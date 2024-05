Guide pratique pour connecter votre aspirateur robot Xiaomi

Les aspirateurs robots ont révolutionné la manière dont nous nettoyons nos maisons. Parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, les aspirateurs robots Xiaomi se distinguent par leur performance et leur facilité d'utilisation. Nous vous expliquons en trois minutes chrono comment connecter votre aspirateur robot Xiaomi à votre smartphone.

L'aspirateur robot Xiaomi et ses multiples fonctionnalités

Téléchargez l'application Mi Home

Pour commencer, il faut télécharger et d'installer l'application Mi Home sur votre smartphone. Cette application est disponible gratuitement sur les plateformes Google Play Store et Apple App Store. Une fois installée, ouvrez l'application et créez un compte si vous n'en possédez pas déjà un. Il vous suffit de fournir une adresse email valide et de choisir un mot de passe. Avant de poursuivre, vous pouvez aussi consulter l'article « Comment connecter votre aspirateur robot ?«

Assurez-vous que votre smartphone capte le réseau Wi-Fi domestique. Cela permettra à l'aspirateur robot Xiaomi de se connecter également à votre réseau Wi-Fi et de communiquer avec votre smartphone via l'application Mi Home. Notez que votre réseau Wi-Fi doit fonctionner sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Les aspirateurs robots Xiaomi ne sont pas compatibles avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz.

Ajoutez l'aspirateur robot dans l'application Mi Home

Placez votre aspirateur robot Xiaomi sur sa base de chargement et assurez-vous qu'il est correctement enclenché. L'appareil doit être allumé pour procéder à la connexion avec votre smartphone. Pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncée la touche « Power ». Vous entendrez un message vocal indiquant que l'appareil est prêt à être connecté.

Ouvrez l'application Mi Home sur votre smartphone. Puis, sélectionnez l'onglet « Appareils ». Appuyez ensuite sur le symbole « + » situé dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter un nouvel appareil. Scannez les appareils disponibles autour de vous et choisissez l'option « Aspirateur robot« . Vous pouvez également rechercher et sélectionner manuellement l'aspirateur robot dans la liste des catégories d'appareils.

Connectez l'aspirateur robot au Wi-Fi

Une fois que l'aspirateur robot a été ajouté à la liste des appareils dans l'application Mi Home, suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi domestique. Entrez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi lorsque cela vous sera demandé. Un message vocal émis par l'aspirateur robot confirmera la connexion. Il peut être nécessaire de patienter quelques instants pour que l'appareil et votre smartphone communiquent entre eux.

Une fois connecté à l'application Mi Home, vous pouvez personnaliser les divers paramètres de l'aspirateur robot selon vos besoins. Vous avez la possibilité de choisir la langue des messages vocaux. Il y a aussi la possibilité de régler le niveau de puissance d'aspiration. Vous pouvez même programmer des horaires de nettoyage automatique. De plus, l'application permet de suivre en temps réel le déplacement de l'aspirateur dans votre maison grâce à une carte interactive, ainsi que de consulter l'historique des nettoyages effectués.

Utilisez l'application pour contrôler votre aspirateur robot Xiaomi

Avec l'application Mi Home, vous pouvez non seulement personnaliser les paramètres de l'aspirateur robot, mais aussi le contrôler à distance. Il est possible de démarrer, d'arrêter ou de mettre en pause le nettoyage en cours, de demander à l'appareil de retourner à sa base de chargement ou encore de définir des zones spécifiques à nettoyer. L'application offre également des fonctions avancées telles que la création de barrières virtuelles pour empêcher l'accès à certaines zones de votre domicile, ou la possibilité de partager le contrôle de l'appareil avec d'autres utilisateurs.

