application Alexa. Appuyez sur « Catégories » puis sélectionnez « Maison connectée« . Parcourez les compétences jusqu’à trouver celle de votre aspirateur. Appuyez sur « Activer » pour l’ajouter.



Une fois que vous avez trouvé et activé la compétence de votre aspirateur robot via l’une des deux méthodes décrites précédemment, vous pouvez passer à l’étape suivante qui consiste à connecter votre compte utilisateur Alexa à la compétence que vous venez d’activer.

Associer le compte utilisateur de l’aspirateur robot avec la compétence activée

Pour permettre à Alexa de communiquer avec votre aspirateur robot et exécuter des commandes, il est indispensable d’associer votre compte utilisateur de l’appareil avec la compétence activée dans l’application Alexa.

Lorsque vous activez la compétence de l’aspirateur robot pour la première fois, l’application vous invite généralement à accorder l’autorisation au service de se connecter à votre compte utilisateur. Suivez les instructions à l’écran pour autoriser l’accès et entrer vos identifiants de connexion si nécessaire.

Si vous avez déjà ajouté la compétence mais que celle-ci n’est pas encore associée à votre compte utilisateur, ouvrez le menu « Compétences & Jeux » dans l’application Alexa, recherchez la compétence de votre aspirateur robot et appuyez dessus. Sélectionnez ensuite « Paramètres » et cliquez sur « Lier le compte » pour procéder à l’association.

Lorsque l’association entre votre compte utilisateur et la compétence Alexa est effective, la configuration est alors terminée avec succès.

Contrôler votre aspirateur robot avec des commandes vocales

Félicitations, vous avez connecté votre aspirateur robot à Alexa ! Vous pouvez maintenant utiliser des commandes vocales pour contrôler votre appareil sans avoir besoin de votre smartphone ou de l’application dédiée.

Voici quelques exemples de commandes que vous pouvez utiliser pour contrôler votre aspirateur robot :

« Alexa, démarre l’aspiration » pour lancer un cycle de nettoyage

« Alexa, arrête l’aspirateur » pour stopper net le nettoyage en cours

« Alexa, mets en pause l’aspirateur » pour interrompre momentanément le cycle

» pour interrompre momentanément le cycle « Alexa, envoie mon aspirateur à sa base » pour qu’il retourne se recharger

Notez que certaines compétences d’aspirateurs robots offrent également des options supplémentaires pour la personnalisation, comme les programmations de nettoyage ou encore le suivi du niveau de batterie. N’hésitez pas à explorer ces fonctionnalités dans l’application Alexa et donner des commandes adaptées selon vos besoins.

L’aspirateur ne répond pas à Alexa ? Petit guide pour résoudre les soucis de commande vocale

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion de votre aspirateur robot à Alexa ou lors de son utilisation avec des commandes vocales, voici quelques astuces qui pourraient vous aider :

Vérification de compatibilité

Assurez-vous que votre aspirateur robot est bien compatible avec Alexa. Consultez le site Web du fabricant ou la documentation fournie avec l’appareil pour obtenir cette information.

Mise à jour de l’application et de l’aspirateur

L’utilisation d’une version obsolète de l’application mobile de votre aspirateur robot ou de la compétence dans l’application Alexa pourrait causer des problèmes de connexion. Vérifiez si des mises à jour sont disponibles dans les deux applications et installez-les si nécessaire.

Redémarrage de l’appareil Echo

Si votre aspirateur robot ne répond pas aux commandes vocales d’Alexa, essayez de redémarrer votre appareil Amazon Echo en le débranchant de la prise électrique pendant environ 10 secondes, puis en le rebranchant.

En suivant ce guide, vous êtes maintenant prêt à connecter votre aspirateur robot à Alexa et profiter d’une expérience de nettoyage encore plus simple et personnalisée. Bon nettoyage !

