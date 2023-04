Comment connecter ma montre Fitbit à mon téléphone ?

Si vous avez récemment acheté une montre Fitbit, vous voudrez probablement la connecter à votre téléphone.

Une fois que la montre est connectée, vous pourrez recevoir des notifications, suivre vos activités et même effectuer des paiements. Dans ce guide, nous allons vous expliquer étape par étape comment connecter votre montre connectée à votre téléphone.

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone

Avant de commencer, vous devez vous assurer que votre téléphone est compatible avec votre montre Fitbit. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de Fitbit pour vérifier la liste des téléphones compatibles. Si votre téléphone n’est pas compatible, vous ne pourrez pas connecter votre montre à votre téléphone.

Téléchargez l’application Fitbit

La prochaine étape consiste à télécharger l’application Fitbit sur votre téléphone. L’application est disponible sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone et sur le Google Play Store pour les utilisateurs d’Android. Recherchez simplement l’application Fitbit et téléchargez-la sur votre téléphone.

Créez un compte Fitbit

Une fois que vous avez téléchargé l’application Fitbit, vous devrez créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement vous connecter. Si vous n’avez pas encore de compte, suivez les instructions pour en créer un. Vous devrez fournir des informations telles que votre adresse e-mail, votre nom et votre mot de passe.

Associez votre montre Fitbit à votre compte

Maintenant que vous avez créé un compte, vous pouvez associer votre montre Fitbit à votre compte. Pour ce faire, ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur l’icône « Compte ». Ensuite, appuyez sur l’option « Configurer un nouvel appareil ». Suivez les instructions pour associer votre montre à votre compte Fitbit.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone

Pour connecter votre montre Fitbit à votre téléphone, vous devrez activer le Bluetooth sur votre téléphone. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre téléphone et recherchez l’option Bluetooth. Appuyez sur l’interrupteur pour l’activer. Si vous avez un iPhone, vous pouvez également activer le Bluetooth à partir du centre de contrôle en balayant vers le haut depuis le bas de l’écran.

Connectez votre montre Fitbit à votre téléphone

Une fois que vous avez associé votre montre Fitbit à votre compte et activé le Bluetooth sur votre téléphone, vous pouvez maintenant connecter votre montre à votre téléphone. Pour ce faire, ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur l’icône « Appareils ». Ensuite, appuyez sur votre montre Fitbit et suivez les instructions pour la connecter à votre téléphone.

Personnalisez les paramètres de votre montre Fitbit

Maintenant que votre montre Fitbit est connectée à votre téléphone, vous pouvez personnaliser les paramètres pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir, définir des objectifs de fitness et personnaliser le cadran de la montre.

Pour personnaliser les paramètres de votre montre Fitbit, ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur l’icône « Compte ». Ensuite, appuyez sur votre montre Fitbit et sélectionnez l’option « Paramètres de l’appareil ». Vous pouvez maintenant personnaliser les différents paramètres en fonction de vos préférences.

Pour définir des objectifs de fitness, appuyez sur l’option « Objectifs » et définissez les objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez également définir des rappels pour vous encourager à bouger plus souvent tout au long de la journée.

Si vous souhaitez personnaliser le cadran de votre montre Fitbit, appuyez sur l’option « Visages de la montre » et sélectionnez le visage que vous souhaitez utiliser. Il existe une variété de visages de montre différents pour répondre à tous les goûts.

Utilisez votre montre Fitbit

Maintenant que votre montre Fitbit est connectée à votre téléphone et que les paramètres sont personnalisés, vous êtes prêt à l’utiliser. Vous pouvez utiliser votre montre Fitbit pour suivre vos activités, recevoir des notifications et même effectuer des paiements.

Pour suivre vos activités, portez simplement votre montre Fitbit tout au long de la journée. La montre suivra automatiquement vos pas, la distance parcourue, les calories brûlées et d’autres métriques de fitness. Vous pouvez également suivre vos séances d’entraînement en utilisant les modes d’exercice de la montre.

Si vous recevez des notifications sur votre téléphone, vous pouvez maintenant les recevoir sur votre montre Fitbit. La montre vibrera pour vous avertir de toute nouvelle notification, vous permettant de rester connecté sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

Enfin, si votre montre Fitbit est équipée de la fonctionnalité Fitbit Pay, vous pouvez l’utiliser pour effectuer des paiements sans contact. Vous pouvez ajouter vos cartes de crédit ou de débit à l’application Fitbit et utiliser votre montre pour payer chez les commerçants participants.

Pour en savoir plus

N’hésitez pas à lire nos guides sur :

Top 3 des meilleures montres connectées Fitbit

Fitbit Versa 3

La Fitbit Versa 3 est considérée comme la meilleure option de la gamme Fitbit actuelle. Cependant, contrairement aux Versa 4 et Sense 2 plus récentes, la Versa 3 est plébiscitée pour ses fonctionnalités exclusives qui séduisent les utilisateurs.

En plus de son design élégant, ses performances de haute qualité la rendent incontournable malgré quelques défauts mineurs.

Toutefois, il est important de noter que l’absence de boutons physiques sur la Versa 3 peut être un inconvénient.

Les actions rapides doivent être effectuées soit par l’écran tactile soit par la commande vocale. Heureusement, son prix compétitif par rapport à ses concurrentes permet de compenser ce petit inconvénient.

Fitbit Versa 3, la montre connectée santé et sport avec un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium inclus, GPS intégré, score d’aptitude quotidienne et Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatibilité iOS et Android

Suivez allure et distance en t...

Utilisez le suivi continu de l... 199.90 € Voir l'offre

Fitbit Inspire 3

Si vous n’avez jamais eu de bracelet connecté, l’Inspire 3 est la meilleure Fitbit pour vous. Elle offre de nombreuses fonctionnalités présentes sur des versions plus premium, tout en étant moins chère.

En outre, elle dispose de fonctionnalités pour la santé et le bien-être, une détection automatique des exercices et un suivi du sommeil très précis.

En achetant l’Inspire 3, vous bénéficierez également d’un abonnement d’un an à Fitbit Premium. Il ne faut pas oublier non plus la présence de l’écran AMOLED, l’autonomie impressionnante du bracelet et sa compatibilité avec différents systèmes d’exploitation.

Fitbit Inspire 3,Black/Midnight Zen Activity Tracker Unisex-Adult, Noir Intense, Taille Unique 10 Jours d’autonomie de batter...

Compatible avec iOS 13 et Andr...

Bouge plus: Suivi continu de l...

Stresse moins: Bien-être perma... 99.95 € Voir l'offre

Fitbit Sense 2

Si vous recherchez une Fitbit qui répond aux besoins des personnes les plus exigeantes en termes de bien-être et de santé, la Fitbit Sense 2 est la solution idéale. Elle est équipée de capteurs puissants et très précis qui permettent de mesurer diverses données telles que votre activité électrodermique et votre température.

Elle mesure également votre fréquence cardiaque et la saturation en oxygène de votre sang. Outre ses fonctionnalités de mesure, la Fitbit Sense 2 se distingue de sa version précédente par son design revisité qui est actuel et moderne.

Son interface utilisateur a également été améliorée, et la précision des capteurs, notamment celle de l’ECG, a été grandement optimisée. En somme, si vous êtes à la recherche de la meilleure Fitbit pour surveiller votre santé, la Fitbit Sense 2 est un choix judicieux.

Promo -12% Fitbit Mixte Sense 2,shadow Grey/Graphite Smartwatch, Graphite/aluminium graphite, Taille unique EU Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatible avec iOS 13 et Andr...

Vis plus sainement: Score de g...

Mesure et améliore la qualité ... 299.95 € 263.49 € Voir l'offre